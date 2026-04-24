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El juez ordena que un forense examine a Elisa Mouliaá en su casa después de no acudir a su citación

El juez ordena que un forense examine a Elisa Mouliaá en su casa después de no acudir a su citación

Mouliaá y Errejón estaban citados este viernes a las 10:30 horas. La letrada de Errejón había solicitado que, de no presentarse, se tomaran las medidas oportunas, “incluso de forma coercitiva”, habida cuenta de “las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano”. Entre estas medidas estaba la de que un médico forense acudiera a la vivienda de Mouliaá para confirmar si está incapacitada para declarar judicialmente.

| etiquetas: mouliaa , juicio , juez , citacion
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7 comentarios
15 3 0 K 258 actualidad
pitercio #2 pitercio *
Que manden una médica forense. Reducirán riesgos.
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Kantinero #4 Kantinero
Anda, a Daniel Esteve que siempre va rodeado de maderos no le encuentran pero a esta la van a buscar a casa
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Doisneau #6 Doisneau *
Cualquier meneante que aun defienda a esta chica deberia ver su intervencion de ayer en boca de todos. Basicamente se puso a decir que no iba porque el juicio es ilegal y la estan castigando por machismo, pero que ella no va al juicio porque no le da la gana. Esta con una nueva abogada que parece que le esta siguiendo en sus dislates. No tiene desperdicio:

www.mediasetinfinity.es/programas-tv/en-boca-de-todos/2026/episodios/p

02:30:41
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Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano
Tengo plena confianza en que la justicia va a hacer responder (a Mouliaá). Va a empezar a hacerle responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones”, ha dicho.

Bueno, Errejón aprendió por las malas que las denuncias falsas si que existen... xD xD xD
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Andreham #3 Andreham
Sinceramente creo que estas cosas hacen mucho daño a la justicia y no se debería de permitir a la gente chulearle a los jueces y hacerles perder el tiempo, teniendo en cuenta que cada vez que se aplaza el juicio mediático a uno de estos imbéciles, una persona random se ve jodida ya que eso también retrasa su juicio.
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bacilo #5 bacilo
Espero que Mouliaá acabe en la cárcel como Vito Quiles.
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menéame