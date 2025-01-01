El mar está a 30 grados en Baleares y eso preocupa a los meteorólogos: el Mediterráneo es una olla a presión

Las mediciones extremas de estas boyas parecen no ser algo puntual. Según los datos basados en observaciones satelitales publicados por el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB), la temperatura promedio es este mar en superficie es de 27,05º. Esto implica que el mar se encuentra 1,36º por encima de lo que correspondería en estas fechas.
| etiquetas: mediterráneo , 30 grados , olla
Ya veremos cuando suelte toda esa energía
La Costa del Sol en Málaga, así como el Algarve en Portugal, sufrieron inundaciones graves impulsadas por lluvias torrenciales protagonizadas por descargas de aire frío en altitud, una dinámica muy cercana a la de una DANA
También se registraron fuertes precipitaciones y tragedias en zonas de Marruecos y Argelia, como en… » ver todo el comentario
Ale, a seguir consumiendo que si no se para la rueda.
Cuando llegue la carencia forzosa llegarán los llantos.
(Para los mismos de siempre claro)
Riesgos: Inundaciones por DANAs más potentes, erosión costera, proliferación de medusas y algas, impactos en pesca, agricultura y salud (golpes de calor).