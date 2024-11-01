Tenso choque de Intxaurrondo y Miguel Tellado, que acusó a la periodista de RTVE de "manipulación" y "machismo"

Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado, secretario general del PP, viven un nuevo encontronazo en 'La hora de La 1' a cuenta de la condena al fiscal general del Estado. El político afeó a la presentadora de RTVE que permitiese hablar de "golpismo judicial" y la acusó de "manipulación" y "machismo" para evitar sus preguntas: "Me parece interesantísima su opinión", apuntó con sorna la periodista
Mucha clase en esa frase
Estaba a huevo y la ha dejado pasar
Espérame en el cielo cariñito Tellado que X es mi amado y el Rey paga a los dos.
Ah, que es toda la web, www.eldiario.es/ también da 404
La gente ve que mientras que no le alcanza para pagar el alquiler, que la ropa cada vez es más barata y de peor calidad, que la comida ya es una preocupación, este tipo haciendo negociados tiene todo para quedar libre y sin condena.
Y todo tiene un límite, si no lo creen que le pregunten al Rey, que la monarquía todavía no logró reponerse del golpe que le pegaron entre su cuñado y el papá y sigue cotizando a la baja.
A veces, lo que vemos cómo victorias... A la larga son derrotas.
Miguel (a)narcotellado (lo han puesto ahí los narcos) es listo y peligroso. Una alimaña que se las sabe todas.
Los narcos saben a quien elegir