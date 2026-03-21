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Irán se convierte en el primer país del mundo en atacar la base de Estados Unidos en la isla Diego García [eng]

Irán se convierte en el primer país del mundo en atacar la base de Estados Unidos en la isla Diego García [eng]

Irán disparó dos misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico, en un inusual intento de atacar mucho más allá de Oriente Medio, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Según el informe, ninguno de los misiles alcanzó la base. Uno falló en pleno vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense lanzó un interceptor SM-3 contra el otro. Un funcionario indicó que aún no se sabe con certeza si hubo interceptación.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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8 comentarios
11 3 0 K 168 actualidad
alehopio #1 alehopio *
La isla se encuentra a unos 4.000 kilómetros de territorio iraní.

El 7 de noviembre de 2025, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) estaba "casi listo para el servicio" con un alcance teórico de hasta 10.000 km.

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Reino Unido autoriza las operaciones de EEUU contra Irán desde las bases británicas como Diego García en el Pacífico
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letra #4 letra
Yo he tirado una pelotilla hacia la base de Estados Unidos en la isla Diego García. Se puede decir que soy el segundo país del mundo en hacerlo.
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YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#4 Si EEUU lanzase un misil interceptor SM-3 de entre 10 y 45 M de dólares la unidad (depende de la versión) para intentar derribar tu pelotilla, entonces sí, hasta entonces Irán es el único
www.reuters.com/world/middle-east/iran-targeted-did-not-hit-diego-garc
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frankiegth #3 frankiegth *
#0. Cuando una imagen vale más que mil palabras :  media
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alehopio #7 alehopio
El misil Khorramshahr-4 de combustible líquido, también conocido como Kheibar, fue presentado oficialmente por Irán el jueves 25 de mayo de 2023. Con alcance oficial de 2.000 km y ojiva de 1.500 kg. El diseño del Khorramshahr se basa en el misil norcoreano Musudan, que tiene un alcance potencial de hasta 4.000 km pero con una ojiva bastante más ligera. El diseño del Khorramshahr lleva una ojiva más pesada que limita su alcance y aumenta su poder destructivo.

Kamal Kharrazi, asesor del Líder…   » ver todo el comentario
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Pertinax #2 Pertinax
Esto es como el ataque a Pearl Harbor, pero en mal.
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#6 Dav3n
#2 Es como una prueba para tantear defensas, pero en bien.

A ver con qué siguen, esto es solo el primer aviso.
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#8 guuilesmiz
Qué maravilla.
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menéame