No hay supervivientes en la explosión de una planta de fabricación de explosivos en Tennessee

Las autoridades de Tennessee, Estados Unidos, no han encontrado supervivientes tras la explosión ocurrida el viernes en una planta de bombas en la zona rural de dicho estado, según ha informado el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa. El anuncio se produce después de que 18 personas desaparecieran y se temiera por su vida tras la explosión. "Más de 300 personas han revisado casi cada centímetro cuadrado de estas instalaciones y, hasta el momento, no hemos recuperado ningún superviviente”.