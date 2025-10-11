edición general
No hay supervivientes en la explosión de una planta de fabricación de explosivos en Tennessee

Las autoridades de Tennessee, Estados Unidos, no han encontrado supervivientes tras la explosión ocurrida el viernes en una planta de bombas en la zona rural de dicho estado, según ha informado el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa. El anuncio se produce después de que 18 personas desaparecieran y se temiera por su vida tras la explosión. "Más de 300 personas han revisado casi cada centímetro cuadrado de estas instalaciones y, hasta el momento, no hemos recuperado ningún superviviente”.

JanSmite #1 JanSmite
Dicen que van a tener que usar ADN para identificar los restos que se encuentren. No me lo quiero ni imaginar…
reithor #3 reithor
Que descansen con la misma paz que han dejado en el mundo. Y que no les toque un Fred Treshing de la vida para identificar cuerpos.
Enero2025 #2 Enero2025
Si hubieran tenido explosivos para defenderse esto no habría ocurrido.
TripleXXX #4 TripleXXX
Quien con infantes pernocta, excrementado alborea.
Como diría Góngora.
koestler #5 koestler
Propaganda  media
