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La noche que un alto cargo del grupo Quirón cerró un local para cenar con ella en León

La noche que un alto cargo del grupo Quirón cerró un local para cenar con ella en León

Isabel Díaz Ayuso tuvo en enero de 2022 un encuentro del que nunca ha informado con un alto cargo del grupo Quirón, Fernando Camino. Sucedió seis meses antes de la destitución de la interventora general de la Comunidad de Madrid, que fue seguida hasta final de ese año por el pago de 1.390 millones de deuda a ese grupo hospitalario. La presidenta madrileña cenó en un bar del centro de León con el ejecutivo de esa empresa, quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad de ellos dos, la esposa del directivo,...

| etiquetas: ayuso , cena , fernando camino , deuda , quirón , privacidad , entrepeñas , león
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58 comentarios
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Comentarios destacados:              
#5 Esos áticos y Maseratis diesel no se van a pagar solos.


Consultada sobre la razón del encuentro, una fuente de la máxima confianza de la presidenta madrileña negó primero que hubiera sucedido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió, a pesar de que EL PAÍS había acreditado la existencia de la cita por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?

La primera reacción pepesuna siempre es mentir. La segunda, también.
karakol #5 karakol
Esos áticos y Maseratis diesel no se van a pagar solos.


Consultada sobre la razón del encuentro, una fuente de la máxima confianza de la presidenta madrileña negó primero que hubiera sucedido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió, a pesar de que EL PAÍS había acreditado la existencia de la cita por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?

La primera reacción pepesuna siempre es mentir. La segunda, también.
21 K 201
devilinside #6 devilinside
#5 A ver, ¿quién de vosotros no va a tomarse unas cañas y picar algo con los ejecutivos de Quirón de vez en cuando?
2 K 31
#29 fliper
#6 Yo nunca, pero estoy deseando que Luigi quede un día con ellos.
2 K 25
devilinside #37 devilinside
#29 Especifica que te refieres a Luigi el fontanero, que luego te van a espiar las redes
0 K 8
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Es vergonzoso lo de esta tipa con la privada. Y ahí la tenemos...
5 K 50
oceanon3d #40 oceanon3d *
#4 Los lideres son un reflejo de sus votantes ... y según mi criterio, en este caso de Madrid, salen tan mal parados que dan mas lastima que otra cosa.

Y luego se ofenden y nos dicen que los progresistas presumimos de eso de la "superioridad moral" ... e intelectual añadiría yo sin dudarlo dado el corto tamaño del votante medio de la derecha. Como no va a ser así con tamaño gañanes.
0 K 8
#16 konde1313
#10 Sí, claro, yo también cierro los restaurantes cuando nos juntamos los amigos porque nos encanta la discreción. Es supernormal.
5 K 43
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#16 ¿Tu y tus amigos sois famosos?
0 K 14
#41 konde1313
#19 No, pero somos amigos.
1 K 14
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Es nuestra femme fatale
5 K 40
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#1 Será la tuya. Yo no quiero tener nada que ver con esta señora tipa
10 K 85
Javi_Pina #17 Javi_Pina *
#8 Mas de un millon y medio de madrileños dicen sí, dame mas, dame
3 K 38
#24 CuiProdestHocBellum
#1 Es una homicida corrupta hasta la médula. Que está regalando a Quirón el dinero de la sanidad pública, lo que está provocando muertes...

Y sus votontos, a tragar lefa.
3 K 38
Javi_Pina #27 Javi_Pina
#24 y les encanta, y volverá a ganar y lo sabes :roll: Eso si no se presenta a la presidencia que no dudes que lo haga si la cosa se pone chunga para Frijolito.
2 K 21
#31 Externalizado
#27 ojalá me equivoque, pero esta será la primera presidenta del gobierno, tiempo al tiempo
0 K 6
xiobit #55 xiobit
#31 Desgraciadamente tiene toda la pinta. Con los suficientes apoyos hasta Trump ha conseguido ser presidente, y Ayuso tiene a todo el grupo Quirón apoyándola.
0 K 10
#35 CuiProdestHocBellum
#27 Pues merecido tendremos tener a la "Trump" española... Luego que nadie diga "no se podía saber"
2 K 22
Stathamdepueblo #38 Stathamdepueblo
#10 sabes que te estás tragando una rueda de molino, eres consciente de que defiendes lo indefendible en este caso, pero no pretendas que nos la traguemos los demás
5 K 35
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
Que corra la farlopa, que invitan los madrileños.

En el PP madrileño llaman a las lonchas de farlopa "abuelos".
2 K 33
#34 CuiProdestHocBellum
Si esto lo hace alguien relacionado con el Perro Sanxe, se montaba la mundial en la prensa patria. Ana Rosa se correría de gusto en directo...
El aquelarre de pepe-voxeros de meneame sería tremebundo... Los espumarajos les llegaban a los pies.

Qué puto asco da todo. Están saqueando el país, de una forma descomunal que se mide en miles y miles de millones de euros... Y nos tienen entretenidos con unos cursos de la mujer del Perro...

Lo del corrupto Ábalos y sus putillas es nimio…   » ver todo el comentario
3 K 31
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Bueno, eso lo hacen muchos famosetes. Es más, para eso existen los reservados. No veo el problema.
2 K 31
camvalf #7 camvalf
#2 Home si no fuera de Quiron con la morterada de millones que les entregan a año y que se cargan a una interventora general y posteriormente les abonaron 1.390 millones, no se da que pensar que el trigo no esta muy limpio.
12 K 97
#9 konde1313
#2 Las agendas de los políticos son públicas, todo el mundo puede fiscalizar con quién se reúnen. Esto es así por razones que no es necesario explicar sin faltar al respeto al respetable. Lo que describe la noticia es corrupción de primer nivel.
11 K 103
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 Son publicas las agendas de trabajo, no las personales.

Si consideras lo ocurrido como "corrupción de primer nivel", persónate como acusación particular o remite lo ocurrido a alguien. Creo que ahora te aceptan unos recortes de prensa como base para una denuncia.
2 K 29
#39 casicasi
#10 jajaja.

Denunciar a la señora Venenosa puede ser mortal... para el denunciante.

O no sabe que la justicia es igual para todos? Para todos nosotros, quiero decir.
1 K 13
#42 Finneward
#10 Si Pedro Sánchez y Begoña Gómez se reúnen en privado con, pongamos, uno de los Hidalgo porque Begoña Gómez los conoce ya que ha trabajado para Air Europa y le ha comprado una empresa a la esposa de uno de sus jefes... ¿Te parecería una "reunión personal"?
1 K 10
angelitoMagno #43 angelitoMagno
#42 Desconozco la relación de la pareja con Air Europa, pero si Pedro Sánchez y Begoña Gómez quedasen para cenar con, por ejemplo, Patricia Botín, y para ello reservaran un local entero en Santander, pues si, me parecería normal. Seguramente al juez Peinado no, pero bueno, allá el.

Vamos, es que seguramente lo habrán hecho en Davos o en algún sitio de esos.
0 K 14
ochoceros #13 ochoceros *
#2 Igual si tiras un poquito de la manta y ves que Quirón es propiedad (comprada a precio de ganga) de la corporación alemana Fresenius a la que han pillado sobornando a funcionarios públicos en multitud de ocasiones y países, te puedes mosquear un poco.

www.elfaradio.com/2019/06/05/seis-nefrologos-de-valdecilla-implicados-

elpais.com/sociedad/2019/06/04/actualidad/1559676618_393789.html&helli;  media   » ver todo el comentario
20 K 184
mr.wolf #15 mr.wolf
#13 Que guay. CVC es la que metió pasta para los derechos televisivos de la liga de fútbol. Vaya coincidencias.
0 K 13
#14 cybermouse
#2 Joder, si no sabes ver la diferencia entre un reservado y cerrar un restaurante pues....igual e problema lo tienes tú :troll:
8 K 73
#18 mcfgdbbn3 *
#2: Puede que sí lo haya: si el local tiene un horario de apertura, el dueño no puede echarte para hacer sitio a otra persona.

El local es de propiedad privada, pero el uso es público con derecho de admisión, y ese derecho de admisión no permite echar a alguien que ya estaba por tener menos dinero o influencia que otra persona, sin importar si es Pimpampún, el dueño de Quirón o algún magnate de alguna tecnológica.

Lo que sí podría hacer la #Pimpampún es reservar el local para hacer una fiesta privada con antelación, eso sí es legal.
1 K 13
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#18 No, pero puedes reservar un local entero con antelación
1 K 24
#23 mcfgdbbn3
#21: Sí, es lo que añadí al final, la noticia no lo detalla mucho.
1 K 13
Dene #22 Dene
#2 en serio no ves nada """""raro""""" que un cargo público que adjudica auténticas morteradas de €€€ a una empresa se cite en el más absoluto secreto con el empresario que recibe esas morteradas y que ademas mantiene con su pareja contratos de dudosa naturaleza ???
3 K 37
angelitoMagno #28 angelitoMagno *
#22 Los contratos son públicos, conocidos y visibles en el boletín de la CAM. ¿Para que este secretismo? Si total, todo lo demás es visible y notorio.

Pues quizás porque es Diaz Ayuso, una política muy conocida y odiada por muchos, y querría cenar tranquila.

Su pareja es de Quiron, es decir, conoce gente en Quiron. ¿Nunca has quedado con los amigos de tu pareja?

Pues, si, me parece que esta noticia es una tontada que no va a ningún lado, no tiene recorrido legal de ningún tipo y es del todo irrelevante.
En unas semanas, olvidado.
2 K -2
#26 CuiProdestHocBellum
#2 ¿No ves problema en que LA PRESIDENTA de una comunidad autónoma se reúna en esas circunstancias con el representante de una empresa a la que, tras defenestrar a la interventora general de la CAM, le transfieren de forma irregular 1.390 millones de euros?

Mare mia... O estais a sueldo o os gusta tanto la lefa que os habéis vuelto adictos...
5 K 19
Difunto #50 Difunto
#2 Los famosetes no lo hacen con tu dinero, paspán.
1 K 9
angelitoMagno #52 angelitoMagno
#50 La noticia no dice nada de que la cena la haya pagado la CAM
0 K 14
Difunto #54 Difunto
#52 ayyy.. que bonito esta el panorama. Yo creo que pagó uno de ellos y luego el resto le mandaron un bizum con su parte..
1 K 9
#51 carpeta
#2 ¿Sabes quien hace eso también? LA MAFIA!
2 K 17
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Por qué se pixela a los acompañantes? No parecen menores de edad.
2 K 29
Moderdonia #25 Moderdonia *
#3 puede que uno de ellos fuera José Luis Almeida y esto fuera un fotograma de un vídeo japonés...
2 K 28
Lenari #46 Lenari
{0x1f514} CUASI BULO

Según ElPais, parece que hayan cerrado un restaurante entero. Este es el local.

Cabrán siete u ocho personas dentro. Habrá dos mesas como mucho, y no muy grandes. El local es minúsculo, tamaño habitación de ikea. "Cerró el local" xD A ver, irían cinco personas (los cuatro de la foto y quien la esté sacando), ya te ocupan más de medio local. Para un par de asientos que queden libres, pues lo cierra y habla con tranquilidad. {0x1f60e}

.  media
1 K 23
autonomator #20 autonomator
y los jueces haciendo palmas al compás.
Que razón tenía el 'murcianico'
www.youtube.com/watch?v=LLqJR1q7cIA
0 K 15
kratos287 #36 kratos287 *
La verdad es que la tipa tiene un empujón.

Queda por definir si en la cama o desde un barranco. Falta consenso.
1 K 15
autorun #33 autorun
Relacionada.

www.meneame.net/story/nuevo-fallo-obliga-sanchez-desvelar-llevo-toda-f

Cada vez que salen con algo del Falcon es porque a ellos han los han pillado haciendo algo...

No falla
1 K 11
#45 DenisseJoel
¿Y qué pasa? ¿Acaso la corrupción es un delito?
0 K 11
vviccio #32 vviccio
En los sueños más húmedos de Peinado aparece Ayuso pero es del PSOE y la empapela de arriba abajo.
0 K 11
ewok #11 ewok
Qué noche la de aquel año.
0 K 9
#44 CuiProdestHocBellum
Tragar lefa es una expresión, puede que desacertada, pero que sugiere tragar algo desagradable, con gusto.

El ignore, es de cobardes, por cierto.... Dirigido a " angelitoMagno "
0 K 9
#48 atrompicones
Esos 1.390 millones se lo está quitando a la sanidad pública, y claro está algo tiene que sacar ella o el entorno. La zorra cuidando de las gallinas. De hecho es una desviación de partidas.

"La desviación de partidas en los presupuestos del Estado en España se enmarca principalmente dentro del delito de malversación de caudales públicos, regulado en el Código Penal. Esta conducta implica dar a los fondos o bienes públicos un uso ajeno a aquel al que estaban destinados."
0 K 9
angelitoMagno #53 angelitoMagno
#48 Si esos casi 1400 millones para la concertada están indicados en los presupuestos de la CAM, pues ya no hay malversación.
0 K 14
chupacabres #49 chupacabres
Bueno, pero y qué les pusieron de tapa?
0 K 6
#47 _4278
MA FI A
0 K 6
Roendal #57 Roendal
Y el camarero de derechas y del madrid….si Berlanga levantase la cabeza.
0 K 6
angelitoMagno #30 angelitoMagno
"te gusta la lefa" => A ignore, claro. Yo no he insultado a nadie.
1 K 5
#56 Peter086
#30 Has insultado nuestra inteligencia.
0 K 7
angelitoMagno #58 angelitoMagno
#56 He criticado a vuestros prejuicios.
0 K 14

menéame