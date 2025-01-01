El mar está a 30 grados en Baleares y eso preocupa a los meteorólogos: el Mediterráneo es una olla a presión

Las mediciones extremas de estas boyas parecen no ser algo puntual. Según los datos basados en observaciones satelitales publicados por el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB), la temperatura promedio es este mar en superficie es de 27,05º. Esto implica que el mar se encuentra 1,36º por encima de lo que correspondería en estas fechas.