Irán se convierte en el primer país del mundo en atacar la base de Estados Unidos en la isla Diego García [eng]

Irán disparó dos misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico, en un inusual intento de atacar mucho más allá de Oriente Medio, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Según el informe, ninguno de los misiles alcanzó la base. Uno falló en pleno vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense lanzó un interceptor SM-3 contra el otro. Un funcionario indicó que aún no se sabe con certeza si hubo interceptación.