El Parlamento Europeo sanciona a Alvise Pérez con cuatro días de suspensión y multa por grabar un vídeo en el hemiciclo

El eurodiputado Alvise Pérez ha anunciado que ha sido sancionado por el Parlamento Europeo con cuatro días de suspensión de sus funciones y una multa superior a 3.000 euros por grabar y difundir un vídeo desde el interior del hemiciclo, según ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
Esto es como lo del caranchoa, que todavía lloraba porque le habían soltado un sopapo por gilipollas
Otra cosa es que le suspendannel sueldo.
Yo creo que es un personaje de ficción, no puede existir nadie tan patético y estúpido.
Un multazo también pa este.