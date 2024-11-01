Isla de Jarg: apoderarse de la "joya de la corona" de Irán sería una misión suicida para EE.UU

Jarg se encuentra a 800 kilómetros del estrecho de Ormuz y a tan solo 24 kilómetros de la costa iraní. Dado el tamaño del objetivo, la necesidad de mantenerlo indefinidamente y la falta de factor sorpresa, Estados Unidos necesitaría miles de soldados para la misión. Un ataque con helicópteros evita las armas antibuque, pero cualquier aeronave que aterrice sería un blanco fácil para drones, misiles y artillería, así como para defensas aéreas de corto alcance, explica Harrison Mann, ex mayor del Ejército de los Estados Unidos.
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La vieja táctica de para lo que me queda en el convento
No creo
Que para tapar un escándalo de su amado lider les parece bien que mueran miles y sufra toda la humanidad.
www.youtube.com/watch?v=wDpBgexJXAs
A ver qué piensan soldados americanos de morir por salvar la cara a los problemas judiciales de Netanyahu y Trump.
Pero si Trump no quiere parar de bombardear simplemente en unos días (sabiendo que ya ha hecho mucho daño al país), y de verdad quiere intentar romper al régimen iraní, debe dar un golpe de efecto. No se me ocurre otro porque la insurrección civil contra el gobierno ahora no tiene sentido
A lo mejor les hace la vida imposible cuando estén allí pero llegar, estoy segura de que llegarían