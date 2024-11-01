edición general
Tenso choque de Intxaurrondo y Miguel Tellado, que acusó a la periodista de RTVE de "manipulación" y "machismo"

Tenso choque de Intxaurrondo y Miguel Tellado, que acusó a la periodista de RTVE de "manipulación" y "machismo"

Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado, secretario general del PP, viven un nuevo encontronazo en 'La hora de La 1' a cuenta de la condena al fiscal general del Estado. El político afeó a la presentadora de RTVE que permitiese hablar de "golpismo judicial" y la acusó de "manipulación" y "machismo" para evitar sus preguntas: "Me parece interesantísima su opinión", apuntó con sorna la periodista

pepel
Tellado fuera de sus casillas. Un aplauso a Silvia.
31
Milmariposas
#1 Es la putita del pepé
2
Milmariposas
#8 Me refería a "Tullido", que es un mermao loro
0
fareway
Tellado la lleva muy muy dentro metida con Intxaurrondo y creía que hoy, después del aniversario de la muerte del CEO de su partido y dictador, podía tirar de sorna y sarcasmo para regocijo de Génova: ha vuelto a quedar en ridículo. Y ya van unas cuantas...
21
dilsexico
#2 Yo me quedo con Tellado diciendole a Intxaurrondo que preguntar desde cuando sabian en la direccion del PP lo del novio de Ayuso es machismo.
3
osids
#2 Tenemos una oposición vergonzosa, yo lo he visto en directo y creo que ha estado flojita que podía haberle seguido haciendo sangre a este infraser
0
Kantinero
Es difícil ser más subnormal , ahora la machista es la mujer.
12
txepel
#3 Comentar los delitos de la pareja de la presidenta (y que la comunidad use dinero público para defenderle) es machista. Y en otro orden de cosas, Begoña corrupta, perrosanxe dimisión y que enseñe el shosho que me han dicho que es un tío.
16
frankiegth
Bravo por Silvia Intxaurrondo. Hay que tener valor y coraje para mantener tan bien el tipo, las formas y el discurso ante semejantes mendrugos.
13
acido303
Es vergonzoso ver cómo Tellado se ríe mientras lanza acusaciones falsas y miente más que caga. Peor me parece la gente que se lo compra.
12
frankiegth
#9. La MANIPULACIÓN de la derecha española a todos los niveles, tanto "informativa" como "judicial", definitivamente ha tocado techo. Si esta jugada no les sale bien, que auguro que no les va a salir nada bien, Tellado, los suyos y sus socios pueden darse por politicamente amortizados. A justo 50 años de la muerte del dictador en la cama a la derecha del franquismo sociológico le están saltando todas las costuras a base de aspamientos.
1
Idiocrata
#10 creo que subestimas la estupidez y falta de capacidad crítica de los votantes. El PP y cía lo saben y opino lo contrario, que nos vamos para atrás muchos años en menos de lo que canta un gallo... Que asco, aquí hasta que no cierre bien el capítulo de la dictadura y toda su estirpe nos queda tragar mierda para rato.
0
troymclure
El hijo de gran mil putas, dice que lo de controlar la sala segunda es una manipulacion... pero si lo dijo uno de los tuyos, uno de esos miserables
6
Veelicus
Me ha encantado cuando ha dicho Intxaurrondo "guardo las declaraciones de tellado donde se merecen".
Mucha clase en esa frase
4
pitercio
Y que haya que pagar a este subnormal con nuestros impuestos... :troll:
4
reithor
Miguel se pone palote conoir la palabra "urdaci". Eso sí que era una TV pública como dios manda.
2
Imag0
Lo que no entiendo es cómo Intxaurrondo no le ha lanzado a la puta cara que si no se debe acusar a Ayuso de los delitos que sí ha cometido su pareja el PP sí acusa a Pedro Sanchez de lo que supuestamente haya podido hacer su pareja.

Estaba a huevo y la ha dejado pasar
2
yasnak1977
#24 Y lo de borrado del móvil, no ha dicho nada de los HD de Génova
1
AlexGuevara
Comportamiento impropio de un portavoz de la oposición. No me lo quiero imaginar si gobierna
3
Suleiman
Es el macarra del partido, solo sabe que repetir eslóganes.
2
Samaritan
Tellado va de dóberman, pero no llega ni a chihuahua.
2
elsnons
Ya doblan las campanas , llorando por mi amor , si dicen que te quiero , bien que lo sabe Dios.

Espérame en el cielo cariñito Tellado que X es mi amado y el Rey paga a los dos.
1
retoqueteate
El matón del pp al habla.
1
Mltfrtk
Tellado, qué ser tan cretino. Es como una cucaracha que habla. Una cucaracha retrasada.
1
Asimismov
#30 no habla, insulta, miente, calumnia, ... y lo hace ensayando, entrenando.
2
angelitoMagno
404 not found :-|

Ah, que es toda la web, www.eldiario.es/ también da 404
0
JackNorte
Cuando en el pp hablan de pruebas y de borrarlas si se es culpable , hablaba del disco duro a martillazos?
0
vviccio
Han convertido la política en irrelevante y predecible.
0
Nebuchanezzar
A mi me echan pero yo a ese cómplice de la derecha criminal le llamo MALNACIDO HIJO DE LA GRANDISIMA PUTA en directo, ¿quieren ser víctimas?, sea
1
Tumbadito
El PP se está equivocando con el análisis que hace de esta situación, cree que con esto puede avanzar y terminar con el gobierno, pero cuidado... Que el tema en cuestión es muy delicado, y no hablo del fiscal, hablo del novio de Ayuso.

La gente ve que mientras que no le alcanza para pagar el alquiler, que la ropa cada vez es más barata y de peor calidad, que la comida ya es una preocupación, este tipo haciendo negociados tiene todo para quedar libre y sin condena.

Y todo tiene un límite, si no lo creen que le pregunten al Rey, que la monarquía todavía no logró reponerse del golpe que le pegaron entre su cuñado y el papá y sigue cotizando a la baja.

A veces, lo que vemos cómo victorias... A la larga son derrotas.
0
progreame
Le ha pegado un repaso a la Inchachurrondo que estara la tia aun echando espumarajos por la boca :clap: :clap:
0
Jonesy
Minuto 0:32 "rival política del partido socialista" . El puto chaquetero este ya no sabe ni donde está
0
Jonesy
dupe comment
0
starwars_attacks
yo de Tellado no me espero nada.
0
grelos
Desgraciadamente en este caso él la vapuleado tranquilamente.
0
Emotivo
Ese Sr con sus diatribas se descalifica el solo.
0
XcUl10
El tío este es un acomplejado como muchos de sus amigos. Esa cara y esa sonrisa de voy a hacer el mal, soy muy malo y es lo que mola, es por lo menos de un huevo enterrado como Hitler. No se puede ser más imbécil y más bulero.
0
lalolalo
Vaya espectáculo patético, la intervención de ambos ha sido vergonzosa.
0
pedromoralesnn_62a8fccf7
Tellado es un mamarracho, intxchaurrondo es una manipuladora de libro
0
Aleh
Cómo se la metió al final, el muy tonto se la terminó de meter él solito HAHAHAHA
0
l33
Que vergüenza de tío y de sistema... como ganen estos mamarrachos volvemos a la Edad Oscura
0
neon47
Meneame peta
0
Fookinhellboy
Me quito el sombrero ante esta periodista. Conoce a sus entrevistados.
Miguel (a)narcotellado (lo han puesto ahí los narcos) es listo y peligroso. Una alimaña que se las sabe todas.
Los narcos saben a quien elegir
0
alcama
Mala semana para Inxaurrondo
6
fuemsa2004
#7 mala semana para la justicia y el estado de derecho...por cierto ayuso esta mañana ha amanezado con un nuevo 36 para salvar españa.....
12
txutxo
#28 Pensaba yo que Ayuso, la ex-falangista, ya no podía ser ya más odiosa, pero me equivocaba.
0
Kantinero
#4 Por muy panfleto que sea, lo que hace es publicar un corte de otro programa de televisión, difícilmente eso puede ser manipulable, si ves que han manipulado el vídeo y nos puedes ayudar a detectarlo seres de gran ayuda.
21
Gorrion80kg
#4 Menudo comentario de la noticia.
0

