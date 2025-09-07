Manifestante propalestino tira a Javi Romo en plena carrera y es arrestado  

El incidente se produjo a falta de 55 kilómetros para la línea de meta, en pleno desarrollo de la etapa, cuando un aficionado con una bandera a favor de Palestina irrumpió en la carretera y terminó provocando la caída de Javi Romo. Vídeo en #1
Y ha tenido suerte porque si te metes delante de 200 tíos a 60 km/h con ruedas de 1 cm de ancho igual no lo cuenta.
Al tontoculo de la bandera palestina agazapado en la cuneta espero que no le salga gratis la temeridad
Pero es cierto que entre la policía abundan especialmente, y que en todo caso es el policía el que provoca la caída.
¿El manifestante se iba contra el pelotón?
Lo de Romo se cae claramente por culpa del policía que cruza como un kamikaze y suerte que solo se cae uno
Titular alternativo: Manifestante propalestino es detenido al tirar a Javier Romo en plena carrera.
En qué momento exactamente los "pone en peligro" ? Y en todo caso, que tipo exacto de peligro tenían ?
Momento de la caida, que cada uno juzgue. Me equivoqué de caída. Voy a ver el vídeo entero
Pues no no me había equivocado...
Que cada uno juzgue.
Momento de la caida:
El de palestina, digo. Si los genocidas no hubiesen mandado a sus jefes de prensa la vuelta seguiría de manera normAl. No veo protestas a favor de ucrania. No hay rusos lavando al régimen ruso
al final va a pasar una desgracia
Bien detenido está, pero como yo no soy aficionado al ciclismo pregunto, ¿ha ocurrido en otras ocasiones que algún aficionado se "cuele" o se apegue demasiado a un ciclista y éste se caiga? Me quiere sonar que sí, en plan de ver alguna noticia random de vez en cuando. Naturalmente buscar ahora una noticia similar es imposible porque Google ya está haciendo de las suyas con la reciente, así que si alguien es aficionado al ciclismo y sabe... ¿qué ocurre en esos casos? Entiendo que también se detendrá al que cause el accidente, luego ya se verá si le meten multa o qué.