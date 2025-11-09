La nueva vida de Zaplana 7 años después de su ‘excarcelación médica’

Arnaldo Otegi, Pablo Iglesias y Mónica Oltra alzaron la voz a finales de 2018 para pedir la excarcelación de Eduardo Zaplana. Lo hicieron, según dijeron entonces, «por humanidad», cuando el exministro del Partido Popular languidecía entre rejas aquejado de leucemia. Siete años después, algunos asistentes a la reciente presentación del libro ‘Guerra sucia: mercenarios contra ETA’, de Manuel Cerdán, comentaban con media sonrisa que el exlíder valenciano «está como una rosa».