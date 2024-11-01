La nueva actualización de Windows 11 rompe Office y otras apps

La actualización KB5079473 no permite iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, lo que deja inservibles algunas aplicaciones de Office y Windows. Un nuevo mes que termina y una actualización de Windows 11 que da problemas. A estas alturas del partido ya no sorprende que los parches mensuales causen fallos a cientos o miles de ordenadores. En esta ocasión, los usuarios están reportando que la actualización KB5079473 afecta a aplicaciones de Office como Word o Excel, así como el inicio de sesión en Teams.
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¿qué hará con el software de la competencia? Directamente quema el PC.
IA
El nuevo paradigma es IA escribe el codigo...fallan los test....IA arregla los test........ pasan los test... pues para arriba
Menos mal que el ordenador estaba en garantía porque hubo que cambiar la placa base en el servicio de reparaciones de Hewlet Packard que no puso el más mínimo inconveniente.
Una semanita se quedó sin el cacharro entre que vinieron a recogerlo se envió a Madrid y vino de vuelta.
Que sigan, que sigan mamoneando con la AI. A ver si el personal se entera de una puta vez que existe un mundo más allá de Microsoft y que en algunos casos funciona incluso mejor.