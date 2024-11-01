'Mañaneros 360' adelanta en exclusiva que Podemos se suma a la vía Rufián: “¿Tándem electoral?”

Javier Ruiz adelantaba esta "exclusiva que va a dar una sacudida a la izquierda": "Podemos explora la candidatura unitaria", decía el presentador, que anunciaba el acto convocado en Barcelona el próximo 9 de abril. El evento, convocado bajo el lema "¿Qué se ha de hacer?", estará moderado por Xavier Domènech y en él participarán Gabriel Rufián e Irene Montero.
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A quien le amarga un dulce?
Y es como dice #1, ya no es que digas lo contrario de lo llevas diciendo 3 años, es que me lo tengo que creer.
Otras cosas se les puede reprochar, pero esa no.
Y hacen fuerza con los votos que tienen.
Si sale adelante está coalición y tienen suficiente fuerza podrán apretar más o menos. En eso consiste la democracia.
Pero en España, aún no se entiende como funciona. Es un conmigo o contra mi y se castiga el negociar, algo absolutamente normal entre adultos funcionales.
Luego están los que rabiarán, pero con esos ya se cuenta.
Hay que tener en cuenta que la política es en gran parte retórica, y la retórica debe mover masas, cosas tan tontas como deformar el lenguaje con "UnidAs Podemos", provoca desafectación en mucha parte del público objetivo, o que hagan de bandera el feminismo, o ecologismo, y no la tan necesaria lucha obrera.
El partido que promueva la lucha obrera, sin perderse en tonterías, tendrá mi voto.
Desde el momento que la izquierda abandonó la lucha de clases por la lucha identitaria es cuando empezó su hundimiento.
A la poblaciónen en general, que no somos de ningún partido, nos da más o menos igual Podemos, Sumar, IU,... pero que se unan. La fragmentación produce una confusión que lleva a la abstención.
Que otra vez la coalición se convierta en un polvorín, es más malo que bueno.
- cargarse la sanidad pública,
- que nos digan que subir salarios es arruinar la economía,
- que haya jueces en el CGPJ compinchados con asociaciones de extrema derecha,
- o que sigamos diciéndole Sí bwana a todo lo que pidan EEUU e Israel (incluso que un genocidio),
no?
Menudo comentario más sensacionalista, habrá que poner también ese voto para gente como tú.
Excelente noticia, para los que no votamos izquierdas, claro