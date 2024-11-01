edición general
13 meneos
75 clics
La ministra Elma Saiz responde al alud de insultos de Lucía Etxebarria: "La libertad de expresión no es esto"

La ministra Elma Saiz responde al alud de insultos de Lucía Etxebarria: "La libertad de expresión no es esto"

"Ladrona", "ramera", "fulana", "zorra", "meretriz", "buscona"... Así hasta 42 insultos publicó la escritora Lucía Etxebarria en un tuit que acompañaba con la captura de una noticia con el titular: "La ministra Saiz defiende la subida de cuotas a los autónomos: 'Estamos ayudando al colectivo a planificar'". El mensaje, que fue publicado la semana pasada, ha sido eliminado por la plataforma y la escritora lleva varios días dando todo tipo de excusas disparatadas, como que "ramera" viene en La Celestina y "se refiere a la corrupción y el engaño".

| etiquetas: ministra , elma saiz , responde , alud , insultos , lucía etxebarria
11 2 0 K 317 ocio
12 comentarios
11 2 0 K 317 ocio
Comentarios destacados:      
El_Tio_Istvan #3 El_Tio_Istvan *
Además de soez, plagiadora y mentirosa cobarde como la qué más!

Le darán el Planeta el año que viene? :roll: :troll: :troll:

Edit: Me refiero a Lucía, por si alguien se despista.
6 K 106
PasaPollo #10 PasaPollo
#3 No sé si lo puede ganar dos veces la misma persona.
0 K 13
#12 vicox
#3 No le hables así, que lo mismo se enfada y no nos dice cuál es la palabra con 5 vocales.
0 K 6
#1 Raskin
Es la misma que salía contando trolas en uno de los programas de Friker Jiménez
4 K 62
#5 bestiapeluda
Qué mal ha envejecido el personaje de esta señora Lucía. Era una figura del feminismo, cuando empezaba a despuntar hace la tira de años. No esperaba que acabase haciendo este papel lamentable y dando vergüenza ajena
1 K 26
#8 Albarkas
#5 Pues hace mil años ya apuntaba maneras. A mí no me sorprende.
0 K 20
Torrezzno #6 Torrezzno *
Y tiene razón. Lo de que solo lo sufren las mujeres sobra ya que el acoso en las redes no entiende de sexos
0 K 20
mmlv #11 mmlv
Joder como están las cabezas...:palm:
0 K 19
Battlestar #2 Battlestar
"lo hago para ser coherente con la lucha contra el acoso que sufren las mujeres"

"Por parte de otras mujeres" se ve que le ha faltado añadir a juzgar por el tweet que enlaza
1 K 19
#4 Klamp
#2 también le ha faltado añadir que sufren las mujeres socialistas, porque a las derechonas yo no veo que nadie les diga esas barbaridades, pero supongo que ese detalle a ti no te importa mucho
2 K 47
Battlestar #9 Battlestar *
#4 Porque tendrá los comentarios restringidos o algo, pero yo apuesto lo que sea a que la Lucia esta no le falta gente que la ponga verde. Como no le falta a las "derechonas" o a los "derechones" en general. Y a las socialistas y los socialistas, también, le toca a todo el mundo.
0 K 10
#7 Pivorexico
Joer con la Etxebarria , hasta los insultos tiene que plagiar .
0 K 12

menéame