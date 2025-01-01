edición general
El mar está a 30 grados en Baleares y eso preocupa a los meteorólogos: el Mediterráneo es una olla a presión

Las mediciones extremas de estas boyas parecen no ser algo puntual. Según los datos basados en observaciones satelitales publicados por el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB), la temperatura promedio es este mar en superficie es de 27,05º. Esto implica que el mar se encuentra 1,36º por encima de lo que correspondería en estas fechas.

ipanies #1 ipanies
Este otoño va a ser movidito... Y el presidente de Valencia será el mismo que tan bien lo hizo el año pasado. Suerte a todos!!
vviccio #2 vviccio
Cómo va el mapa de zonas inundables. ¿A quién le tocará la desgracia este año: Córcega, Cerdeña, Cataluña, Valencia, Murcia, ... ?
jonolulu #3 jonolulu *
Subir 1.36°C a 1 metro cúbico de agua supone almacenar 1.6kWh de exceso de energía, y el mar es inmensamente grande...

Ya veremos cuando suelte toda esa energía
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 Viendo que aparte de la mortal DANA de Valencia del año pasado hay que contar que en los últimos 5 años en el Mediterráneo hay que contar con que hay otros casos como:

La Costa del Sol en Málaga, así como el Algarve en Portugal, sufrieron inundaciones graves impulsadas por lluvias torrenciales protagonizadas por descargas de aire frío en altitud, una dinámica muy cercana a la de una DANA

También se registraron fuertes precipitaciones y tragedias en zonas de Marruecos y Argelia, como en…   » ver todo el comentario
OCLuis #4 OCLuis
En el PP son tan adelantados y tan previsores que seguro que tienen ya preparada la lista de excusas para atacar al presidente del gobierno y responsabilizarle a él de sus propias carencias e ineptitudes.
autonomator #5 autonomator
Lamentando la catástrofe actual hasta que llegue la siguiente catástrofe que lamentaremos igual. Pero no le llaméis emergencia climática.
Ale, a seguir consumiendo que si no se para la rueda.
Cuando llegue la carencia forzosa llegarán los llantos.
(Para los mismos de siempre claro)
NPCmasacrado #7 NPCmasacrado
Efectos: Aumenta la evaporación, elevando la humedad y prolongando olas de calor en España. Puede intensificar tormentas y precipitaciones.

Riesgos: Inundaciones por DANAs más potentes, erosión costera, proliferación de medusas y algas, impactos en pesca, agricultura y salud (golpes de calor).
