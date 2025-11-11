Oscar Isaac volvería a Star Wars si Disney «no sucumbe al fascismo» [Ing]

No esperes ver a Oscar Isaac volver a interpretar su papel del piloto estrella Poe Dameron en la franquicia «Star Wars» en un futuro próximo. La estrella de «Frankenstein» admitió en una entrevista con GQ publicada el lunes que no le interesa trabajar para Disney dada su aquiescencia con la administración Trump. «Estaría dispuesto [a volver a Star Wars], aunque ahora mismo no estoy tan dispuesto a trabajar con Disney», dijo Isaac. «Pero si pueden resolverlo, ya sabes, no sucumbir al fascismo, sería genial».