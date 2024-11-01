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'Mañaneros 360' adelanta en exclusiva que Podemos se suma a la vía Rufián: “¿Tándem electoral?”

'Mañaneros 360' adelanta en exclusiva que Podemos se suma a la vía Rufián: “¿Tándem electoral?”

Javier Ruiz adelantaba esta "exclusiva que va a dar una sacudida a la izquierda": "Podemos explora la candidatura unitaria", decía el presentador, que anunciaba el acto convocado en Barcelona el próximo 9 de abril. El evento, convocado bajo el lema "¿Qué se ha de hacer?", estará moderado por Xavier Domènech y en él participarán Gabriel Rufián e Irene Montero.

| etiquetas: podemos , rufian , alianza , electoral
17 3 1 K 251 politica
26 comentarios
17 3 1 K 251 politica
Comentarios destacados:    
smilo #2 smilo
Después de ver los últimos resultados electorales de castilla y león es esto o desaparecer.
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ansiet #6 ansiet *
#1, #2, #3, #4, pues nada... ya tengo a quien votar en las generales.
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#7 Almirantecaraculo
#6 pues tú sabrás a quién votar chato, si esperas que otro te lo diga...
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ansiet #8 ansiet
#7 si, si lo se si
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ansiet #9 ansiet
#7 Ah y gracias por el cariñoso calificativo de "chato"... perla.
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#20 Almirantecaraculo
#9 de nada majo. No hay nada en esta vida como decirle cosas bonicas a los demás.
A quien le amarga un dulce?
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ansiet #22 ansiet
#20 encantado un placer...
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#6 hay gente pa tó
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#11 user31 *
#4 #1 #6 Ni me he vuelto egoísta ni voy a votar a la derecha. Pero la última vez tardaron 2 días en salir corriendo al grupo mixto con sus diputados. A mi personalmente me engañaron y se llevaron un voto que no era suyo. No creo que me pase otra vez.

Y es como dice #1, ya no es que digas lo contrario de lo llevas diciendo 3 años, es que me lo tengo que creer.
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#23 Almirantecaraculo
#11 precisamente a podemos se le achaca ser inflexibles y para que el PSOE no les tomará en serio, dejaron la coalición.
Otras cosas se les puede reprochar, pero esa no.
Y hacen fuerza con los votos que tienen.
Si sale adelante está coalición y tienen suficiente fuerza podrán apretar más o menos. En eso consiste la democracia.
Pero en España, aún no se entiende como funciona. Es un conmigo o contra mi y se castiga el negociar, algo absolutamente normal entre adultos funcionales.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Dejad que Podemos muera en paz.
6 K 58
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
Titular alternativo: "Podemos intentara hacerle la 13-14 a Rufian igual que antes se lo hizo a Yolanda"
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cocolisto #15 cocolisto
Hay margen.Mucha gente está esperando un movimiento como éste.
Luego están los que rabiarán, pero con esos ya se cuenta.
1 K 35
Jaime131 #16 Jaime131
A ver lo que duran antes de que alguno se largue y forme otro partido de izquierda.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a ver si al menos le dan para llenar un minibus
1 K 20
XtrMnIO #21 XtrMnIO *
Podemos empezó como un partido obrero y derivó en un partido que empezó a basar su identidad en asuntos que empezaron a alejar a muchos votantes, como yo, que me pasé a Sumar, que tiene un enfoque más pragmático.

Hay que tener en cuenta que la política es en gran parte retórica, y la retórica debe mover masas, cosas tan tontas como deformar el lenguaje con "UnidAs Podemos", provoca desafectación en mucha parte del público objetivo, o que hagan de bandera el feminismo, o ecologismo, y no la tan necesaria lucha obrera.

El partido que promueva la lucha obrera, sin perderse en tonterías, tendrá mi voto.
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#24 LaStDot
#21 Pienso lo mismo. Todavía tengo en la cabeza aquel grito de Irene Montero: "Que viva la furia trans!!"
Desde el momento que la izquierda abandonó la lucha de clases por la lucha identitaria es cuando empezó su hundimiento.
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#19 tierramar *
Mientras no se una la izquierda la abstención va a seguir ganando la abstención: www.meneame.net/m/Hemeroteca/elecciones-castilla-leon-extremadura-arag Elecciones Castilla-Leon, Extremadura, Aragón ha ganado la abstención, no el PP
A la poblaciónen en general, que no somos de ningún partido, nos da más o menos igual Podemos, Sumar, IU,... pero que se unan. La fragmentación produce una confusión que lleva a la abstención.
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celyo #13 celyo
Eso de "explorar", puede significar "lo estamos valorando y ya os mandaremos nuestras exigencias"

Que otra vez la coalición se convierta en un polvorín, es más malo que bueno.
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#1 sesky
Lo malo es que a la gente ya no le cuela.
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#4 Almirantecaraculo
#1 otra lectura es que la gente se ha vuelto egoísta e idiota y aporta por el corto plazo y pisar al de al lado, votando a la derecha, que ofrece nada, pero cruzan los dedos para que les metan en sus chanchullos.
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calde #14 calde
#1 les cuela más que venga la derecha a:

- cargarse la sanidad pública,

- que nos digan que subir salarios es arruinar la economía,

- que haya jueces en el CGPJ compinchados con asociaciones de extrema derecha,

- o que sigamos diciéndole Sí bwana a todo lo que pidan EEUU e Israel (incluso que un genocidio),

no?

Menudo comentario más sensacionalista, habrá que poner también ese voto para gente como tú.
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Gadfly #26 Gadfly
#1 *lo bueno
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vicvic #12 vicvic
Gabriel Rufián y Irene Montero... ¡Genial, ánimo chicos, a por todas!!! Gabriel, adopta las ideas feministas e igualitàrias de Irene y hazlas tuyas.

Excelente noticia, para los que no votamos izquierdas, claro :-D
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#25 Mesopotámico
La turbochepa strike agains!!
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repix #18 repix
Qué buena noticia. :-)
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menéame