Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid, sufre un nuevo caso de racismo policial tras dejar a su hija en el colegio  

Adjunta un vídeo en el que se puede ver a dos agentes de la Policía Nacional junto a una furgoneta del cuerpo mientras uno de ellos le dice “somos los que vamos a dar cuenta de ti”, a lo cual Mbaye respondía con un “quítate de aquí”. Antes de cortarse el video, se oyen exclamaciones del otro agente, alertando de la tensión

Sinfonico #3 Sinfonico
A ver, que si eres policía o militar está claro que mucho pensamiento propio no tienes y tampoco interesa que lo tengas, básicamente porque te contratan para no tenerlo.
Alguien que piense por sí mismo nunca acataría ciertas órdenes.
Es normal que entre la policía y el ejército haya muchos de derechas, es una ideología que no requiere pensar, solo decir: Sí,señor!!
ewok #1 ewok
Los trumpistas de PPVOX tienen sueños húmedos con un ICE a la española.
DORO.C #6 DORO.C *
Me pregunto cuando le meterán un ban a la web de diario-red, igual que el que tienen muchas otras que también son fuentes de bulos. :roll:
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Parece que los policías racistas se han topado con el negro equivocado.
#2 Toponotomalasuerte
Los ecosistemas se nos están yendo a la mierda con la sobreproliferación de la especie racista, se están convirtiendo en una plaga. Debería de intervenir seprona y activar actividades cinegéticas para controlar semejante infestación.
Gadfly #5 Gadfly
Me gustaría ver algo más que un corte de 5 segundos del propio denunciante del abuso en el que no se ve nada...
