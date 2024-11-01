Tenso choque de Intxaurrondo y Miguel Tellado, que acusó a la periodista de RTVE de "manipulación" y "machismo"

Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado, secretario general del PP, viven un nuevo encontronazo en 'La hora de La 1' a cuenta de la condena al fiscal general del Estado. El político afeó a la presentadora de RTVE que permitiese hablar de "golpismo judicial" y la acusó de "manipulación" y "machismo" para evitar sus preguntas: "Me parece interesantísima su opinión", apuntó con sorna la periodista