Un juzgado de Ferrol investiga por delito de odio a un activista gallego que publicó ocho tuits contra Israel

La denuncia parte, de oficio, de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. “Si lo que pretenden es amedrentarnos y silenciarnos, van a conseguir justo lo contrario”, explica Bruno Lopes, militante del colectivo pro-Palestina Mar de Lumes.
| etiquetas: investigado , ferrol , tuits , israel , delito de odio
Alguien en la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña debe favores o está a sueldo de agentes extranjeros.
PS. Quiero salir en las noticias así que espero que haya cámaras
Lo que ha hecho y sigue haciendo (ahora ralentizado) el régimen de Israel es tan brutal que cualquier persona normal se caga en sus muertos y desea Justicia, porque indigna.