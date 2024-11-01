La natalidad europea, en mínimos: solo en Nigeria nacen más bebés que en los 50 países del Viejo Continente juntos

Según las estimaciones más pesimistas de la ONU, la población de la UE caerá de los 450 millones actuales a unos 300. Una reducción tan drástica de la población acarreará una serie de consecuencias poco deseables, empezando por el envejecimiento y el aumento acelerado de la tasa de dependencia. La población de 65 años o más en relación con la de 20 a 64 pasará del 36% en 2022 al 59% en 2070. la esperanza de vida pasará de 78,4 a 86 años en hombres y de 84 a 90 en mujeres. En España, el impacto sería sensiblemente mayor que en la media europea.
| etiquetas: europa , demografía , natalidad , nigeria
En Nigeria solo puedes aspirar a tener hijos.
Aqui a q te sobrevivan y la gente se pone mas esquisita y quieren q vayan a tener una buena vida...
Problemas del primer mundo....
En cualquier caso. Me parece todo bien.
Que la esperanza media de vida sea de 54 años no significa que no haya gente de 70, el promedio baja porque hay mucha muerte en la infancia y juventud, por pobreza, ausencia de sanidad, condiciones insalubres etcétera.
Mortalidad infantil:
España: 3 muertes por cada 100000
Nigeria: 60 muertes por cada 100000
Nigeria tiene el sexto peor dato del mundo.
datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.IMRT.IN?most_recent_value_desc
Población de Nigeria: 238 millones.
Población de Europa: 750 millones.
Salvo en el Opus y algunas familias musulmanas (que tampoco es general) el número de críos en Europa es menor sobre todo porque no se mueren (#26 ha dado un dato de la mortalidad infatil quie mete miedo) Si a eso sumas la experanza de vida ... si tuvieran hijos al nivel europeo en 50 años desaparecen como país.
O acaso crees que occidente habría llegado a donde lo ha hecho en cuanto a tecnología, desarrollo económico,y calidad de vida de sus ciudadanos, si no fuera a costa de intervenir en el tercer mundo poniendo títeres en el poder , saqueando los recursos, manteniendo a la población en la miseria, haciéndoles dependientes en todos los campos?
Si todo ese respeto a la soberanía ,trato entre iguales ,y demás zarandajas de las que tanto nos gusta hablar se hubiera aplicado realmente ya te digo yo donde estaríamos nosotros y donde ellos.
Pero si tanto te duele puedes darles todos tus recursos personales y vivir mentalmente en paz
fsspx.news/es/news/el-vaticano-inaugura-su-prima-natalidad-50327
-. www.meneame.net/story/corea-sur-cree-vivir-crisis-demografica-porque-n
-. revista.lamardeonuba.es/el-coste-del-envejecimiento-poblacional/
Cuando vives en un sistema que desde niño te avasalla, te coacciona, te aliena en conceptos para consumir por encima de todo, juguetes, viajes, servicios, productos, alimentación, y todo a base de publicidad y marketing ultra alineado para que será super efectivo, a largo plazo sucumbes, es… » ver todo el comentario
En la prehistoria las congregaciones eran grupales y de hecho las mujeres cazaban tanto como los hombres y ambos "cuidaban la casa". Hace ya unos años que los paleontólogos e historiadores han rechazado la idea de "la mujer en la cueva cuidando niños y el hombre cazando mamuts". Tampoco es que vivieran generalmente en cuevas, pero esa es otra historia.
En la época feudal todos trabajaban el campo. Quien se podía… » ver todo el comentario
"En términos económicos, esto implica que cada vez habrá menos personas en edad de trabajar sosteniendo a un número creciente de jubilados, además de los menores a su cargo."
No es la falta de natalidad lo que está destruyendo el Reino de España: son el capitalismo y la monarquía, que están causando la pobreza y la precariedad que afectan a unos proletarios vasallos españoles ahora vueltos aporófobos.
Pero antes muertos que sin capitalismo, sin monarquía y sin pobreza.
Antiguamente la gente crecía pensando que lo importante era crear una familia, tener hijos, etc, ahora las prioridades son la carrera profesional y el vivir experiencias, por lo que la familia pasa a un segundo plano, y cuando la gente se lo plantea y tiene posibilidades, resulta que ya o son muy mayores o están buscando una pareja adecuada, aparte la gente no quiere tener tantos hijos si es que quiere tenerlos.
La gente sí quiere tener hijos, pero cuando pueden, es tarde. Las clínicas de fertilidad están llenas y eso es un síntoma de que algo no anda bien.
Nos gastamos con 40 años, y viviendo de alquiler, todos nuestros ahorros. Poca broma.
Pero, como decía mi mujer, si hacemos esto quiero hacerlo con todas las garantías posibles. El médico que nos trató era, con una búsqueda rápida de internet, más que reconocido internacionalmente. Venía gente de otros continentes a tratarse con él.
Mi mujer se metió el… » ver todo el comentario
No se está "demonizando" la familia tradicional. Que se respeten o se le de visibilidad a otras formas de vida no implica "demonizar" la familia tradicional.