Mueren más de 460 personas en un ataque sobre un hospital de maternidad de El Fasher, en Sudán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este 'trágico' balance, que incluye tanto a pacientes como a familiares que se encontraban en el hospital.

#2 Leclercia_adecarboxylata
460 personas en un ataque es una absoluta barbaridad.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Parece que por aquí estos muertos no interesan porque no se puede responsabilizar a Occidente
zogo #4 zogo
Entro a comentar una terrible noticia y me encuentro dos comentarios de m*rda de personas para las que las víctimas de una desgracia solo tienen valor para justificar sus paranoias
AntiTankie #3 AntiTankie
No es gaza , no interesa
