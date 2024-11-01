'Mañaneros 360' adelanta en exclusiva que Podemos se suma a la vía Rufián: “¿Tándem electoral?”

Javier Ruiz adelantaba esta "exclusiva que va a dar una sacudida a la izquierda": "Podemos explora la candidatura unitaria", decía el presentador, que anunciaba el acto convocado en Barcelona el próximo 9 de abril. El evento, convocado bajo el lema "¿Qué se ha de hacer?", estará moderado por Xavier Domènech y en él participarán Gabriel Rufián e Irene Montero.