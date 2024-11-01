edición general
Un juzgado de Ferrol investiga por delito de odio a un activista gallego que publicó ocho tuits contra Israel

Un juzgado de Ferrol investiga por delito de odio a un activista gallego que publicó ocho tuits contra Israel

La denuncia parte, de oficio, de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. “Si lo que pretenden es amedrentarnos y silenciarnos, van a conseguir justo lo contrario”, explica Bruno Lopes, militante del colectivo pro-Palestina Mar de Lumes.

Andreham
La comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, de oficio, denuncia a una persona por poner 8 tweets contra un estado que está cometiendo un genocidio?

Alguien en la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña debe favores o está a sueldo de agentes extranjeros.

tul
#1 solo alguno? entre los que estan a sueldo de marruecos y colombia dan para montar una liguilla de futbol

Cehona
#1 Pero esa Comandancia tan "Todo por la patria" no actua de oficio contra Fran Rivera ni Vito Quiles por pedir que Trump nos invada.

security_incident
Pueden seguir denunciando a servidor. Que se den una vuelta por mi historial. Estaré encantado de cargarme en los muertos del Estado de Israel ante el juez o su puta madre.

PS. Quiero salir en las noticias así que espero que haya cámaras

Spirito
¿Contra Israel o contra la matanza de niños en Gaza?

Lo que ha hecho y sigue haciendo (ahora ralentizado) el régimen de Israel es tan brutal que cualquier persona normal se caga en sus muertos y desea Justicia, porque indigna.

#3 arreglenenlacemagico
vaya no se ve ningún tweet ... en la noticia porque será

Gry
Una denuncia de oficio por unos comentarios en Twitter... tócate los cojones.

#8 Nasser
El Estado Terrorista vestido de tricornio.

#7 Xoche
Odiar a Israel y lo que representa es posicionarse en favor de los derechos humanos. Me sumo a ese odio

#9 mariopg
cómo silenciar al que protesta capítulo n…


