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La mili vuelve al tablero: el rearme europeo empuja a España a un debate enterrado

La mili vuelve al tablero: el rearme europeo empuja a España a un debate enterrado

Mientras varios países europeos exploran fórmulas intermedias para reforzar sus capacidades defensivas, el modelo español sigue apostando por unas Fuerzas Armadas profesionales que, sin embargo, afrontan dificultades crecientes. Entre la nostalgia de la mili y las exigencias del presente, la discusión permanece abierta.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , libertad , militar
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
Gry #10 Gry
Que recluten a todos los que estén a favor de que vuelva la mili y cuando se acaben si eso hablamos. :-P
19 K 221
devilinside #17 devilinside
#10 Me parece bien, siempre y cuando hagan un añito o dos de educación franquista, para acostumbrarse a comerse hostias antes de las que les metan los sargentos
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SeñorPresunciones #29 SeñorPresunciones
#10 Me gusta esa idea, sí señor.
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OCLuis #30 OCLuis
#10 A ellos y a sus hijos, obviamente.
0 K 11
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
La nostalgia de la mili la tendrá su putísima madre, señor juntaletras de La Sinrazón, su putísima madre.
6 K 83
Kasterot #6 Kasterot
El debate lo tienen los HdP. La mayoría lo tenemos claro. Si quieren pegarse tiros que vayan ellos y sus hijitos
3 K 53
#2 perej
"entre la nostalgia de la mili y.." ¿De quien, del abuelo del redactor de la noticia?
Bulo
4 K 53
#4 Eukherio
#2 Los que conozco que la hicieron y tienen un buen recuerdo no la volverían a hacer si les diesen la oportunidad. Y muchos de los que dicen que a los chavales les venía bien hacer la mili lo dicen más con idea de joderlos que con la idea de hacer que pasen un tiempo de puta madre.
6 K 75
#9 perej
#4 yo la hice, y te aseguro que fue tiempo robado, sin beneficio para el país.
Solo la añoraba una generación que tuvo en la mili una experiencia de vida, fuera de casa, en su juventud. Pero esa generación ya ha desaparecido.
2 K 50
Dragstat #18 Dragstat
#9 "experiencia de vida, fuera de casa"

Antiguamente obligaba a los chicos a salir de su zona de confort en el pueblo y les obligaba a espabilar de mala manera.
0 K 20
#19 Hynkel
#9 Hubo un tiempo en que la mili servía para que más de uno saliese del pueblo por primera vez en su vida, acabase de aprender a leer y escribir, y hasta alguno se sacó el carnet del camión. Pero eso desapareció hace muchas décadas.

Yo no he hecho la mili pero sí he sido scout muchos años. Tengo muy claro que una experiencia que despegue de las faldas de mamá y ponga algunos de tus límites a prueba es positiva. Una mili modernizada bien hecha donde además de enseñarte a disparar el fusil te…   » ver todo el comentario
4 K 39
Veo #23 Veo *
#19 que coño tiene que ver haber sido scout con la mili? luego que si el san Benito de paramilitares...
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Ahora serán el doble, por lo de la inclusión digo :popcorn:
3 K 52
emmett_brown #3 emmett_brown
Toda una generación aprendería a hacer la cama DE PUTA MADRE.
2 K 35
devilinside #14 devilinside
#3 Y a barrer, y a limpiar perolas tan altas como ellos
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Penetrator #31 Penetrator *
#3 #14 #26 Y a convivir con toda clase de parásitos: ladillas, sarna, suboficiales, altos mandos, curas castrenses...
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#26 Stringerthanks
#3 y a utilizar los burdeles como Dios manda!!
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javierchiclana #11 javierchiclana
No hay ningún debate en España más que la cabeza en algunos ideólogos de La Razón que suspiran por el olor a carcundia.
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alehopio #1 alehopio
Relacionada

La idea de recuperar la mili es una amenaza hueca
www.meneame.net/story/idea-recuperar-mili-amenaza-hueca
0 K 17
elTieso #12 elTieso
Aquello era una puta mierda y una pérdida de tiempo. Andaos a cagar, razoneros.
1 K 14
Dramaba #16 Dramaba *
Ya solo por el tema logístico, es inviable que reanuden (nunca se ha abolido) el servicio militar.
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Yuiop #22 Yuiop *
¿Ha dicho algo de la nostalgia de tener vivienda?
1 K 13
#13 konde1313
Un debate enterrado porque estaba muerto ya desde antes de que se eliminara el servicio militar. Pero, vamos, que empiece yendo Santi y si eso ya nos sumamos el resto después.
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buronix #20 buronix
Tranquilos que el PP/VOX propondrá un "Pago patriótico" para poder evadirte de la mili si puedes permitírtelo.
Los detalles concretos de la medida los va a proponer Santiago que tiene mucha experiencia en esto de evadir, en general.
Que nada nos impida retroceder mil años.
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#8 Ovidio
Hombre, para los ninis no estaría mal. Al menos que hiciesen algo. Y que esta vez los gitanos no se libren
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Dragstat #21 Dragstat
#8 la mili lo que va a hacer es retrasar casi un año que se independicen y se vayan de casa de sus padres. Y eso que ya se van con 30 y pico.
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#27 Ovidio
#21 Hombre, es al revés, lo que haría es sacar al "niño" de casa durante unos meses para tranquilidad de sus padres
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FunFrock #15 FunFrock *
No estoy muy de acuerdo con la mili de 9 meses. Pero 1 o 2 semana al año de instrucción vendría bien, la verdad. Eso lo aceptariq encantado
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Andreham #28 Andreham
#15 Nada te impide coger una tienda de campaña e irte al monte una semana o dos.
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Falk #24 Falk
Si les venden q van a poder jugar videojuegos y otras cosas en su tiempo libre, rollo campamento, se encuentran a voluntarios y todo. :troll:
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Lutin #25 Lutin
Sí es una mili de pago y bien remunerada puede ser atractiva para alguna parte de la juventud, además de que podrían utilizarla para formar personal en oficios metalúrgicos y darles una educación, que a la postre redundaría en que saldrían del ejército profesionales bien formados.
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menéame