Irán se burla de Trump en un último video de LEGO, TACO Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda»  

Un vídeo de Lego iraní afirma que Donald Trump se rindió en un mensaje de guerra, ofreciendo una narrativa audaz y controvertida a medida que se recrudece el conflicto entre Israel e Irán. Esta animación de Lego iraní mezcla la sátira con mensajes políticos, retratando un desenlace dramático e introduciendo la frase «TACO» (Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda»). A medida que se intensifica el conflicto en Oriente Medio y crecen las tensiones entre Trump e Irán, este vídeo de propaganda iraní plantea interrogantes.
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Cc #2 #4
Nunca subestimes un orgullo herido. Menos aún el de un tarado.
Lo de que es de Iran pues no se, ¿por qué decimos que es de Iran?
Con qué poco dicen tantísimo.