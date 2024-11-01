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La nueva actualización de Windows 11 rompe Office y otras apps

La nueva actualización de Windows 11 rompe Office y otras apps

La actualización KB5079473 no permite iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, lo que deja inservibles algunas aplicaciones de Office y Windows. Un nuevo mes que termina y una actualización de Windows 11 que da problemas. A estas alturas del partido ya no sorprende que los parches mensuales causen fallos a cientos o miles de ordenadores. En esta ocasión, los usuarios están reportando que la actualización KB5079473 afecta a aplicaciones de Office como Word o Excel, así como el inicio de sesión en Teams.

| etiquetas: actualizaciones windows , office , onedrive , microsoft
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12 comentarios
12 3 0 K 140 tecnología
#1 Albarkas
Cada actualización nueva jode algo. Mejor me quedo donde estoy.
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JackNorte #8 JackNorte
Incluso cuando se acabe el soporte a w10 sera mejor que el soporte de w11 xD
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Cyberbob #2 Cyberbob
Si no fuera porque los productos de Apple son basura cara, ya me habría deshecho de mi Windows.
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makinavaja #7 makinavaja
#2 ¿Has oído hablar de Linux? Y encima gratis.... :-D :-D :-D
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#6 yukatan
Windows IAlenium
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#11 slender_1 *
Muy bien teniendo en cuenta que Office también es de Microsoft.

¿qué hará con el software de la competencia? Directamente quema el PC.
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mosfet #4 mosfet
Yo llevo meses flipando,¿Que leches les está pasando?
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LoboAsustado #5 LoboAsustado
#4 En dos letras
IA
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#10 yukatan
#5 nadie se habia dado cuenta antes que los desarrolladores eran vagos para testear su propio codigo... imaginate ahora para revisar el codigo de la IA.....

El nuevo paradigma es IA escribe el codigo...fallan los test....IA arregla los test........ pasan los test... pues para arriba :troll:
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lgm1976 #3 lgm1976
Otro parche de Windows que falla? No me creo nada. xD
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Desideratum #9 Desideratum *
#3 Cuando se te joda la BIOS por una actualización de mierda de estas, que es lo que le pasó a mi hija en su portátil hace menos de un mes, ya verás cómo vas a empezar a ser un creyente.

Menos mal que el ordenador estaba en garantía porque hubo que cambiar la placa base en el servicio de reparaciones de Hewlet Packard que no puso el más mínimo inconveniente.

Una semanita se quedó sin el cacharro entre que vinieron a recogerlo se envió a Madrid y vino de vuelta.

Que sigan, que sigan mamoneando con la AI. A ver si el personal se entera de una puta vez que existe un mundo más allá de Microsoft y que en algunos casos funciona incluso mejor.
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lgm1976 #12 lgm1976
#9 Pero seguro que no fue por culpa de los parches de Windows, si Windows no falla nunca. A mí siempre que me da un problema el soporte técnico me dice que es por incompatibilidad de hardware o de otros softwares. Ellos nunca son los culpables.

xD xD xD
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menéame