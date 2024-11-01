Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid, sufre un nuevo caso de racismo policial tras dejar a su hija en el colegio  

Adjunta un vídeo en el que se puede ver a dos agentes de la Policía Nacional junto a una furgoneta del cuerpo mientras uno de ellos le dice “somos los que vamos a dar cuenta de ti”, a lo cual Mbaye respondía con un “quítate de aquí”. Antes de cortarse el video, se oyen exclamaciones del otro agente, alertando de la tensión
| etiquetas: serigne mbaye , racismo , policía nacional
Alguien que piense por sí mismo nunca acataría ciertas órdenes.
Es normal que entre la policía y el ejército haya muchos de derechas, es una ideología que no requiere pensar, solo decir: Sí,señor!!