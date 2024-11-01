La nueva actualización de Windows 11 rompe Office y otras apps

La actualización KB5079473 no permite iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, lo que deja inservibles algunas aplicaciones de Office y Windows. Un nuevo mes que termina y una actualización de Windows 11 que da problemas. A estas alturas del partido ya no sorprende que los parches mensuales causen fallos a cientos o miles de ordenadores. En esta ocasión, los usuarios están reportando que la actualización KB5079473 afecta a aplicaciones de Office como Word o Excel, así como el inicio de sesión en Teams.