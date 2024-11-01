La ministra Elma Saiz responde al alud de insultos de Lucía Etxebarria: "La libertad de expresión no es esto"

"Ladrona", "ramera", "fulana", "zorra", "meretriz", "buscona"... Así hasta 42 insultos publicó la escritora Lucía Etxebarria en un tuit que acompañaba con la captura de una noticia con el titular: "La ministra Saiz defiende la subida de cuotas a los autónomos: 'Estamos ayudando al colectivo a planificar'". El mensaje, que fue publicado la semana pasada, ha sido eliminado por la plataforma y la escritora lleva varios días dando todo tipo de excusas disparatadas, como que "ramera" viene en La Celestina y "se refiere a la corrupción y el engaño".