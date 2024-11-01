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Lagarde: 'Nos enfrentamos a una verdadera conmoción, probablemente mayor de la que nos podemos imaginar"
"La mayoría de expertos hablan de años", incidió la presidenta del BCE, preguntada por cuánto durará en realidad esta crisis.
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crisis
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energía
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#2
utópicotipico
Nos quieren exprimir como nunca, feudalismo 2.0
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#5
azathothruna
#2
O sea volver a su naturaleza original.
Por eso espero que se materialice el plan Batu Khan 2.0
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#9
Dav3n
#2
Eso ya lo hacían, ahora han dinamitado su propio sistema y las consecuencias van a ser catastróficas porque vamos a decrecer a las bravas y abruptamente. Esto no es un robo, es el fin del capitalismo tal y como se concebía.
La población se ha tirado años ignorando la realidad mientras consumía entretenimiento como meros autómatas y ahora toca aprender que en el mundo real la energía no crece en los árboles ni de las buenas intenciones.
La hostia va a ser antológica y no estamos mínimamente preparados para decrecer (ni tan solo lo estamos para la ausencia de crecimiento, cuanto más para la que se viene).
3
K
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#10
soberao
#9
¿Da tiempo de echar a Israel de Eurovisión y ponerles sanciones por genocidas o solo nos pasan la factura para pagar sus guerras supremacistas y la limpieza étnica toda la zona? Porque me da que vamos a comernos toda esta crisis, pero los que la han creado se van a ir de rositas y encima los van a proteger. Que la que viene es grande si no se condena a los que han causado este desastre...
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K
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#4
Gry
*
Ya se veía venir cuando los cataríes dijeron que tardarían entre 3 y 5 años en reconstruir sus plantas de licuado de gas.
Reconstruir la infrastructura petrolera no es fácil y menos aún recuperar la producción de pozos que hayan tenido que parar.
¿A qué no sabéis que país tiene una sobrecapacidad enorme de producción de coches que no necesitan gasolina?
2
K
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#6
guuilesmiz
#4
China imagino? Pero les quieren meter aranceles los pájaros de la UE, quizá no quieren una solución al problema...
1
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#8
azathothruna
#4
Muchos natontados como suppli y compañia, apoyan medidas colonizadoras en rusia, o en otros lares.
Por no mencionar que apenas dicen algo sobre palestina o el ataque casi deliberado sobre ese colegio de iran.
Encima, dudo que los europedos protesten por eso.
Se les va a pasar el tren, y cuando se den cuenta o toda la UE se vuelve fascista, con la Pustula como Fuhrer o se desintegra.
0
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#7
z1018
Pedir a los agresores que paren ni se lo plantean y terminar con el absurdo de las sanciones a Rusia, menos
2
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43
#1
Alakrán_
#0
Tienes una errata en las etiquetas.
0
K
14
#3
Icelandpeople
#1
Ya.
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Por eso espero que se materialice el plan Batu Khan 2.0
La población se ha tirado años ignorando la realidad mientras consumía entretenimiento como meros autómatas y ahora toca aprender que en el mundo real la energía no crece en los árboles ni de las buenas intenciones.
La hostia va a ser antológica y no estamos mínimamente preparados para decrecer (ni tan solo lo estamos para la ausencia de crecimiento, cuanto más para la que se viene).
Reconstruir la infrastructura petrolera no es fácil y menos aún recuperar la producción de pozos que hayan tenido que parar.
¿A qué no sabéis que país tiene una sobrecapacidad enorme de producción de coches que no necesitan gasolina?
Por no mencionar que apenas dicen algo sobre palestina o el ataque casi deliberado sobre ese colegio de iran.
Encima, dudo que los europedos protesten por eso.
Se les va a pasar el tren, y cuando se den cuenta o toda la UE se vuelve fascista, con la Pustula como Fuhrer o se desintegra.