Se reportan masacres en una ciudad sudanesa tomada por un grupo paramilitar (ING)
Las Fuerzas de Apoyo Rápido acusadas de matar a más de 2.000 civiles desarmados en El Fasher en los últimos días
sudán
masacres
actualidad
7 comentarios
#2
vviccio
*
Parece que la IA y los tecnobros no solucionan nada salvo para aumentar la desigualdad entre muy ricos y los pobres.
¿Cuántos de esos paramilitares estarán usando la red Starlink de Musk para sus comunicaciones?.
0
K
11
#4
tpm1
Son negros, no palestinos. Circulen que entre pobres desgraciados también hay clases.
0
K
10
#5
giputxilandes
Al grito de "muerte al negro", qué asco de mundo joder.
0
K
10
#1
banksy
Qué basura de país occidental apoya a estos desgraciados?
0
K
6
#3
pozz
*
#1
No es ningun pais occidental... es Rusia, mediante los mercenarios neonazis Wagner, la que apoya y arma a las Fuerzas de Apoyo Rapido.
0
K
6
#6
mancebador
#1
Rusia.
es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Apoyo_Rápido
Según un informe de Al Araby TV, hay acusaciones de una conexión entre el Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa, y Hemetti. Según los informes, documentos y fuentes filtrados indican que el Grupo Wagner ha proporcionado entrenamiento y equipo, incluidos vehículos blindados y helicópteros artillados, a las fuerzas de Hemetti. Además, se alega que la compañía rusa proporcionó servicios de seguridad durante la visita de Hemetti a Rusia en 2018
0
K
10
#7
RoterHahn
#1
Basura son los dos generales que se repartian el poder en sudan y empezaron a luchar entre ellos.
150.000 muertos, y mas de 10 millones de desplazados a estas alturas
Las fuerzas rápidas al que se le acusa de esta masacre (que sera una mas de los dos lados) tienen el control completo del oeste sudanes.
Como dice
#6
a estas fuerzas les apoya wagner y por ende Rusia.
¿Quien apoya al otro?
0
K
16
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
