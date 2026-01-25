edición general
4 meneos
170 clics

Paloma Martín lanza un mensaje a los jubilados: "Si cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

El futuro del sistema público de pensiones y la situación económica se han convertido en temas cada vez más preocupantes en España. La población está envejeciendo y cada vez hay más personas jubiladas, mientras que los jóvenes que entran al mercado laboral todavía no son suficientes para cubrir esa salida masiva de trabajadores.

| etiquetas: jubilados , renuncien , pensión
3 1 3 K 5 politica
24 comentarios
3 1 3 K 5 politica
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
claro que si guapi
2 K 35
Andreham #6 Andreham
Porque pedirle a gente que cobra 1000 pensiones a la semana que a lo mejor se conforme con cobrar 200 a la semana como que no, ¿verdad? Mejor que se apriete el cinturón muchos pobres antes que molestar a uno de los que "genera trabajo".
4 K 32
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
Paloma Martín, la joven portavoz nacional de Lideremos

La organización se define a sí misma como una "plataforma de lanzamiento para el talento y liderazgo juvenil" y actúa como un lobby apolítico

es.wikipedia.org/wiki/Lideremos

Coñe, pues cualquiera diría que es un engañabobos, si es que no lo son ellos mismos al considerarse "apolíticos".
1 K 32
josde #18 josde
#14 Me parece que si son unos engañabobos con gente así.
1 K 24
powernergia #19 powernergia
#14 Me suena taaaaan a Cs.

El Cs de los jóvenes, soluciones empresariales y de emprendimiento para todos nuestros problemas.
2 K 40
#23 kaos_subversivo
#19 tal cual
0 K 12
#22 Marisadoro
#14 Lideremos.
Financiado Por La Unión Europea – NextGenerationEU.
1 K 32
#21 kaos_subversivo
Mensaje a los ricos: si teneis mas dinero del que os va a dar tiempo a gastar, renunciad a el y ayudad a los que no llegan a final de mes
2 K 31
makinavaja #20 makinavaja
Yo lanzo un mensaje a los diputados y senadores: "Si cobráis un sustancioso complemento por ser de fuera de Madrid, pero no lo necesitáis porque teneis piso en Madrid, renunciad a el" :-D :-D :-D :-D :-D
2 K 31
#11 drstrangelove
Eso mismo le digo yo al CEO del sitio dónde curro, que si no se va a comprar otro lambo, que reparta el bonus entre todes y así remamos más contentos. Mira tú por donde, que no le hace mucha gracia la idea...
4 K 27
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Paloma busca su minuto de oro.
1 K 20
#5 Juanesus
#4 la gente ya no sabe que hacer para llamar la atención...
0 K 6
#12 HangTheRich
mejor renunciamos a ti Palomita
1 K 17
#8 Chappie
lo mejor es justo lo contrario, cuantos más pensionistas mejor. Cuanto peor, mejor
0 K 16
josde #17 josde
Y se la damos a ella ó algún familiar, cuantas tonterías suelta la gente. xD
1 K 15
#1 UNX
Consejo extremadamente útil, puede esperar sentada.
0 K 14
Pacman #10 Pacman
Yo estaba en el stand de al lado del famoso video de Fitur de los paraguas

No te digo más.
0 K 13
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
Hombre, a ver, que esto es España, o se las quitan o aquí nadie devuelve nada xD
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Si cobras un sueldo público como político, renuncia a él.
0 K 12
Jaime131 #15 Jaime131
Claro que sí, cuando los diputados tengan que cotizar los mismos años que los demás para tener una pensión, en algunos casos de mierda.
0 K 10
#16 Leon_Bocanegra
Pero que puta mierda dice esta?
0 K 10
alesay #24 alesay
En la epoca de los megamultimillonarios, la culpa es de la abuela del quinto que no llegues a fin de mes.
0 K 9
#9 unomas23
Joder, vale ya con la tontería...
0 K 9
Cidwel #2 Cidwel
buscate una pareja que sea tan risueña como Paloma Martín
0 K 9

menéame