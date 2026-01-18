No escuches las críticas. Cómprale un cochecito a tu perro

Tal vez la gente se burle de cómo elijo transportar a mi mascota, pero cambió su vida y me hizo mejor persona. Lo admito: soy de las personas que llevan a su perro en cochecito. También soy lo suficientemente consciente como para saber cuán ridículas nos vemos. Me fijo en las miradas de reojo cuando empujo a mi shih tzu, Darla, por la calle. Percibo a las madres que van con sus cochecitos de bebé y me miran como diciendo “¿es un chiste?”, y a los que sonríen con sorna y suponen que debo de ser una especie de villana de dibujos animados...
| etiquetas: críticas , cochecito , bebé , perro
Mucho peor que la tauromaquia, que ya es maltrato.
En fin. Otro salto cuántico en el mundo del consumismo.
es.wikipedia.org/wiki/Shih_Tzu
Malísimo para el animal.
Mi madre lo hizo para su perra y en dos meses se deshizo de él. La perra (un bichón maltés) pilló un cojón de peso y se cansaba cuando andaba paseos normales.
Luego se le pasó, pero la veterinaria le dijo que aunque el perro se "cansase" y le pidiera "aupa" (lo típico que se pone a dos patas a embestirte y dar saltos) eso lo hace por perrería (jeje), y como a los niños, hay que enseñarles a hacer ejercicio.
No se si es más perverso o más ridículo.