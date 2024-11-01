edición general
La natalidad europea, en mínimos: solo en Nigeria nacen más bebés que en los 50 países del Viejo Continente juntos

Según las estimaciones más pesimistas de la ONU, la población de la UE caerá de los 450 millones actuales a unos 300. Una reducción tan drástica de la población acarreará una serie de consecuencias poco deseables, empezando por el envejecimiento y el aumento acelerado de la tasa de dependencia. La población de 65 años o más en relación con la de 20 a 64 pasará del 36% en 2022 al 59% en 2070. la esperanza de vida pasará de 78,4 a 86 años en hombres y de 84 a 90 en mujeres. En España, el impacto sería sensiblemente mayor que en la media europea.

Torrezzno
Debe ser por los altos salarios de Nigeria que les permiten tener más hijos
ostiayajoder
#2 Es la falta de aspiraciones:

En Nigeria solo puedes aspirar a tener hijos.

Aqui a q te sobrevivan y la gente se pone mas esquisita y quieren q vayan a tener una buena vida...

Problemas del primer mundo....

En cualquier caso. Me parece todo bien.
kevers
#3 en esos países la gente aspira tener hijos porque es una cobertura social para su vejez.
MoñecoTeDrapo
#4 #7 ¿qué vejez? La esperanza de vida en Nigeria son 54 años. Un factor es la mortalidad infantil, 20 veces superior a Europa, pero aunque la mortalidad infantil bajase a niveles europeos, la esperanza de vida sería de unos 70 años.
kevers
#18 pues precisamente, conocedores de la alta mortalidad infantil traen muchos hijos al mundo. Tienen cinco hijos de media porque dan por sentado que uno o dos no va a llegar a los cinco años.

Que la esperanza media de vida sea de 54 años no significa que no haya gente de 70, el promedio baja porque hay mucha muerte en la infancia y juventud, por pobreza, ausencia de sanidad, condiciones insalubres etcétera.
MoñecoTeDrapo
#20 pues por eso he querido corregir/adaptar la cifra considerando la mortalidad infantil, para reflejar mejor la esperanza de vida de un adulto y evitar ese argumento que es cierto pero parcial.
NoseriusLose
#2 En los países pobres se tienen más hijos porque suponen más manos para ayudar en la casa y más gente te que te cuide en la vejez.
2 K 27
Mesopotámico
#2 O porque no hay aborto ni condones
Verdaderofalso
#9 #2 como anda el tema de especulación inmobiliaria?
MoñecoTeDrapo
#2 No son los salarios, es que hay más posibilidades de conciliación laboral.
perrico #26 perrico *
Un dato adicional.

Mortalidad infantil:
España: 3 muertes por cada 100000
Nigeria: 60 muertes por cada 100000

Nigeria tiene el sexto peor dato del mundo.
datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.IMRT.IN?most_recent_value_desc
HeilHynkel #30 HeilHynkel
Hay un poco de noticia en el racismo y el alarmismo de esta mierda que publica ABC.

Población de Nigeria: 238 millones.
Población de Europa: 750 millones.

Salvo en el Opus y algunas familias musulmanas (que tampoco es general) el número de críos en Europa es menor sobre todo porque no se mueren (#26 ha dado un dato de la mortalidad infatil quie mete miedo) Si a eso sumas la experanza de vida ... si tuvieran hijos al nivel europeo en 50 años desaparecen como país.
#17 vGeeSiz
Que tengan los hijos que quieran, mientras no los tengamos que mantener nosotros, así de simple
fofito #24 fofito
#17 Bueno,si hemos de ser sinceros,son ellos los que nos mantienen a nosotros,y no me refiero a los nigerianos específicamente.

O acaso crees que occidente habría llegado a donde lo ha hecho en cuanto a tecnología, desarrollo económico,y calidad de vida de sus ciudadanos, si no fuera a costa de intervenir en el tercer mundo poniendo títeres en el poder , saqueando los recursos, manteniendo a la población en la miseria, haciéndoles dependientes en todos los campos?
Si todo ese respeto a la soberanía ,trato entre iguales ,y demás zarandajas de las que tanto nos gusta hablar se hubiera aplicado realmente ya te digo yo donde estaríamos nosotros y donde ellos.
#31 vGeeSiz
#24 No, no es verdad tu romántico comentario.

Pero si tanto te duele puedes darles todos tus recursos personales y vivir mentalmente en paz
enochmm #23 enochmm
8.000.000.000 de personas en el planeta y algunos preocupados por la natalidad :palm:
Feindesland #25 Feindesland
#23 Y millones y millones de casas y algunos preocupados por la vivienda.
#32 bizcobollo
#23 La preocupación es la cantidad de hijos que tienen allá de manera insostenible. El problema es de superpoblación.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Luego se vienen como inmigrantes a Europa, porque no los pueden alimentar ni dar educación.
#27 alfinal
#6 Vaya manipulación de noticia. En el Vaticano ni nace nadie (y, si nace alguien, no se reconoce que ha nacido).
Herumel #14 Herumel *
Es el sistema económico:
-. www.meneame.net/story/corea-sur-cree-vivir-crisis-demografica-porque-n

-. revista.lamardeonuba.es/el-coste-del-envejecimiento-poblacional/

Cuando vives en un sistema que desde niño te avasalla, te coacciona, te aliena en conceptos para consumir por encima de todo, juguetes, viajes, servicios, productos, alimentación, y todo a base de publicidad y marketing ultra alineado para que será super efectivo, a largo plazo sucumbes, es…   » ver todo el comentario
#37 Abril_2025
#36 Pero es que insistas o no lo que dices no es verdad.
#35 Abril_2025 *
#29 No ha perdurado en todas las sociedades del mundo.

En la prehistoria las congregaciones eran grupales y de hecho las mujeres cazaban tanto como los hombres y ambos "cuidaban la casa". Hace ya unos años que los paleontólogos e historiadores han rechazado la idea de "la mujer en la cueva cuidando niños y el hombre cazando mamuts". Tampoco es que vivieran generalmente en cuevas, pero esa es otra historia.

En la época feudal todos trabajaban el campo. Quien se podía…   » ver todo el comentario
#36 bizcobollo
#35 Insisto, mira el modelo que ha perdurado en TODAS partes. Ahora en el mundo occidental nos hemos salido de ese modelo y estamos irremediablemente condenados. La demografía es como las matemáticas, no falla. Nos van a pasar por encima otras culturas con los valores tradicionales que sí funcionan.
chemari #15 chemari
Mejor para el planeta
#34 BoosterFelix *
Me encanta el olor a "hay que tener hijos en la pobreza y en el capitalismo y la monarquía que la causan para que nos paguen las pensiones" por la mañana: ...

"En términos económicos, esto implica que cada vez habrá menos personas en edad de trabajar sosteniendo a un número creciente de jubilados, además de los menores a su cargo."

No es la falta de natalidad lo que está destruyendo el Reino de España: son el capitalismo y la monarquía, que están causando la pobreza y la precariedad que afectan a unos proletarios vasallos españoles ahora vueltos aporófobos.

Pero antes muertos que sin capitalismo, sin monarquía y sin pobreza.
hazardum #16 hazardum
En todas las sociedades modernas ha habido un cambio de chip y aparte en los paises digamos menos desarrollados, las mujeres no son totalmente libres de decidir aspectos de su vida

Antiguamente la gente crecía pensando que lo importante era crear una familia, tener hijos, etc, ahora las prioridades son la carrera profesional y el vivir experiencias, por lo que la familia pasa a un segundo plano, y cuando la gente se lo plantea y tiene posibilidades, resulta que ya o son muy mayores o están buscando una pareja adecuada, aparte la gente no quiere tener tantos hijos si es que quiere tenerlos.
#12 Poligrafo
Problemos eh, hacen falta mas sapiens sobre una tierra de recursos finitos sin duda.
bacilo #5 bacilo
Es que hacer crecer hijos en la precariedad… a quién se le ocurre.
Falk #8 Falk
Inestabilidad, demonización de la familia tradicional, entrada tardía al mercado laboral y la independización, adquisición imposible de inmuebles a temprana edad, falta de conciliación familiar...

La gente sí quiere tener hijos, pero cuando pueden, es tarde. Las clínicas de fertilidad están llenas y eso es un síntoma de que algo no anda bien.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#8 tengo una excompañera de estudios que montó una clínica de fertilidad en Gijón y poca broma el negocio que es
#33 Abril_2025 *
#13 Entre diez mil euros y quince mil euros* me gasté yo en la clínica. Y eso que me salieron dos churumbeles ambos al primer intento.

Nos gastamos con 40 años, y viviendo de alquiler, todos nuestros ahorros. Poca broma.

Pero, como decía mi mujer, si hacemos esto quiero hacerlo con todas las garantías posibles. El médico que nos trató era, con una búsqueda rápida de internet, más que reconocido internacionalmente. Venía gente de otros continentes a tratarse con él.

Mi mujer se metió el…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#8 demonización de la familia tradicional
No se está "demonizando" la familia tradicional. Que se respeten o se le de visibilidad a otras formas de vida no implica "demonizar" la familia tradicional.
#28 alfinal
#19 Yo demonizo la familia tradicional. Y unos cuantos como yo también.
fofito #22 fofito
#8 cuál es esa familia tradicional demonizada a la que te refieres?
#29 bizcobollo *
#22 A la del hombre trabajando y la mujer en casa cuidando a los hijos. El modelo que ha perdurado en todas las sociedades del mundo a lo largo de la historia y por algo será que ningún otro modelo de estructura social lo ha hecho.
