Muere un hombre sinhogar en plena ola de frío, el segundo en 24 horas

Tenía 57 años y ha perdido la vida en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona

barcelona , personas sin hogar , ola de frío
comentarios
cocolisto
Pena de muerte después de tortura, ningún responsable, ningún juez, ningún juzgado.
Spirito
Y, sea quien sea, da para que reflexionemos, aunque sea un segundo, que en un país con recursos suficientes sobre que alguien muera de hambre, de sed ni frío en España.

Es lamentable, penoso.

D.E.P.
eldelcerro
El 22.12 apareció muerto un chaval arropado en una manta en una parada de EMT en Usera, justo donde pusieron el osito panda de los cojones, por lo visto llevaba allí desde el día anterior. Ni una noticia en ningún sitio.
