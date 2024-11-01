La mili vuelve al tablero: el rearme europeo empuja a España a un debate enterrado

Mientras varios países europeos exploran fórmulas intermedias para reforzar sus capacidades defensivas, el modelo español sigue apostando por unas Fuerzas Armadas profesionales que, sin embargo, afrontan dificultades crecientes. Entre la nostalgia de la mili y las exigencias del presente, la discusión permanece abierta.
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Bulo
Solo la añoraba una generación que tuvo en la mili una experiencia de vida, fuera de casa, en su juventud. Pero esa generación ya ha desaparecido.
Antiguamente obligaba a los chicos a salir de su zona de confort en el pueblo y les obligaba a espabilar de mala manera.
Yo no he hecho la mili pero sí he sido scout muchos años. Tengo muy claro que una experiencia que despegue de las faldas de mamá y ponga algunos de tus límites a prueba es positiva. Una mili modernizada bien hecha donde además de enseñarte a disparar el fusil te… » ver todo el comentario
La idea de recuperar la mili es una amenaza hueca
www.meneame.net/story/idea-recuperar-mili-amenaza-hueca
Los detalles concretos de la medida los va a proponer Santiago que tiene mucha experiencia en esto de evadir, en general.
Que nada nos impida retroceder mil años.