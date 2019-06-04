La noche que un alto cargo del grupo Quirón cerró un local para cenar con ella en León

Isabel Díaz Ayuso tuvo en enero de 2022 un encuentro del que nunca ha informado con un alto cargo del grupo Quirón, Fernando Camino. Sucedió seis meses antes de la destitución de la interventora general de la Comunidad de Madrid, que fue seguida hasta final de ese año por el pago de 1.390 millones de deuda a ese grupo hospitalario. La presidenta madrileña cenó en un bar del centro de León con el ejecutivo de esa empresa, quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad de ellos dos, la esposa del directivo,...
| etiquetas: ayuso , cena , fernando camino , deuda , quirón , privacidad , entrepeñas , león
Consultada sobre la razón del encuentro, una fuente de la máxima confianza de la presidenta madrileña negó primero que hubiera sucedido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió, a pesar de que EL PAÍS había acreditado la existencia de la cita por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.
¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?
La primera reacción pepesuna siempre es mentir. La segunda, también.
Consultada sobre la razón del encuentro, una fuente de la máxima confianza de la presidenta madrileña negó primero que hubiera sucedido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió, a pesar de que EL PAÍS había acreditado la existencia de la cita por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.
¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?
La primera reacción pepesuna siempre es mentir. La segunda, también.
Y luego se ofenden y nos dicen que los progresistas presumimos de eso de la "superioridad moral" ... e intelectual añadiría yo sin dudarlo dado el corto tamaño del votante medio de la derecha. Como no va a ser así con tamaño gañanes.
señoratipa
Y sus votontos, a tragar lefa.
En el PP madrileño llaman a las lonchas de farlopa "abuelos".
El aquelarre de pepe-voxeros de meneame sería tremebundo... Los espumarajos les llegaban a los pies.
Qué puto asco da todo. Están saqueando el país, de una forma descomunal que se mide en miles y miles de millones de euros... Y nos tienen entretenidos con unos cursos de la mujer del Perro...
Lo del corrupto Ábalos y sus putillas es nimio… » ver todo el comentario
Si consideras lo ocurrido como "corrupción de primer nivel", persónate como acusación particular o remite lo ocurrido a alguien. Creo que ahora te aceptan unos recortes de prensa como base para una denuncia.
Denunciar a la señora Venenosa puede ser mortal... para el denunciante.
O no sabe que la justicia es igual para todos? Para todos nosotros, quiero decir.
Vamos, es que seguramente lo habrán hecho en Davos o en algún sitio de esos.
www.elfaradio.com/2019/06/05/seis-nefrologos-de-valdecilla-implicados-
elpais.com/sociedad/2019/06/04/actualidad/1559676618_393789.html&helli; » ver todo el comentario
El local es de propiedad privada, pero el uso es público con derecho de admisión, y ese derecho de admisión no permite echar a alguien que ya estaba por tener menos dinero o influencia que otra persona, sin importar si es Pimpampún, el dueño de Quirón o algún magnate de alguna tecnológica.
Lo que sí podría hacer la #Pimpampún es reservar el local para hacer una fiesta privada con antelación, eso sí es legal.
Pues quizás porque es Diaz Ayuso, una política muy conocida y odiada por muchos, y querría cenar tranquila.
Su pareja es de Quiron, es decir, conoce gente en Quiron. ¿Nunca has quedado con los amigos de tu pareja?
Pues, si, me parece que esta noticia es una tontada que no va a ningún lado, no tiene recorrido legal de ningún tipo y es del todo irrelevante.
En unas semanas, olvidado.
Mare mia... O estais a sueldo o os gusta tanto la lefa que os habéis vuelto adictos...
Según ElPais, parece que hayan cerrado un restaurante entero. Este es el local.
Cabrán siete u ocho personas dentro. Habrá dos mesas como mucho, y no muy grandes. El local es minúsculo, tamaño habitación de ikea. "Cerró el local" A ver, irían cinco personas (los cuatro de la foto y quien la esté sacando), ya te ocupan más de medio local. Para un par de asientos que queden libres, pues lo cierra y habla con tranquilidad.
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Que razón tenía el 'murcianico'
www.youtube.com/watch?v=LLqJR1q7cIA
Queda por definir si en la cama o desde un barranco. Falta consenso.
www.meneame.net/story/nuevo-fallo-obliga-sanchez-desvelar-llevo-toda-f
Cada vez que salen con algo del Falcon es porque a ellos han los han pillado haciendo algo...
No falla
El ignore, es de cobardes, por cierto.... Dirigido a " angelitoMagno "
"La desviación de partidas en los presupuestos del Estado en España se enmarca principalmente dentro del delito de malversación de caudales públicos, regulado en el Código Penal. Esta conducta implica dar a los fondos o bienes públicos un uso ajeno a aquel al que estaban destinados."