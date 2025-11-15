·
137
meneos
454
clics
Les Candases, arrojadas al mar para borrar su memoria
El 2 de junio de 1938 ocho mujeres de Candás fueron arrojadas vivas al mar desde Cabo Peñas junto a otros cinco hombres por un grupo de falangistas.
|
etiquetas
:
les candases
,
arrojadas
,
asesinadas
,
borrar
,
memoria
65
72
3
K
331
cultura
37 comentarios
65
72
3
K
331
cultura
#4
laruladelnorte
Su bisabuelo, presidente de los comités de huelga por la CNT y trabajador de Conservas Alfageme, estaba escondido en Piedeloro. "Le llega la noticia de que si se entrega las sueltan. Va a hablar con el cura para entregarse en Gijón, no en Candás (...). En vez de cumplir su palabra, el cura va a Candás y le delata y sale un camión de falangistas para Piedeloro y es donde le detienen el día 3 de junio, un día después de los asesinatos de Cabo Peñas. Lo suben al cementerio antiguo y allí le fusilan", explica Miguel García López.
Historias de curas delatando tras la confesión se cuentan por cientos...la iglesia fue la más fiel aliada del régimen franquista.
25
K
226
#10
Lusco2
#4
Y esos santos curas han sido elevados a los altares, como en mi aldea el Beato Carmelo Juan Pérez, que me importa un pimiento lo que hagan en el club, pero es que la vida civil pasa por ir a la iglesia a despedir féretros, celebrar bodas y gilipolleces varias
1
K
22
#14
Mark_
*
#4
luego hay que agachar la cabeza porque los republicanos quemasen iglesias.
Que bien no está, eso lo sabemos. Pero que no fue porque si.
1
K
14
#18
Xoche
#14
Cierto, forma parte de nuestro Patrimonio. Podrían haberse quemado menos metiendo a todos los curas simpatizantes con la barbarie que representaba el franquismo dentro de ellas
0
K
6
#21
Mark_
#18
con encarcelarlos hubiera valido.
0
K
11
#23
U5u4r10
#14
La quema de Iglesias fue tras ganar las elecciones debido a que el gobierno republicano era demasiado tibio con las reformas.
No hay que agachar la cabeza, hay que condenarlo como lo que fue: hechos violentos sin justificación alguna.
Esto no tiene nada que ver.
0
K
10
#22
U5u4r10
#4
Las confesiones a los curas daban un poder inmenso al sacerdote del pueblo. Imagina conocer los secretos de todo el mundo.
0
K
10
#1
DenisseJoel
Trece personas asesinadas de una manera vil.
8
K
86
#2
GeneWilder
#1
Nos hemos quedado sin saber la historia de las otras cinco personas asesinadas por esos bárbaros.
0
K
10
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
#2
Naaaahh, esos eran figurantes.
0
K
14
#9
glynch
#2
es para que no caigan en el olvido
0
K
6
#5
Olepoint
*
#1
Que no, que no, que yo he 'oío' que con Franco se vivía 'mejón'... el que conseguía vivir, claro, y no pasaba hambre, y no tenía que emigrar, etc...
Resulta curioso, que en el mundo "palurdo", donde casi el 70% de la población tuvo que emigrar a Francia a buscarse la vida, porque con Franco no se podía vivir, resulta que esos mismos "palurdos" que se fueron con una mano detrás y otra delante, han vuelto de Francia con dinero y ahora son "de derechas"
…
» ver todo el comentario
4
K
31
#20
U5u4r10
#5
Tu comentario es una simplificación tanto como el de "con Franco se vivía mejor"
Estás respondiendo a un suceso de un periodo de guerra, que deberías saber que no es a la época a la que se refiere esa frase.
Esa frase se refiere a que con Franco tenías casa, trabajo y vacaciones sin mayores preocupaciones, se refiere al período del desarrollismo no a la Guerra Civil, obviamente.
Y bajo esos parámetros (económicos, de seguridad y estabilidad), con Franco se vivía mejor, siempre…
» ver todo el comentario
0
K
10
#31
EldelaPepi
#20
Eso que dices de "con Franco tenías casa, trabajo y vacaciones sin mayores preocupaciones, se refiere al período del desarrollismo no a la Guerra Civil, obviamente" No fue exactamente así.
España abrió la economía al mundo a partir de los años 60, entonces la gente tenía que irse de sus pueblos a trabajar a las ciudades, porque en sus pueblos no había trabajo y cubrir puestos que los de las ciudades no querían. Muchas mujeres se iban a Madrid a "servir".
Desde el final…
» ver todo el comentario
0
K
7
#37
salchipapa77
#31
1993
anda ya por favor.
0
K
7
#7
Spirito
#1
Fueron asesinadas por españoles muy españoles.
0
K
8
#32
Raziel_2
#7
Los mismos perfiles de gente que a día de hoy harían lo mismo y se sentirán orgullos de ello.
1
K
18
#33
Spirito
#32
Sí, así es.
Doy ideas para un doctorado en sociología, psicología...
¿Cuánta proporción de psicópatas, narcisistas, sociópatas... hay en los grupos de extrema derecha que, además, están muy vinculados a la religión o misticismo de turno?
¿Y en qué proporción esos grupos organizados pueden hacer pasar de un nivel de fanatismo nivel 1 a otro de nivel 10?
....
1
K
18
#13
pazentrelosmundos
@ElBeaver
hay que tener un cuajo de puta madre pa votar antigua...
Por otro lado
@admin
@Eirene
el envío es de hoy, mismo día que salió la noticia. Parece un mal uso del voto.
2
K
43
#15
tommyx
#13
es lo que tienen esos votos de "antigua, duplicada, cansina..."
Buenos cansinos los que votan todo eso, parece el típico pelota de la clase "profe,profe, fulanito ha dicho..."
0
K
8
#6
OCLuis
Hasta que no abramos las fosas y se sepa y se comprenda la magnitud del crimen que el fascismo cometió en España contra la gente trabajadora las mentes vulnerables de este país seguirán viendo a los que defienden a estos asesinos como gente corriente y normal.
No son ni lo uno ni lo otro.
2
K
38
#11
pazentrelosmundos
#6
las fosas se abren, en su mayoría financiado por familiares y asociaciones que tienen que luchar con cientos de trabas burocráticas.
De la misma forma que para saber dónde estaban y quienes estaban en los campos de concentración.
Suelen ser los sitios donde manda el PP que dificultan la tarea, el PSOE no es que sea mucho mejor...
0
K
17
#12
DAVO
Que se sepa y se recuerde lo que fue y lo que representa actualmente el fascismo en España, siempre.
2
K
33
#34
pazentrelosmundos
#28
los crímenes son crímenes, pero es muy diferente defenderse de atacar... Ya disculpas, debi darme cuenta que no hablaba con alguien con un mínimo de formación.
No es periodista... No acabó la carrera.
0
K
17
#36
U5u4r10
*
#34
¿Quién no acabó la carrera? Igual deberías completar tú tu formación para tener un mínimo de capacidad lectora y entender que en mi última frase hablo de dos personas diferentes... Te disculpo, vuelve al colegio, anda.
0
K
10
#19
mmpulido
Que no se olvide lo que llegaron a hacer... para que no tengan oportunidad de repetirlo!
1
K
16
#17
Xoche
*
Está muy bien documentado pero se me hace un nudo en el estómago que me impide seguir leyendo el artículo. Es una historia desgarradora. Los que defienden todo esto tienen 33 diputados en el parlamento
1
K
16
#24
U5u4r10
#17
Mentira.
0
K
10
#26
MiguelDeUnamano
#24
Supongo que lo dices porque se ha dejado a buena parte del PP.
0
K
15
#29
U5u4r10
#26
Ya te digo yo que a día de hoy justificarían más esto contra los que no son de su cuerda política Podemos que muchos de Vox o el PP.
0
K
10
#30
MiguelDeUnamano
#29
0
K
15
#35
U5u4r10
#30
Si para analizar la Guerra Civil española -como se hizo para justificar el envío de armas Ucrania- la izquierda tuviera que empezar diciendo que se cometieron atrocidades por parte de los dos bandos; y afirmar que tan condenable es la masacre franquista de Badajoz como las ejecuciones de prisioneros en Paracuellos por parte de milicianos republicanos..., entonces, sería imposible entender las claves históricas y políticas de nuestra guerra”.
Pablo iglesias.
Fuente:
www.vozpopuli.com/opinion/muertos-guerra-civil-pablo-iglesias.html
0
K
10
#8
ercharli
Hostia, terrible como poco. Que lástima de, de todo.
0
K
7
#16
Ocem
Según el titular y el encabezado parece como lo de las Trece Rosas, asesinan a personas pero el foco se pone donde interesa para que la historia remueva más entrañas.
0
K
6
#25
U5u4r10
Está muy bien que RTVE haga un repaso de todos los crímenes de guerra cometidos por el bando franquista, que se contarán por cientos.
Estoy seguro de que hablarán de los crímenes de guerra del bando republicano también.
1
K
-7
#27
pazentrelosmundos
*
#25
señor haga el favor de controlarse un poco, se le cayó un poco de facherio en el comentario...
Y como se que a veces os cuesta comento: había un gobierno legítimo. Un señor por hijo putismo y un poco de azar dio un golpe de Estado. Es decir, un señor se impuso por la fuerza a un Gobierno soberano.
El Gobierno legítimo y sus defensores hicieron lo que se hace en estos casos, se defendieron de los
CRÍMENES
que cometían otros con la misma violencia que sus atacantes.
0
K
17
#28
U5u4r10
#27
Ah, bueno, que los crímenes de guerra dejan de ser crímenes de guerra bajo ciertas premisas.
Tú eres de los que dicen que las hostias a un periodista son defenderse de Vito, supongo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
