Julio Iglesias alega que la Fiscalía española no es competente para investigar las denuncias de agresión sexual contra él y pide el archivo

Julio Iglesias pide el archivo de la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas por trata de seres humanos y agresión sexual. La defensa del cantante reclama tener acceso a las diligencias dada su difusión pública y el “daño reputacional” generado a su cliente y pide estar en el interrogatorio a las denunciantes.