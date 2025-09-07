edición general
Manifestante propalestino tira a Javi Romo en plena carrera y es arrestado

Manifestante propalestino tira a Javi Romo en plena carrera y es arrestado  

El incidente se produjo a falta de 55 kilómetros para la línea de meta, en pleno desarrollo de la etapa, cuando un aficionado con una bandera a favor de Palestina irrumpió en la carretera y terminó provocando la caída de Javi Romo. Vídeo en #1 por bloqueo a "x"

obmultimedia
Se ha caido por la presencia en la pista del policia.
13
elgansomagico
#2 La culpa del policía (para darle de comer a parte), pero el de la bandera escondido y de repente corriendo hacia el pelotón todo bien...
5
Waves
#5 No queda muy claro qué intención llevaba. ¿Quería estrellarse contra el pelotón? ¿Salir en cámara pero se ha tropezado y ha caído en la hierba?
0
cosmonauta
#17 Creo que no andaba muy bien de coordinación. Quiere saltar por delante del pelotón pero no le da tiempo y y se queda en plan: ¿Pero joder que hago ahora?

Y ha tenido suerte porque si te metes delante de 200 tíos a 60 km/h con ruedas de 1 cm de ancho igual no lo cuenta.
1
carademalo
#24 A ver, es que esperando ahí agazapado varias horas a que llegue el pelotón... Unos cuantos porros han caído. :troll:
0
Waves
#24 Por las imágenes, parece que el pelotón ya está ahí cuando el individuo se mueve, así que no creo que la intención fuese pasar por delante. Tal vez quería ponerse justo en el borde.
0
cosmonauta
#2 Yo diría que se cae por tocar el freno de delante cabreado. El policía pasa justito pero la perspectiva lo pone más cerca
1
antesdarle
Realmente es por el policía, aunque el otro parece que iba directo hacia el pelotón.
5
elsnons
#4 exacto el activista patina con el arcén y cae delante del grupo porque parece ser va directo para hacer caer el máximo de corredores .
1
#34 chavi
#18 Está muy bien que juzgues las intenciones que solo existen en tu cabeza, pero qué tal si te limitas a juzgar exactamente los hechos ocurridos ?
0
Pablosky
Madre mía el policía, ¿nadie le ha dicho que pasar corriendo por delante del pelotón es una mala idea?
5
#8 Pitchford
Yo no entiendo lo que iba a hacer el manifestante, bajando corriendo hacia la carretera. Mejor que se haya caído en el borde. El Romo se ha caído por mirar atrás al manifestante.
3
SeñorPresunciones
El ciclista parece que se cae por culpa de un policía que se cruza por el medio. El manifestante parece que tropieza y se cae en el badén, no se aprecia intencionalidad de derribar a ningún ciclista. La fantástica táctica del cerebro galaxia de nuestra cúpula policial, la misma que detuvo a Anonymous, ha preferido que un miembro del cuerpo tirara a dos ciclistas antes que dejar a un manifestante mostrar una bandera palestina. Bravo, viva Esñapa.
3
#7 chocoleches
De dónde sacan que es propalestino? Lo han entrevistado? Es un chalado con una capucha y se cae sólo.
3
#9 arreglenenlacemagico
#7 lleva una bandera en la mano
7
#10 Pixmac
Aparenta que se cayó. Seguramente se inclinó demasiado para gritar a los ciclistas y cayó por el desnivel. Lo del policía es de traca, que pudo hacer caer al pelotón.
2
mmlv
En rigor le ha tirado el policía que ha intervenido.
Al tontoculo de la bandera palestina agazapado en la cuneta espero que no le salga gratis la temeridad
1
Atusateelpelo
Es mas correcto el titular del As: "Un manifestante propalestina provoca la caída de Romo"
1
#39 chavi
Titular alternativo: "Un policía descerebrado provoca una caída". El supuesto manifestante se cae DETRÁS del ciclista Javier Romo.
1
#40 chavi
#38 Puede que sí, puede que no.

Pero es cierto que entre la policía abundan especialmente, y que en todo caso es el policía el que provoca la caída.
1
#41 me_gusta_tocar_tetas
#40 ¿Y por qué abundan? ¿Tendrá que ver algo que líderes de izquierda como Pablo Iglesias se emocione cuando un policía reciba una paliza (www.youtube.com/watch?v=7tGaavMrBJM)? ¿Tú qué opinas?
0
elgansomagico
x.com/teledeporte/status/1964691009876713673

¿El manifestante se iba contra el pelotón?
1
Eibi6
#1 no se muy bien que pretendía, entiendo que era solo despegar la bandera al lado del pelotón, pero llega a caer 20 cms más adelante y tenemos una desgracia igual que si se choca con él pelotón, por suerte se cae en la cuneta y no pasa nada

Lo de Romo se cae claramente por culpa del policía que cruza como un kamikaze y suerte que solo se cae uno
7
carademalo
#14 En realidad han caído dos. Lo que pasa que uno de ellos ha salido poco dolorido y se ha vuelto a subir a la bici volando.
1
#31 chavi
#1 No.
0
alfema
¡Menuda redacción la del titular!, ¿a quién detuvieron, al manifestante o a Javier Romo?, lo lógico es que al que hayan detenido es al manifestante, pero por la redacción parece que al que han detenido es a Javier Romo.

Titular alternativo: Manifestante propalestino es detenido al tirar a Javier Romo en plena carrera.
2
#16 javic
#11 Y más que tirarle, se cae por culpa de su acción...
1
vicvic
Seguro que la culpa es del pobre corredor o del equipo israelí por participar, pero nunca del que ha puesto en riesgo con su protesta a los ciclistas.
4
tronchastiles
#3 Seguro que está heroica acción marcará un antes y un después en el genocidio palestino ....
4
#33 chavi
#3 Viste el vídeo ?

En qué momento exactamente los "pone en peligro" ? Y en todo caso, que tipo exacto de peligro tenían ?
0
#30 chavi
Momento de la caida, que cada uno juzgue.
Me equivoqué de caída. Voy a ver el vídeo entero :wall:
Pues no no me había equivocado...  media
0
#32 chavi
#30 Un instante antes.....

Que cada uno juzgue.  media
0
#36 chavi
#20 Es policiía, así que probablemente sí.... :troll:

Momento de la caida:  media
0
#37 chavi
#36 Justo un instante antes:  media
0
#38 me_gusta_tocar_tetas
#36 ¿Un policía es ultraderechista?
0
A.more
Que drama!!
El de palestina, digo. Si los genocidas no hubiesen mandado a sus jefes de prensa la vuelta seguiría de manera normAl. No veo protestas a favor de ucrania. No hay rusos lavando al régimen ruso
0
Atusateelpelo
#25 El que ha caido, Javier Romo, pertenece al equipo Movistar (de España, que condena el genocidio, no de Israel)
0
#21 arreglenenlacemagico
segundo que se cae Simone Petilli ya se cayo.
al final va a pasar una desgracia
0
#6 me_gusta_tocar_tetas
Si hubiera sido un fascista el que hubiera hecho esto la izquierda lo llamaría atentado terrorista
11
Andreham
#6 Prellanto y principio de transposición. ¿Qué pinta aquí la izquierda? ¿Dices que la derecha es pro-Israelí, y por tanto, pro-genocidio?

Bien detenido está, pero como yo no soy aficionado al ciclismo pregunto, ¿ha ocurrido en otras ocasiones que algún aficionado se "cuele" o se apegue demasiado a un ciclista y éste se caiga? Me quiere sonar que sí, en plan de ver alguna noticia random de vez en cuando. Naturalmente buscar ahora una noticia similar es imposible porque Google ya está haciendo de las suyas con la reciente, así que si alguien es aficionado al ciclismo y sabe... ¿qué ocurre en esos casos? Entiendo que también se detendrá al que cause el accidente, luego ya se verá si le meten multa o qué.
4
#20 me_gusta_tocar_tetas
#13 ¿El que ha tirado a Javi Romo es ultraderechista? Pregunto
0
#35 chavi
#6 No te metas con el policía...
0

