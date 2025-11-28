Microsoft reconoce que Windows 11 está totalmente roto, es un desastre

Microsoft confirma que el menú de inicio, la barra de tareas, el explorador de archivos, la aplicación de configuración y otras partes esenciales del sistema pueden fallar de manera generalizada. No se trata de un único error aislado, ni de un conflicto específico con determinados controladores: se trata de un fallo estructural que afecta a la “shell” del sistema operativo, y por tanto, al propio corazón de la experiencia de uso. En términos poco habituales para el lenguaje oficial de la compañía, la documentación reconoce que muchos de estos..
El mayor problema que tiene aquí es que consume demasiados recursos comparado con el w10.
Es lo que buscan, que te compres un ordenador nuevo y así pasas por caja y les pagas por una licencia que es al final lo que venden, licencias por uso y acceso a su nube de Office.
linuxmint.com/
kubuntu.org/
Estoy hasta los co**nes de el P**o windows. No es que no funcione, va bien, pero tiene contínuos fallos que no soy capaz de reparar por más que tire horas e investigue. Como si fuera un Linux de hace 20 años.
No audio sobre HDMI, los iconos tipo Bluetooth no aparecen en la barra de tareas, etc.
Windows 10 esra bueno, esto es una lotería.
Actualizo al 11, y ahora me dice que tengo que pagar licencia. Muy mal lo han hecho.
El 10 fue bueno, el 11 es una porquería
Un desastre.
Porque las eléctricas o las empresas de telefonía compensan si hay una caída en el servicio y aquí solo Windows puede arreglar el problema que han creado, no es como GNU/Linux que tienes el código y puedes poner un parche antes de que se publiquen los oficiales y salvas el día.
Por cierto… APU entiendo. No GPU dedicada? Que juego es?
Para el resto... Ya cosa tuya, yo no uso nada de esa peña.
.en lugar de OneDrive una cosa que sea multiplataforma como owncloud
Luego tuve una semana la hora cambiada, pero la hora que te da windows por internet para tu zona horaria, era 1 hora menos. Es un lío porque no te deja conectarse a muchas historias en red.