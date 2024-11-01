edición general
El Parlamento Europeo sanciona a Alvise Pérez con cuatro días de suspensión y multa por grabar un vídeo en el hemiciclo

El eurodiputado Alvise Pérez ha anunciado que ha sido sancionado por el Parlamento Europeo con cuatro días de suspensión de sus funciones y una multa superior a 3.000 euros por grabar y difundir un vídeo desde el interior del hemiciclo, según ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

jonolulu #1 jonolulu
Sancionan a un gilipollas por gilipollas.

Esto es como lo del caranchoa, que todavía lloraba porque le habían soltado un sopapo por gilipollas
3
antesdarle #5 antesdarle
#1 el "repartidor" se merecía la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
1
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#1 la violencia no puede ser la respuesta legítima a una broma. Tampoco al cómico Jaime Caravaca.
0
wata #3 wata
Se la suda. Con la pasta que gana al mes...eso se lo gasta en cafés.
Otra cosa es que le suspendannel sueldo.
1
xyria #11 xyria
#3 ¿3000 € en café? Se la suda por los cojones, si yo gano 20.000 € al mes y me soplan una multa de 3000, me jode, vaya que si me jode.
0
#4 Grahml
El Alpiste este tiene cara de caricatura hecha con IA.

Yo creo que es un personaje de ficción, no puede existir nadie tan patético y estúpido.
0
#8 Eukherio
#4 A día de hoy entre un 2 y un 3% de los votantes de aquí creen que es el más capacitado para presidir el país o su comunidad.
1
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#8 menos votos para vox
0
riz #2 riz
Pues al mongolo de Desokupa le caerá algún tipo de sanción también, no? Que ha hecho lo mismo hace nah :roll:
0
riz #7 riz
#2 que no lo encontraba y ya no puedo editarme. El mamón el 4/02 grabó un Desokupa News en el parlamento m.youtube.com/shorts/pOgCREatpGM

Un multazo también pa este.
1
#9 dclunedo
Este es un gilipollas. Pero cuando lo hace una sociata en el parlamento español no pasa nada, que ella es de las buenas....
0

