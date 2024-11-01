·
Más del 20% de los coches eléctricos vendidos en España en 2025 ya son chinos
El fin del dominio absoluto de Tesla coincide con el ascenso imparable de BYD, que ya disputa el liderazgo del mercado eléctrico español.
coches chinos
coche eléctrico
#2
Gry
¿Y que porcentaje de las piezas de los que "no son chinos" son fabricadas en China?
Simplemente nos saltamos intermediarios.
0
K
15
#1
Barney_77
El dia que China implemente los mismos derechos para los trabajadores que en Europa y pueda vender sus coches al precio que lo hacen, comprare esos coches, mientras tanto... Pues me jodere.
0
K
12
#3
meroespectador
Bueno con seguridad más del 90% del jamón ibérico que se vende en China es español (el resto es portugués).
0
K
7
Simplemente nos saltamos intermediarios.