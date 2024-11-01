La natalidad europea, en mínimos: solo en Nigeria nacen más bebés que en los 50 países del Viejo Continente juntos

Según las estimaciones más pesimistas de la ONU, la población de la UE caerá de los 450 millones actuales a unos 300. Una reducción tan drástica de la población acarreará una serie de consecuencias poco deseables, empezando por el envejecimiento y el aumento acelerado de la tasa de dependencia. La población de 65 años o más en relación con la de 20 a 64 pasará del 36% en 2022 al 59% en 2070. la esperanza de vida pasará de 78,4 a 86 años en hombres y de 84 a 90 en mujeres. En España, el impacto sería sensiblemente mayor que en la media europea.