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Oleada de misiles iraníes, algunos con ojivas de racimo, contra Tel Aviv

Oleada de misiles iraníes, algunos con ojivas de racimo, contra Tel Aviv

Ocho personas resultaron levemente heridas en Israel tras el lanzamiento durante la madrugada y la mañana de este domingo de una oleada de misiles iraníes, según informaron los servicios de emergencia, en una jornada marcada por las constantes alertas. La policía declaró que un misil equipado con una ojiva de racimo tuvo como objetivo el centro de Tel Aviv y barrios de alrededor, donde provocó destrozos en varios coches y edificios.

| etiquetas: , iran , misiles iraníes , ojivas de racimo , tel aviv
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11 comentarios
15 3 0 K 272 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Pocos me parecen.
10 K 160
txirrindulari #9 txirrindulari
#2 si la info ha pasado la censura sionista entonces habrá algunos más
1 K 21
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues esto lo detienen cuando quieran. Todo es parar la agresión y dejan de llover misiles.
3 K 59
#4 Dav3n
#1 Bueno bueno, ahora mismo no parece que Irán vaya a parar si ellos se echan para atrás, lo cual tiene lógica si Irán no quiere estar igual dentro de un añito o dos.

Para Usrael era una agresión más, para Irán es algo existencial. Y cuando algo es existencial no dejas de golpear hasta que tu enemigo se queda sin ganas para siempre.

Ender Wiggin nos lo enseñó hace muchos años ;)
1 K 32
Veelicus #10 Veelicus
#4 Efectivamente, Iran solo va a parar si le dan suficientes garantias de que no va a volver a haber un ataque, pero teniendo en cuenta que EEUU no es de fiar va a ser dificil que esto se pare en el corto plazo
0 K 12
#6 HangTheRich
Ni Israel ni USA ni Iran han firmado el acuerdo para deponer la bombas de racimo, asi que… que con pan se las coman
2 K 35
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 ni Israel ni EEUU ni Irán ni Rusia ni Ucrania.

Así que a disfrutar
0 K 20
#8 txepel
Métele un 0 a ese 8 y sustituye “ levemente heridas” por “brutalmente mutiladas” y parece un lunes en Gaza.
1 K 23
azathothruna #3 azathothruna
Para el gran israel, se merecen esto:

www.youtube.com/shorts/Gsz5ZKSPnUI
0 K 20
Mark_ #5 Mark_ *
Esos racimos de olivas les fueron prometidos hace 5000 años también :troll:
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Format_C #7 Format_C
A disfrutar de lo votado, esta guerra es cosa de bibi y Trompetas
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menéame