Muere 'El Worry', popular persona sin hogar de Cádiz capital

La jornada del 6 de enero de 2026 ha comenzado con una noticia que ha conmovido a la ciudad de Cádiz. El conocido vecino sin techo Worry, figura habitual en las calles del casco histórico, ha fallecido este día de Reyes, según ha confirmado el medio Viva Cádiz. Nacido y criado en el barrio de Santa María, Worry era uno de los rostros más reconocibles de la ciudad. También conocido por los apodos Costra o You. Worry era considerado un hombre tranquilo. Muchos gaditanos lo recordaban por su trato amable y por su naturalidad.