No escuches las críticas. Cómprale un cochecito a tu perro

Tal vez la gente se burle de cómo elijo transportar a mi mascota, pero cambió su vida y me hizo mejor persona. Lo admito: soy de las personas que llevan a su perro en cochecito. También soy lo suficientemente consciente como para saber cuán ridículas nos vemos. Me fijo en las miradas de reojo cuando empujo a mi shih tzu, Darla, por la calle. Percibo a las madres que van con sus cochecitos de bebé y me miran como diciendo “¿es un chiste?”, y a los que sonríen con sorna y suponen que debo de ser una especie de villana de dibujos animados...

#6 BoosterFelix
El mascotismo es maltrato.

Mucho peor que la tauromaquia, que ya es maltrato.
#4 Grahml
Entiendo que si tienes un Golden Retriever, labrador o similar como que lo del cochecito no aplique ni de coña.
Olepoint #3 Olepoint
Una característica de los estúpidos es que no saben que son estúpidos.
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
Esto sí debería incluir paliza obligatoria homologada tipo Joe Pesci en "Goodfellas".
#14 BurraPeideira_
Cómo cojones puede dársele voz a alguien así...
#9 casicasi
En serio nadie está sustituyendo a los niños por mascotas (y si lo hacen, ¿qué importa?). Y a diferencia de lo que ocurre con los niños, mimar a tus mascotas no hará que se conviertan en patanes de adultos.

En fin. Otro salto cuántico en el mundo del consumismo.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#9 el problema es que las mascotas.sufren el síndrome de Munchausen de sus dueños.
nemeame #7 nemeame
Pero lo de la foto es una rata fea, también hace el ridículo sacándola así a pasear?
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell *
#7 Es un perro de una raza originaria del Tibet

es.wikipedia.org/wiki/Shih_Tzu
#10 casicasi
#7 Ya sabes que los perros se parecen a sus dueños...
Apotropeo #13 Apotropeo
#7 A mí me ha parecido un ewok
Andreham #2 Andreham
Noooooo, es una idea PÉSIMA.

Malísimo para el animal.

Mi madre lo hizo para su perra y en dos meses se deshizo de él. La perra (un bichón maltés) pilló un cojón de peso y se cansaba cuando andaba paseos normales.

Luego se le pasó, pero la veterinaria le dijo que aunque el perro se "cansase" y le pidiera "aupa" (lo típico que se pone a dos patas a embestirte y dar saltos) eso lo hace por perrería (jeje), y como a los niños, hay que enseñarles a hacer ejercicio.
#12 crissis
Hay que joderse con los que creen que aman a los animales y son unos putos maltratadores, metiendo a perros en pisos y luego a la hora de salir a la calle, en un cochecito.

No se si es más perverso o más ridículo.
