La mujer detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid: llegó a hacer fotos de los daños al vehículo

Una agente de la Policía Municipal de Madrid fue detenida a finales del pasado mes de octubre por causar daños en el coche del periodista y presentador Nacho Abad. La funcionaria, identificada como Paola G. O., está destinada en el Escuadrón de Caballería con sede en las instalaciones del Puente de los Franceses, en el distrito madrileño de Moncloa. La mujer fue arrestada por agentes de la comisaría de San Blas como presunta autora de un delito de daños, después de que rayara el vehículo del periodista —un Tesla— por ambos lados y...