La ONU confirma que Israel solo permitirá el ingreso a Gaza de la mitad de camiones humanitarios acordados

Naciones Unidas ha confirmado este martes que Israel solo permitirá el ingreso a la Franja de Gaza de la mitad de los camiones humanitarios acordados en virtud del acuerdo de alto el fuego en represalia por la decisión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de no entregar los cuerpos de todos los rehenes secuestrados.

janatxan #1 janatxan
Menudos ingenuos, hay que vivir en los mundos de yupi para pensar que esos hijos de puta van a respetar algo.
9 K 123
RoterHahn #3 RoterHahn
Y luego los culpables de no cumplir los acuerdos es Hamas por no entregar los cuerpos, que no tiene por estar en zonas totalmente destrozadas y que les llevaría tiempo recuperarlos.
¡Manda huevos!
Ah, y creo que Israel ha dado de plazo hoy de noche para la entrega de sus muertos.
Ah, y tb Israel ha matado con drones a 3 palestinos.
4 K 68
#7 soberao
#3 ¿Y por qué tienen tanta prisa si están muertos?
0 K 18
BastardWolf #8 BastardWolf
#7 porque asi tienen la excusa perfecta
0 K 9
#5 Suleiman
Ya empezamos, matando a palestinos despues de la firma, reteniendo camiones de comida... Si es que no se puede uno fiar de los sionistas, menuda mierda de acuerdo. Esto pasa por fiarse del cheto y su amigo genocida.
1 K 25
#10 soberao *
#5 Ya sin la presión mediática de la flotilla y teniendo Trump que esperar para el Nobel hasta el año que viene, ya no hay prisas por tener paz o por dejar en paz a los civiles de Gaza.
El problema de Israel es que está malgastando toneladas de explosivos y munición en edificios en ruinas y destruidos, una munición que mañana les va a hacer falta.
Una prueba más de que esto no es una guerra porque cuando estás en una guerra no malgastas una munición que es vital para salvarte el pellejo...
Los nazis no aprenden y se ve que solo aprenden a hostias.
0 K 18
pepel #6 pepel
A ver cuándo se va a tomar por culo Israel, déspota, GENOCIDA e incumplidor de acuerdos "number one"
0 K 20
Moixa #2 Moixa
No pueden ser más malvados. Se merecen todas las plagas bíblicas
0 K 13
vviccio #9 vviccio *
Continuarán con el genocidio pero a menos velocidad. Que se mueran pero a cuentagotas. Unos morirán de hambre, otros caerán enfermos y otros abatidos por alguna bala mientras el resto del mundo estará distraído a otras cosas.
0 K 11
#11 soberao
#9 El resto del mundo seguira observando en directo el genocidio, porque Israel no puede evitar que las imágenes sigan llegando, por muchos periodistas que asesinen y su bandera seguirá apestando durante siglos como estado genocida. Estos nazis sólo van a aprender cuando sea tarde.
0 K 18
#4 unocualquierax
¿ Pero alguien se esperaba otra cosa ?
Netanyahu y los suyos seguirán hasta el final, sin duda alguna.
0 K 7

