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Israel eleva el tono contra Sánchez y lo acusa de "incitar el odio" tras la polémica por el veto al Domingo de Ramos

Israel eleva el tono contra Sánchez y lo acusa de "incitar el odio" tras la polémica por el veto al Domingo de Ramos

Desde que, a finales del mes de febrero, estallara la guerra en Oriente Próximo por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la postura del Gobierno de España ha sido contundente y tajante contra la guerra y contra el asedio al país persa. Una posición defendida desde el principio que le ha costado a Pedro Sánchez las amenazas de la Casa Blanca, pero también el aplauso de buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, este domingo el jefe del Ejecutivo español alzaba la voz contra Israel por vetar la celebración del...

| etiquetas: israel , acusación , pedro sánchez , incitación , odio
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7 comentarios
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jm22381 #2 jm22381
Bombardear niños al parecer no genera odio ¬¬
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 #2 viendo las alternativas y lo que sería alienarnos con la IF y la coalición Epstein en una guerra que bombardean colegios y apoyar un genocidio.

Es la menos mala de las opciones
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Al final me van a hacer votar a Perro. Y no quiero.
9 K 123
devilinside #3 devilinside
#1 Me pasa exactamente lo mismo. Qué antisemitas somos
2 K 42
#4 Mustela *
¿A la que levanan el dedo un poco para señalaros algo os sentís odiados? ¿Por qué será?
4 K 51
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Yo les levanto otro. :peineta:
2 K 39
#5 eipoc
Con lo fácil que es reconocer que se odia a Israel y que todo el odio que se le tenga es legítimo y síntoma se salud mental.
2 K 29

menéame