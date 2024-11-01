edición general
Se reportan masacres en una ciudad sudanesa tomada por un grupo paramilitar (ING)

Las Fuerzas de Apoyo Rápido acusadas de matar a más de 2.000 civiles desarmados en El Fasher en los últimos días

vviccio #2 vviccio *
Parece que la IA y los tecnobros no solucionan nada salvo para aumentar la desigualdad entre muy ricos y los pobres.
¿Cuántos de esos paramilitares estarán usando la red Starlink de Musk para sus comunicaciones?.
#4 tpm1
Son negros, no palestinos. Circulen que entre pobres desgraciados también hay clases.
#5 giputxilandes
Al grito de "muerte al negro", qué asco de mundo joder.
#1 banksy
Qué basura de país occidental apoya a estos desgraciados?
#3 pozz *
#1 No es ningun pais occidental... es Rusia, mediante los mercenarios neonazis Wagner, la que apoya y arma a las Fuerzas de Apoyo Rapido.
#6 mancebador
#1 Rusia.
es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Apoyo_Rápido
Según un informe de Al Araby TV, hay acusaciones de una conexión entre el Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa, y Hemetti. Según los informes, documentos y fuentes filtrados indican que el Grupo Wagner ha proporcionado entrenamiento y equipo, incluidos vehículos blindados y helicópteros artillados, a las fuerzas de Hemetti. Además, se alega que la compañía rusa proporcionó servicios de seguridad durante la visita de Hemetti a Rusia en 2018
RoterHahn #7 RoterHahn
#1
Basura son los dos generales que se repartian el poder en sudan y empezaron a luchar entre ellos.
150.000 muertos, y mas de 10 millones de desplazados a estas alturas
Las fuerzas rápidas al que se le acusa de esta masacre (que sera una mas de los dos lados) tienen el control completo del oeste sudanes.
Como dice #6 a estas fuerzas les apoya wagner y por ende Rusia.
¿Quien apoya al otro?
