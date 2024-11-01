edición general
19 meneos
64 clics

Isla de Jarg: apoderarse de la "joya de la corona" de Irán sería una misión suicida para EE.UU

Jarg se encuentra a 800 kilómetros del estrecho de Ormuz y a tan solo 24 kilómetros de la costa iraní. Dado el tamaño del objetivo, la necesidad de mantenerlo indefinidamente y la falta de factor sorpresa, Estados Unidos necesitaría miles de soldados para la misión. Un ataque con helicópteros evita las armas antibuque, pero cualquier aeronave que aterrice sería un blanco fácil para drones, misiles y artillería, así como para defensas aéreas de corto alcance, explica Harrison Mann, ex mayor del Ejército de los Estados Unidos.

| etiquetas: irán , eeuu , guerra , isla , jarg , petróleo , golfo , pérsico , estrecho , ormuz
16 3 0 K 325 actualidad
18 comentarios
16 3 0 K 325 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Tengo la sensación de que como tomen el control de una isla, esta será reducida a cenizas y las represalias sobre refinerías y demás de toda la zona va a ser épica viendo los antecedentes.

La vieja táctica de para lo que me queda en el convento
7 K 102
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#1 Yo les animo a intentarlo. Qué alguien le diga a Trump que no hay cojones. :troll:
0 K 16
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#1 ¿Se arriesgará Irán a destruir las instalaciones si los USA toman la isla?
No creo
0 K 6
gelatti #5 gelatti
Es lo que pasa cuando la mayor potencia mundial es una democracia con un 40% de retrasados.

Que para tapar un escándalo de su amado lider les parece bien que mueran miles y sufra toda la humanidad.
4 K 55
Supercinexin #11 Supercinexin
#5 Son más de un 75% de retrasados. No minimices sus gravísimos problemas, por favor, es muy serio.
1 K 27
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Son unos cagaos. Solo saben tirar bombas.
1 K 35
skaworld #6 skaworld
No me extrañaría que ante el nivel de planificacion estrategica demostrado utilizasen la maniobra Zapp Branigan

www.youtube.com/watch?v=wDpBgexJXAs
2 K 28
pitercio #9 pitercio *
Es una distracción. No vas a ocupar algo que no puedes usar. Buscarán la llave de paso tierra adentro.
0 K 20
#3 Borgiano
Trump acabará haciendolo, no es más que la putita de los judíos y ya adelantó ayer Netanyahu que había que invadir por tierra, así que a obedecer.
3 K 20
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
¡Carne pa la picadora!

A ver qué piensan soldados americanos de morir por salvar la cara a los problemas judiciales de Netanyahu y Trump.
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Lo de la artilleria no lo veo porque los atacantes tienen el control total del aire contando con drones que atacarian a cualquier bateria de artilleria que asomara la patita, que le pregunten a los rusos en Ucrania
0 K 11
#15 yukatan
#14 Fijate que yo creo que todo es un medio de presión y que no van a hacerlo. Tener vehículos allí parados en la isla... no lo veo. Pero con los mermados que hay al mando, ya vete a saber
0 K 10
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#15 Yo pienso que en unos días todo debería parar y todos cantarán victoria
Pero si Trump no quiere parar de bombardear simplemente en unos días (sabiendo que ya ha hecho mucho daño al país), y de verdad quiere intentar romper al régimen iraní, debe dar un golpe de efecto. No se me ocurre otro porque la insurrección civil contra el gobierno ahora no tiene sentido
0 K 6
#4 Varelse
Igual se habla tanto de esta isla para desviar la atención de otros objetivos.
0 K 7
#17 amusgada
#4 llevan 3 días dando la ñapa con tomar la isla ésta, como si no tuviesen que pasar previamente por el estrecho de Ormuz para hacerlo...
0 K 9
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Si Irán ya no tiene aviones no puede impedir que lleguen
A lo mejor les hace la vida imposible cuando estén allí pero llegar, estoy segura de que llegarían
0 K 6
#13 yukatan
#10 igual llegan, pero a ver lo que duran.
0 K 10
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#13 Ojalá ocurra. Tengo toneladas de palomitas para ver el show
0 K 6

menéame