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Irán emite una advertencia de evacuación para Ras Al-Khaimah, indicando que ya avisaron a las autorides pero no hicieron caso [eng]

Irán emite una advertencia de evacuación para Ras Al-Khaimah, indicando que ya avisaron a las autorides pero no hicieron caso [eng]

Irán ha advertido, por las redes sociales, a los residentes de la ciudad de Ras Al-Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos que la ciudad podría ser objetivo de contraataques "en un futuro muy próximo" debido a las continuas operaciones de ataque llevadas a cabo contra las islas iraníes del Estrecho de Ozmuz desde dicha ciudad. Además, indicaron que ya habían advertido a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, los cuales no habían tomado en consideración las advertencias.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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5 comentarios
9 1 0 K 131 actualidad
alehopio #1 alehopio *
Además de la advertencia de evacuación en unas horas, han indicado a los residentes que deben de seguir una ruta concreta por el sur de la ciudad

x.com/MarioNawfal/status/2035132408971104677

x.com/A_M_R_M1/status/2035128061343961526
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Sr.No #3 Sr.No
#1 Pues ya son más decentes, solo por eso, que los agresores.
1 K 29
#4 Robe7064
#3 Los israelíes también indican rutas de evacuación seguras. Y después las bombardean. Ojalá los iraníes no hagan lo mismo.
1 K 18
Sr.No #5 Sr.No
#4 por ahora no han dado señales de ser esa clase de viciosos.
2 K 32
DDJ #2 DDJ
Los HDP que gobiernan en EAU son capaces de haber permitido evacuar la ciudad a los más adinerados y dejar ahí dentro a todos los trabajadores extranjeros a los que tratan como si fuesen esclavos. No les importará dejarlos ahí a su suerte para utilizarlos como contra propaganda.
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menéame