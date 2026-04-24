El juez ordena que un forense examine a Elisa Mouliaá en su casa después de no acudir a su citación

Mouliaá y Errejón estaban citados este viernes a las 10:30 horas. La letrada de Errejón había solicitado que, de no presentarse, se tomaran las medidas oportunas, “incluso de forma coercitiva”, habida cuenta de “las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano”. Entre estas medidas estaba la de que un médico forense acudiera a la vivienda de Mouliaá para confirmar si está incapacitada para declarar judicialmente.