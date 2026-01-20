Una joven universitaria mata a la mujer que la acogía en su casa de Sevilla quemándola viva

Una joven estudiante de la Universidad de Sevilla ingresó en prisión comunicada, pero sin fianza, el pasado viernes acusada de dos delitos. El más grave, el de asesinato. Los investigadores creen que quemó viva a la mujer que la acogía en su casa. Además, "también se le investiga por un presunto delito de amenazas, lo que constituye una segunda causa". Durante su comparecencia en sede judicial, la detenida "se acogió a su derecho constitucional a no declarar", añaden las mismas fuentes.