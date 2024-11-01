Las nuevas mentiras de Mazón en la comisión de las Corts: de los radares averiados a las 96 horas para enviar al Ejército

El presidente del Gobierno valenciano aprovecha la expectación de su comparecencia en la comisión de investigación de las Corts para ventilar mentiras o medias verdades sobre la responsabilidad de los barrancos o que la comida con Maribel Vilaplana fue por una oferta de trabajo. “No podemos aceptar los valencianos con resignación que dos de los radares que permiten seguir esas tormentas tuvieran problemas aquel fatídico 29 de octubre. ¿Saben ustedes si dichos problemas han sido ya subsanados?”.