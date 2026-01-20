Una joven universitaria mata a la mujer que la acogía en su casa de Sevilla quemándola viva

Una joven estudiante de la Universidad de Sevilla ingresó en prisión comunicada, pero sin fianza, el pasado viernes acusada de dos delitos. El más grave, el de asesinato. Los investigadores creen que quemó viva a la mujer que la acogía en su casa. Además, "también se le investiga por un presunto delito de amenazas, lo que constituye una segunda causa". Durante su comparecencia en sede judicial, la detenida "se acogió a su derecho constitucional a no declarar", añaden las mismas fuentes.
Que terrible la historia.
Malditos estudiantes de Filología con su violencia
Es un poco extraño, la señora tenia problemas de movilidad para escapar del fuego del sofa?
Vivio unos dias. ¿Pudo contar lo que ocurrio y las intenciones de la inquilina?
Parece que en la familia no habian notado las intenciones.
Señalan fuentes cercanas al caso que la joven parecía abatida por los hechos. Tanto que la familia de la mujer afectada por las llamas la acogió en su casa. Hasta se ofreció a
