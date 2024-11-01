Israel eleva el tono contra Sánchez y lo acusa de "incitar el odio" tras la polémica por el veto al Domingo de Ramos

Desde que, a finales del mes de febrero, estallara la guerra en Oriente Próximo por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la postura del Gobierno de España ha sido contundente y tajante contra la guerra y contra el asedio al país persa. Una posición defendida desde el principio que le ha costado a Pedro Sánchez las amenazas de la Casa Blanca, pero también el aplauso de buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, este domingo el jefe del Ejecutivo español alzaba la voz contra Israel por vetar la celebración del...