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Isabel Díaz Ayuso será distinguida con un premio por Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv
Distingue a personalidades por su contribución a valores como la convivencia, el progreso, la investigación y el compromiso social.
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:
ayuso
,
sionismo
,
tel aviv
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relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
Felicidades Ayuso.
13
K
172
#10
calde
#1
Felicidades hija de puta!
2
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37
#2
Laro__
*
¡Enhorabuena! Sois tal para cual.
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#3
Sergio_ftv
Genocidas nazis con sociopata carente de valores democráticos, o dicho de otra manera, la mierda y la mosca.
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#24
Dalit
#3
Yahvé los cría y los psicópatas se juntan...
0
K
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#5
Dene
Que se largue a IsraHell de presicienta y nos deje en paz
5
K
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#4
capitan__nemo
Hija de puta.
3
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#11
XtrMnIO
*
Y qué premio es? Una lámpara hecha con piel de bebés?
De asesinos a asesina.
2
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#12
rafeame
#11
un forfait para Gaza Resort
0
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7
#16
MenéameApesta
Los mataniños y los mataviejos hacen buenas migas.
1
K
22
#15
johel
*
Es gracioso que al buscar los origenes y que hay tras "la asociacion de amigos de la universidad de tel aviv España", salgan en su mayoria noticias enviadas desde mexico y practicamente ningun dato apunte a españa.
Asociacion de amigos vendepatrias, como la fundacion de aznar.
1
K
22
#9
Juantxi
Ella también acabó con un montón de ancianos sin seguro médico privado. Es una alumna aventajada de los genocidas sionistas.
1
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#18
Eukherio
No es mala manera de dejar constancia de a quienes tienen comprados.
1
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20
#20
pitercio
Le aplaudirán a rabiar cuando soflame en su discurso que esos niños asesinados
se iban a morir igual
.
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17
#13
BastardWolf
Y no le quieren tambien dar un puesto fijo alli? Que se la lleven, que puto asco de mujer
0
K
13
#21
Suleiman
Queda alguna duda, si es que la había, del palo que va la lideresa? Amiga de lo sionistas, con todo lo que conlleva, pasta y poder... Sus actuaciones y mamarrachadas no eran casuales.
0
K
13
#23
EvilPreacher
Una distinción muy merecida. A cualquier persona decente le avergonzaría.
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12
#6
pirat
yuso significa abajo
1
K
12
#25
Dalit
#6
dle.rae.es/yuso
0
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9
#14
Jesusor
Me parece muy bien.
Esta cerda con los nazis, como tiene que ser.
0
K
11
#7
wata
Supongo que le pondrán un birrete de color sangre.
0
K
11
#22
jorgeesc
Existe una asociación de amigos de la universidad de Tel Aviv en España...es hora de expulsar del país a todos los dmsionistas.
0
K
11
#17
laruladelnorte
Desde su creación en 2017, el Premio Maimónides ha celebrado siete ediciones, reconociendo a figuras destacadas de distintos ámbitos. Entre los premiados se encuentra el expresidente del Gobierno Felipe González, en la última edición, en 2024, por su implicación en favor de la paz en Oriente Medio y su defensa del diálogo.
No hace falta decir mas...
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K
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#8
NoPracticante
Ascazo
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7
#19
Fran_Ramos
es como recibir la cruz gamada nazi...
0
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6
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25
comentarios)
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De asesinos a asesina.
Asociacion de amigos vendepatrias, como la fundacion de aznar.
Esta cerda con los nazis, como tiene que ser.
No hace falta decir mas...