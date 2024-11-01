edición general
16 meneos
33 clics
Julio Iglesias alega que la Fiscalía española no es competente para investigar las denuncias de agresión sexual contra él y pide el archivo

Julio Iglesias alega que la Fiscalía española no es competente para investigar las denuncias de agresión sexual contra él y pide el archivo

Julio Iglesias pide el archivo de la investigación abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas por trata de seres humanos y agresión sexual. La defensa del cantante reclama tener acceso a las diligencias dada su difusión pública y el “daño reputacional” generado a su cliente y pide estar en el interrogatorio a las denunciantes.

| etiquetas: julio iglesias , acoso sexual , abusos sexuales , justicia , fiscalía
15 1 0 K 159 actualidad
27 comentarios
15 1 0 K 159 actualidad
Comentarios destacados:        
Veelicus #7 Veelicus
#4 De leyes poco verdad? y de empatía menos.
6 K 107
#12 Katos
Yo voy a denunciar los robos de moviles y carteras y violaciones producidos en España en la policía de Marruecos a ver qué pasa.
4 K 52
#19 Hipot
#12 que tendrás que aprenderte la legislación de Marruecos a ver si puedes y tendrás que denunciar a alguna persona no a que era morenito que mira que puede ser de un montón de países
5 K 71
JuanCarVen #25 JuanCarVen
#12 Que afición al ridículo.
2 K 39
IkkiFenix #27 IkkiFenix
#12 A ver si hay suerte y recuperas los mios. Aunque la mayoría ya serán un ladrillo.
0 K 11
Connect #1 Connect
Por pedir... el no ya lo tiene.
3 K 49
#23 Albarkas
#1 ¿Papá, eres tú? xD
0 K 12
JuanCarVen #22 JuanCarVen
#4 cuando sólo se tiene la habilidad de odiar, tristemente se escriben comentarios como el tuyo.
2 K 39
#17 PerritaPiloto
Que no hace falta defender a uñas y dientes a Julio Iglesias. Parece que ha tenido un comportamiento nauseabundo y criminal. Ya veremos si se puede demostrar.
2 K 35
UsuarioXY #21 UsuarioXY
#17 lo que vamos a ver es la suma de dinero que aceptarán las pobres víctimas si esto sigue adelante.
0 K 5
Veelicus #18 Veelicus
#15 Fijate si Julio Iglesias se lo toma en serio que ha contratado al mejor abogado de España para el tema de acuerdos.
Las denuncias son muy serias, y continuadas en el tiempo con diversas mujeres, y ahora que se ha destapado quizas aparezcan mas victimas o presuntas victimas.
Veremos como termina todo.
1 K 29
Veelicus #14 Veelicus
#13 "El artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena"
Esta bastante claro.
1 K 29
Battlestar #15 Battlestar
#14 No tan claro, según el propio articulo y según la defensa: es de “carácter subsidiario” que “solo se aplica cuando un español ha cometido un delito en el extranjero, pero el Estado del lugar de ejecución no puede ejercer la jurisdicción propia, y permite, según las reglas de cooperación internacional, que el hecho pueda perseguirse en España y que el ciudadano español se encuentre en territorio español”.

Pero la trata de personas, si no me equivoco es perseguible en cualquier país sin tantas restricciones y "subsidiarios" por eso lo preguntaba.
0 K 10
#20 wendigo
#15 Ojo, que esa puntualizacion es de parte de los abogados del acusado.

¿Que puede que tengan razón? Pudiera ser o pudiera ser que están retorciendo la ley y sus argumentos al máximo, porque es para lo que les pagan.

Por lo que estoy leyendo de dicha ley, yo no soy capaz de encontrar esa excepción u obligación que dicen los abogados de Julio

Saludos
1 K 26
Supercinexin #26 Supercinexin
#15 Es lo que dice textualmente la ley española: que sí puede, y debe, ser juzgado por tribunales españoles. No existe ningún "pero". Es literalmente el texto de la ley.

Lo que digan ya todos los que quieren sacarle punta a ver si rascan algo, incluidos los abogados del acusado, es totalmente irrelevante.
0 K 16
#2 encurtido
Sin ser jurista, que una ciudadana dominicana ponga una denuncia por hechos cometidos por un ciudadano español (que no reside en España) en R. Dominicana y Bahamas no tiene sentido.
1 K 22
wata #3 wata
#2 Viene en la noticia:
"El artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena".
11 K 152
Thornton #8 Thornton
#4 GOTO #3
0 K 19
Veelicus #9 Veelicus
#5 lo pone en #3 Segun la ley española es perfectamente persegible aqui.
0 K 13
Battlestar #13 Battlestar
#9 A ver, según la propia noticia, también dice que eso es solo en los casos en que el país donde ocurrió no pueda perseguirlo y que el acusado esté residiendo en el país (España en este caso).

Pero creo que la trata puede perseguirse internacionalmente, sin restricciones, por eso pregunto.
0 K 10
#10 encurtido *
#3 Sí, y justo debajo:

La defensa de Julio Iglesias sostiene, sin embargo, que se trata de un precepto de “carácter subsidiario” que “solo se aplica cuando un español ha cometido un delito en el extranjero, pero el Estado del lugar de ejecución no puede ejercer la jurisdicción propia, y permite, según las reglas de cooperación internacional, que el hecho pueda perseguirse en España y que el ciudadano español se encuentre en territorio español”. #6 #11

Es decir, se tendría que acreditar de alguna manera que la R.Dominicana/Bahamas no pueden ejercer su propia jurisdicción.
1 K 23
#4 Katos
#2 pues no. No lo tiene pero podemos y cia están con la matraca.

No les funcionó con el muerto de Adolfo Suárez y ahora contratacan con el casi muerto.

Es alucinante el nivel de alienación de la izquierda. Es la peor campaña política en lustro.
6 K -46
oceanon3d #6 oceanon3d *
#2 Sin ser juristas una de las funciones básicas de la AN es administrar justicia a crímenes cometidos por españoles en el extranjero independientemente de su lugar de residencia.
3 K 47
DDJ #11 DDJ
#2 Ni eres jurista ni te has esforzado lo más mínimo para ver si explican algo en el envío:

"El artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena"
4 K 68
#16 Hipot
#2 si vas de turismo sexual de menores a otro pais se te puede juzgar aquí, esto será del estilo
3 K 45
YSiguesLeyendo #24 YSiguesLeyendo
pero entonces está diciendo que SÍ ha hecho esas cosas pero que esa instancia judicial NO es competente. porque a ver, Julito, si no has hecho nada de eso, te debería sudar la pollavieja por delante y por detrás si es o no es competente, no? vamos, digo yo
0 K 19
Battlestar #5 Battlestar
Bueno, pero por eso lo acusan de trata, ¿no?
Las acusaciones son graves, y los testimonios de agresión sexual parecen solidos y consistentes. Pero "trata"...es raro.

Sin embargo, creo que la acusación de trata es lo que permite que se denuncie en España, no?
Porque él es español pero las victimas no y los hechos ocurrieron en un país extranjero. En principio si fuera solo agresión sexual no seria competencia de los tribunales españoles, verdad? Pregunto.

Pero al ser &q…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame