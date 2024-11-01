edición general
6 meneos
15 clics

Lorent Saleh, el "activista venezolano" que recorre las televisiones, tiene estrechos vínculos con grupos neonazis en Colombia

Lorent Saleh planeaba contratar francotiradores y expertos en explosivos para atentar en Venezuela

| etiquetas: venezuela , mercenarios , nazis , colombia , saleh
5 1 1 K 59 actualidad
1 comentarios
5 1 1 K 59 actualidad
Barney_77 #1 Barney_77
Como están los podemitas...
0 K 10

menéame