Microsoft reconoce que Windows 11 está totalmente roto, es un desastre

Microsoft reconoce que Windows 11 está totalmente roto, es un desastre

Microsoft confirma que el menú de inicio, la barra de tareas, el explorador de archivos, la aplicación de configuración y otras partes esenciales del sistema pueden fallar de manera generalizada. No se trata de un único error aislado, ni de un conflicto específico con determinados controladores: se trata de un fallo estructural que afecta a la “shell” del sistema operativo, y por tanto, al propio corazón de la experiencia de uso. En términos poco habituales para el lenguaje oficial de la compañía, la documentación reconoce que muchos de estos..

Drebian
QUE VUELVA EL PANEL DE CONTROL DE WINDOWS 7 HIJOS DE PUTA

¡Hala! Ya lo he dicho
astronauta_rimador
#36 es increíble como han podido hacer que todo sea tan confuso para hacer un simple cambio de configuración que antes requería un par de clicks.
Mustela
#36 ¿Te gustan los paneles de control? El mejor panel de control que recuerdo haber visto nunca es el Centro de Control de KDE3.x, el cual actualmente está en manos del entorno de escritorio de Trinity: opensource.com/article/19/12/linux-trinity-desktop-environment-tde  media
enochmm
A lo mejor están programando con Copilot :troll:
vituwaf
#10 Además lo harán porque les han ordenado usar la IA.
tdgwho
que lo lancen por la ventana

:-D
mam23
#2 ¿sugieres una aceleracion de hardware por fuerza g ?
diablos_maiq
#14 aceleración de 9.81 m/s2
Toni_Ivars
#2 ¡Eso crearía una paradoja que podría acabar con el mundo tal y como lo conocemos!

...

¡Hagámoslo! xD
mcfgdbbn3
#34: Yo siempre me imaginé que cuando tirabas la casa por la ventana, cuando habías tirado todo salvo la ventana, solo quedaba soltar las piezas del marco y girarlas hacia el interior, de esa forma la propia ventana sale a través de si misma hacia el exterior de la vivienda, culminando el proceso. :-P Eso sí, hay que hacer los giros con todas las piezas del marco a la vez y sin separarlas físicamente entre sí, solo quitar las uniones para que puedan girar, si las separas, entonces la ventana deja de conformar un agujero y deja de ser ventana, por lo tanto habrá algo de esa casa que no habrá sido tirado por la ventana. :-P
suto
Y cuál es la noticia?
:troll:
solojavi
#18 Parece que alguien de la compañía lo ha reconocido.
laveolo
#18 que lo reconocen
Fedorito
Debo ser el único que no tiene problemas con el 11.
Gry
#4 En la UE la mayoría de las cosas que dan problemas (publicidad, recall e IA) vienen desactivadas por defecto.

El mayor problema que tiene aquí es que consume demasiados recursos comparado con el w10.
maspipinobreve
#7 Tienes razón, es pesado y cansino, pero con buenos recursos parece muy fiable.
soberao
#7 "El mayor problema que tiene aquí es que consume demasiados recursos comparado con el w10."
Es lo que buscan, que te compres un ordenador nuevo y así pasas por caja y les pagas por una licencia que es al final lo que venden, licencias por uso y acceso a su nube de Office.
oceanon3d
#4 Yo no actualizo desde hace unas semanas ... yo que tú haría lo mismo.
Un_señor_de_Cuenca
#9 Lo malo es cuando te obligan a usarlo en el trabajo.
frankiegth
#4. Problemas cero, ni con un palo me acerco a "Window$ 11".

linuxmint.com/  media
SRAD
#16 Esta noticia me interesa tanto como si me dicen que tal aplicador de tampón es más cómodo que otro. Po fale, po malegro.
kubuntu.org/
Sacronte
#16 Yo ya me pasé con un doble boot hace dos meses y tiene que hacer un mes y veintinueve dias que no entro a güindous xD
maspipinobreve
#4 A mi me va genial, llevo desde la primera vez con windows 10 hace mil años hasta hoy con el 23h2 sin un puto problema
dilsexico
#20 Yo voy hacer lo mismo que hice cuando salio Windows Vista: Nada.
tommyx
#20 eso está bien, el Leonel es cuando dejen de dar soporte o tal aplicación deje de funcionar y tal
MoñecoTeDrapo
#4 Hawkins le debe mucho. A ver cómo vence a Vecna. :-D
BuckMulligan
#4 Yo compré un Thinkpad de 2018, buena máquina, y lo actualicé a Windows 11, todo legal. Mis otras máquinas son Linux o Mac OS, no uso windows desde have años pero sigo manteniéndolo en los equipos de la familia.
Estoy hasta los co**nes de el P**o windows. No es que no funcione, va bien, pero tiene contínuos fallos que no soy capaz de reparar por más que tire horas e investigue. Como si fuera un Linux de hace 20 años.
No audio sobre HDMI, los iconos tipo Bluetooth no aparecen en la barra de tareas, etc.
Windows 10 esra bueno, esto es una lotería.
tommyx
#35 yo dejé de hacer de amigo informático diciendo que solo tocaba Linux o equipos con licencia :troll:
vituwaf
#4 No eres el único. Yo sigo con Windows 10 y ningún problema con Windows 11.
Pingocho
#4 No eres el único, yo tampoco. Me huele a que desde ya nos están preparando para pasarnos a Windows 12.
Joice
#4 Yo tampoco. Uso el 10.
Stieg
En mi caso, tenía el Windows 10, legal.
Actualizo al 11, y ahora me dice que tengo que pagar licencia. Muy mal lo han hecho.
Urasandi
#6 Yo paguea licencia del MS Dos 4.2 y no vuelvo a pagarles un eypo.
maspipinobreve
#6 con una licencia oem de 20 € arreglao
cnr
#27 20? No voy a poner enlaces, pero a poco que busques no llegan a 5. Eso por no mencionar que puedes tenerlo sin activar muy tranquilamente.
maspipinobreve
#40 cierto, los he tenido todos con activación pirater, hasta que encontré los OEM baratos, que pareces un ciudadano ejemplar :roll:
cnr
#43 No entiendo a qué te refieres con lo de ciudadano ejemplar. Solo te he dicho que tienes licencias por cinco pavos o que puedes tenerlo, como lo he tenido yo durante años, sin activar y sin apenas inconvenientes.
tul
componentes están, literalmente, rotos."
continua desde #0
Tarod
Poca cosa. Stalin llevaba muerto una semana y seguían sin atreverse a confirmarlo. No vaya a ser...
BastardWolf
#3 has ido a comentar la noticia anterior de Franco... xD
Tarod
#5 coño es cierto. Vaya liada. :-S :palm:
DonaldBlake
#23 Bueno, a mí me has dado un dato curioso que desconocía y que habría seguido desconociendo si llegas a comentarlo en su correspondiente noticia.
Lusco2
#3 Es que cuando estaba inconsciente reaccionaba a los insultos y todos se cagaban
Tiranoc
#3 Ahora que ya ha pasado algo más de una semana de la muerte de Stalin, es cuando se atreven a reconocerlo.
sald64059
#3 Windows 11 es malo, pero acusarlo de la muerte de Stalin no se...
Pacman
#12 es una regla no escrita de Microsoft, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo...

El 10 fue bueno, el 11 es una porquería
FueraSionistasdeMeneame
Yo llevaba no se cuantos días con un update de Windows 11, version 25H2 que NO SE DESCARGA, de hecho tras mil reintentos ayer Windows me avisó descargar una "Windows 11, version 24H2 (versión de reparación)" para solucionarse
Un_señor_de_Cuenca
#17 Ahí he estado yo durante semanas. He tenido que ir poniendo y quitando actualizaciones hasta que por fin han entrado todas. Si no, me saltaba todos los días el aviso de actualización y como es de empresa, me obligaban a reiniciar.
josejav
Desde su comienzo ya le fallaba el explorador de archivos que había que actualizar para ver los cambios.
Un desastre.
Urasandi
#11 total commander
Fanpiro
#11 me había logueado solo para comentar ese "detallito"
soberao
Y si un fallo de estos que te deja una oficina o una empresa sin ordenadores ¿tiene Windows que recompensar a esa empresa por los fallos que provocan sus "actualizaciones"?
Porque las eléctricas o las empresas de telefonía compensan si hay una caída en el servicio y aquí solo Windows puede arreglar el problema que han creado, no es como GNU/Linux que tienes el código y puedes poner un parche antes de que se publiquen los oficiales y salvas el día.
eskape
#53 Na, es un juego de cartas, Hearthstone, que no requiere de potencia gráfica más allá de que cargue de forma rápida. Creo que no lleva gráfica integrada, es uno de pccomponentes de su marca.
eskape
Me acabo de pillar un portátil para sustituir al que tengo que tiene más achaques que yo y viene sin SO, lo malo es que al único juego al que le doy sólo corre en windows, pero con este que he comprado, estoy pensando en instalar linux y una máquina virtual con windows 10 para poder jugar cuando quiera, ya que creo que la configuración del portátil lo permite: Rayzen 7, 32Gb ram, 1Tb de hd. Aunque también me mata un poco no poder usar outlook, sí, lo sé, pero es que son muchísimos años usándolo y es que no me acostumbro a ningún otro, también necesitaría OneDrive porque comparto una suscripción de Office 365 con mi hermano, joder, al final le voy a tener que instalar windows 11. :-S
Popsandbangs
#45 tampoco es ningún drama. No voy a negar que sea una castaña porque no lo sé, pero como usuario que lo utiliza para viciarme no me ha dado ningún problema.
Por cierto… APU entiendo. No GPU dedicada? Que juego es?
tommyx
#45 creo que con protón igual te funcionara el juego igual o mejor.

Para el resto... Ya cosa tuya, yo no uso nada de esa peña.
.en lugar de OneDrive una cosa que sea multiplataforma como owncloud
BastardWolf
Yo lo odio, lo tengo en el portatil del curro y me tiene amargado
El_Ogro_Ñes
En el curro nos hicieron una actualización y luego tuvieron que hacer una desactualización.

Luego tuve una semana la hora cambiada, pero la hora que te da windows por internet para tu zona horaria, era 1 hora menos. Es un lío porque no te deja conectarse a muchas historias en red.
rodriarevalo
a mi me pasa ahora que la caché de los iconos se me corrompe casi cada día, resultando en que el icono de Librewolf (el navegador que uso, una variante de Firefox) se ve diminuto, y tengo que meter unos comandos que me ha recomendado chatgpt para restablecerlo todo. Pero vuelve a suceder. De traca.
cnr
Pero dejamos de actualizar w10 porque patata.
vituwaf
#28 Sigo recibiendo actualizaciones de Windows 10. No sé qué hace la gente con el 11 ¿para qué?
