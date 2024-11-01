Irán emite una advertencia de evacuación para Ras Al-Khaimah, indicando que ya avisaron a las autorides pero no hicieron caso [eng]

Irán ha advertido, por las redes sociales, a los residentes de la ciudad de Ras Al-Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos que la ciudad podría ser objetivo de contraataques "en un futuro muy próximo" debido a las continuas operaciones de ataque llevadas a cabo contra las islas iraníes del Estrecho de Ozmuz desde dicha ciudad. Además, indicaron que ya habían advertido a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, los cuales no habían tomado en consideración las advertencias.