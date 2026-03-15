Oleada de misiles iraníes, algunos con ojivas de racimo, contra Tel Aviv

Ocho personas resultaron levemente heridas en Israel tras el lanzamiento durante la madrugada y la mañana de este domingo de una oleada de misiles iraníes, según informaron los servicios de emergencia, en una jornada marcada por las constantes alertas. La policía declaró que un misil equipado con una ojiva de racimo tuvo como objetivo el centro de Tel Aviv y barrios de alrededor, donde provocó destrozos en varios coches y edificios.