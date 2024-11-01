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Funcionario iraní niega responsabilidad por el ataque con misiles de Diego García [EN]

Un alto funcionario iraní ha declarado que Irán no es responsable del ataque con misiles en la isla Diego García, ni es el cerebro detrás del incidente.

| etiquetas: irán , misil , diego garcía
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1 comentarios
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ochoceros #1 ochoceros
Al final con tanto ataque de falsa bandera los del eje del mal se van a quedar en bragas xD
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menéame