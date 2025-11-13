edición general
La mujer detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid: llegó a hacer fotos de los daños al vehículo

Una agente de la Policía Municipal de Madrid fue detenida a finales del pasado mes de octubre por causar daños en el coche del periodista y presentador Nacho Abad. La funcionaria, identificada como Paola G. O., está destinada en el Escuadrón de Caballería con sede en las instalaciones del Puente de los Franceses, en el distrito madrileño de Moncloa. La mujer fue arrestada por agentes de la comisaría de San Blas como presunta autora de un delito de daños, después de que rayara el vehículo del periodista —un Tesla— por ambos lados y...

powernergia #12 powernergia
Lo mismo es una exnovia.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Y con pruebas. El lapiz mas afilado del estuche.
Herumel #5 Herumel
Hay que Depurar las FSE y Judicatura, están dejándolo claro que no les va la democracia.
IkkiFenix #2 IkkiFenix
¿Estamos tan polarizados que hay que tener cuidado cuando un político te señala? ¿Es síntoma de un peligro para la calidad democrática?», se preguntó el periodista en directo.

O un periodista, que a veces tienen más peligro.
aggelos #7 aggelos
#2 además este es el que lleva señalando a políticos de izquierda, personas vulnerables y colectivos vulnerables, a mí no me da ninguna pena este señor, la verdad.
#9 NoMeVeas *
Suponiendo que lo que ElInmundo cuenta sea verdad, que hay una probabilidad del 90% que no lo sea...

A esta no le van a dar medalla. No como los policias agresores de personal de izquierda, por lo que sea.
#10 Albarkas
Dejadme adivinar: ¿A que no era la más espabilada de su promoción?
#1 cKr1
La típica policía de izquierdas sanchista contra la disidencia del Estado
IkkiFenix #4 IkkiFenix
#1 ¿Que disidencia? Si la tele es lo más mainstream que hay.
aggelos #6 aggelos
#4 y nacho abad lo más facha q hay en cuatro
Eibi6 #14 Eibi6
#6 a mi siempre me dio mucho asco ese señor, y no por facha, si no por buitre... Hizo de regodearse de las desgracias de la gente su profesión, los buitres como él me dan un noxo infinito
#8 cKr1
#4 El comentario obviamente es sarcasmo. Va por el camino de personajes como Nacho Abad, que nos quieren convencer de que son perseguidos por un ente o un aparato solamente porque se creen que tengan carta blanca para soltar la ristra de mentiras insidiosas que lanzan los de su calaña cada día en televisión.
Rogue #13 Rogue
Periodista dice...
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
y con pistola
#11 Aas59
Hombre, si era un Tesla de esos, ya casi la justifico
