Irán se convierte en el primer país del mundo en atacar la base de Estados Unidos en la isla Diego García [eng]

Irán disparó dos misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico, en un inusual intento de atacar mucho más allá de Oriente Medio, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Según el informe, ninguno de los misiles alcanzó la base. Uno falló en pleno vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense lanzó un interceptor SM-3 contra el otro. Un funcionario indicó que aún no se sabe con certeza si hubo interceptación.
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El 7 de noviembre de 2025, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) estaba "casi listo para el servicio" con un alcance teórico de hasta 10.000 km.
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A ver con qué siguen, esto es solo el primer aviso.