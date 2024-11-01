·
El juez Peinado archiva la causa contra la secretaria general de Presidencia en el caso Begoña once días después de imputarla
La secretaria general de Presidencia explica al juez que la asesora de Begoña Gómez no depende de ella
etiquetas
juez
peinado
begoña
24 comentarios
#2
yoma
Vamos que la imputación estaba tan fuera de lugar que no sabía ni como mantenerla.
Vamos, como es habitual últimamente, primero se imputa y luego se buscan los motivos.
16
235
#8
Nividhia
Es que para imputar a una persona creo yo que al menos tendría que estar seguro de que ella trabajaba en el sitio en las fechas en que se produjo el hecho investigado. Pero pedirle a este señor que se documente un poco es pedir demasiado. Él, que puede hacer, está haciendo.
4
57
#12
yoma
Para imputar a una persona se tienen que tener pruebas de delito.
2
39
#16
Supercinexin
Efectivamente. Y como PePeros imputados habían cientos y son embargo socialistas o izquierdistas no había ninguno, pues nuestros Queridos Jueces tuvieron que empezar a.pasarse por el forro de las gónadas ese elemento esencial de los Estados de Derecho para que así sus panfletos derechistas tuvieran también jugosos titulares que sacar de "los otros".
No hay más detrás de todos estos juicios sumarísimos sin delitos ni pruebas contra todos los políticos de izquierdas,.sus familias o sus funcionarios de justicia vistos éstos últimos años. Literalmente no tienen nada con lo que acusarles.
2
39
#20
yoma
#18
1
29
#17
Nividhia
Bueno, bueno... si los acusados no son extremocentristas, el tema de las pruebas es opinable.
1
23
#18
JuanCarVen
Ese obligación no aplica con Peinado. Está hundiendo el buen hacer de cientos de jueces.
1
26
#24
Herumel
El problema no es este señor, si no que como calla el resto de
TODA
la judicatura, ese es el nivel al que se refieren cuando abren el año judicial y tratan de limpiarlo y quejarse.
0
11
#6
A.more
Imputa cuando se lo manda la derecha. Coincidiendo con alguna noticia contra el PP
Ya luego, después , lo piensa y si lo ve demasiado descabellado, lo anula. Ya ha surtido el efecto deseado
10
136
#11
Dene
Me asusta que un tipo así tenga tanta manga ancha sin que nadie le controle ni le paren los pies
4
59
#15
sotillo
#11
Es que no se trata de pararlo, se trata de empujar para que aguante
2
25
#14
oceanon3d
*
Si no te imputa Peinado es que no eres nadie.
Cubriendo a toda la justicia española con una capa de mierda de 1km de altura.
Pero que las ramas no nos tapen el bosque: los verdaderos responsables son los que deben controlarlo y ocupan salas más altas que este mindungui desquiciado; esos son los que se merecen ser inhabilitados ya que este asunto es claro; doblegar a un gobierno legítimo ... un intento se golpe de estado.
3
44
#1
Top_Banana
¿Un domingo?
0
16
#3
Nividhia
#1
Tenia que declarar el viernes, creo recordar, pero su abogada no podía así que lo pasó al domingo porque el está de guardia. Que otro día habrá que hablar de lo pedazo de mierda que tienes que ser para obligar a alguien a ir a declarar en finde.
8
117
#5
yoma
#1
Estaba de guardia y se aburriría
Edit: veo que
#3
ya lo ha explicado.
1
28
#7
Antipalancas21
#3
Es el juez Peinado, no te olvides de eso, el mayor pedazo de mierda de la injusticia española.
7
90
#13
sotillo
#7
A mi me encanta, este no va dejar ni una razonable de que lo que hace el pp es una persecución judicial a Sánchez
1
24
#9
laruladelnorte
#3
Un salvapatrias no tiene horario,está siempre de guardia para defender los intereses de su país.
1
25
#4
juanlu73
#1
imagino que después de ir a misa. El parroco le habrá recordado el mandamiento este que dice "no mentirás"
3
55
#22
mcfgdbbn3
#1
: Cuando menos repercusión tenga la noticia.
La imputación en cambio te la dan el día de más audiencia.
0
12
#23
Quillotro
#1
Para que se entere menos gente...
0
17
#10
Marisadoro
Begoña Gómez, no depende de la Secretaría General de Presidencia que ella dirige.
¿Solo por eso?
Pues vaya exquisitez de investigación, por cualquier detallito desimputan.
2
-12
#19
Deviance
#10
Menudo galimatías tienes en la cabeza, no has entendido nada o lo tergiversas a tu sesgo....... se te da fatal por cierto.
2
37
#21
Marisadoro
#19
Muy bien explicado, ahora ya lo entiedo.
Tienes toda la razón. Gracias.
0
13
