Julio Iglesias alega que la Fiscalía española no es competente para investigar las denuncias de agresión sexual contra él y pide el archivo

Julio Iglesias pide el archivo de la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas por trata de seres humanos y agresión sexual. La defensa del cantante reclama tener acceso a las diligencias dada su difusión pública y el “daño reputacional” generado a su cliente y pide estar en el interrogatorio a las denunciantes.
| etiquetas: julio iglesias , acoso sexual , abusos sexuales , justicia , fiscalía
Las denuncias son muy serias, y continuadas en el tiempo con diversas mujeres, y ahora que se ha destapado quizas aparezcan mas victimas o presuntas victimas.
Veremos como termina todo.
Esta bastante claro.
Pero la trata de personas, si no me equivoco es perseguible en cualquier país sin tantas restricciones y "subsidiarios" por eso lo preguntaba.
¿Que puede que tengan razón? Pudiera ser o pudiera ser que están retorciendo la ley y sus argumentos al máximo, porque es para lo que les pagan.
Por lo que estoy leyendo de dicha ley, yo no soy capaz de encontrar esa excepción u obligación que dicen los abogados de Julio
Saludos
Lo que digan ya todos los que quieren sacarle punta a ver si rascan algo, incluidos los abogados del acusado, es totalmente irrelevante.
"El artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena".
Pero creo que la trata puede perseguirse internacionalmente, sin restricciones, por eso pregunto.
La defensa de Julio Iglesias sostiene, sin embargo, que se trata de un precepto de “carácter subsidiario” que “solo se aplica cuando un español ha cometido un delito en el extranjero, pero el Estado del lugar de ejecución no puede ejercer la jurisdicción propia, y permite, según las reglas de cooperación internacional, que el hecho pueda perseguirse en España y que el ciudadano español se encuentre en territorio español”. #6 #11
Es decir, se tendría que acreditar de alguna manera que la R.Dominicana/Bahamas no pueden ejercer su propia jurisdicción.
No les funcionó con el muerto de Adolfo Suárez y ahora contratacan con el casi muerto.
Es alucinante el nivel de alienación de la izquierda. Es la peor campaña política en lustro.
"El artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena"
Las acusaciones son graves, y los testimonios de agresión sexual parecen solidos y consistentes. Pero "trata"...es raro.
Sin embargo, creo que la acusación de trata es lo que permite que se denuncie en España, no?
Porque él es español pero las victimas no y los hechos ocurrieron en un país extranjero. En principio si fuera solo agresión sexual no seria competencia de los tribunales españoles, verdad? Pregunto.
Pero al ser &q… » ver todo el comentario