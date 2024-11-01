La ONU confirma que Israel solo permitirá el ingreso a Gaza de la mitad de camiones humanitarios acordados

Naciones Unidas ha confirmado este martes que Israel solo permitirá el ingreso a la Franja de Gaza de la mitad de los camiones humanitarios acordados en virtud del acuerdo de alto el fuego en represalia por la decisión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de no entregar los cuerpos de todos los rehenes secuestrados.
¡Manda huevos!
Ah, y creo que Israel ha dado de plazo hoy de noche para la entrega de sus muertos.
Ah, y tb Israel ha matado con drones a 3 palestinos.
El problema de Israel es que está malgastando toneladas de explosivos y munición en edificios en ruinas y destruidos, una munición que mañana les va a hacer falta.
Una prueba más de que esto no es una guerra porque cuando estás en una guerra no malgastas una munición que es vital para salvarte el pellejo...
Los nazis no aprenden y se ve que solo aprenden a hostias.
Netanyahu y los suyos seguirán hasta el final, sin duda alguna.