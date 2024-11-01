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Irán se burla de Trump en un último video de LEGO, TACO Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda»

Irán se burla de Trump en un último video de LEGO, TACO Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda»  

Un vídeo de Lego iraní afirma que Donald Trump se rindió en un mensaje de guerra, ofreciendo una narrativa audaz y controvertida a medida que se recrudece el conflicto entre Israel e Irán. Esta animación de Lego iraní mezcla la sátira con mensajes políticos, retratando un desenlace dramático e introduciendo la frase «TACO» (Trump Always Chickens Out, «Trump siempre se acobarda»). A medida que se intensifica el conflicto en Oriente Medio y crecen las tensiones entre Trump e Irán, este vídeo de propaganda iraní plantea interrogantes.

| etiquetas: irán , victoria , trump , eeuu , lego , propaganda
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41 comentarios
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Comentarios destacados:          
sorrillo #3 sorrillo
Hace nada habrían sido necesarios años para hacer una producción de esta longitud y calidad, es impresionante la era en la que vivimos.
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Pacman #6 Pacman
#3 y espera, que llegará la avalancha de la rule 34
1 K 22
omegapoint #10 omegapoint
#6 es raro que no sea una plaga ya
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Lupus #14 Lupus
#6 ¿de lo qué?
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Lenari #19 Lenari
#14 porno
0 K 9
#26 listillo
#3 Me aburren ya los vídeos de IA. Bostezo.
0 K 6
sorrillo #29 sorrillo
#26 Juzgar un vídeo por las herramientas que se han usado para hacerlo es absurdo.
0 K 14
#1 soberao
Que quemaera de vídeos de AI aunque sean guays y de Irán...
3 K 45
Niessuh #13 Niessuh
#1 Lo peor de esto es que gracias a Trump, el régimen de los ayatolás tiene el futuro asegurado, en su forma más represiva posible. Se acabaron las protestas contra el régimen, acaba de ganar una legitimidad absoluta. Buen trabajo zanahorio!
9 K 93
rafaLin #39 rafaLin
#13 No te creas la propaganda, Irán es de los países más libres de Oriente Medio, el menos represivo de todos, las mujeres estudian, trabajan y se visten como quieren. Como Emiratos, pero además con derecho a voto. El resto de países son mucho más restrictivos.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno *
Tienen que estar muy seguros de que Trump no va a lanzarles un ataque nuclear para publicar un vídeo así.
3 K 40
sorrillo #4 sorrillo
#2 En absoluto, precisamente vídeos así lo que buscan es poner en evidencia y ridiculizar al líder del enemigo para que actos como el de un ataque nuclear se puedan ver como una reacción infantil y por lo tanto completamente injustificada, disuadiendo así de que se lleve a cabo.
11 K 119
Malaguita #11 Malaguita
Admiro la valentía de los iraníes de resistir una amenaza de aniquilación total pero me cuestiono hasta qué punto es inteligente provocar a un enemigo demente y pueril que ya ha aceptado deponer las armas.
Cc #2 #4
1 K 20
#16 soberao *
#11 #5 #4 Esto es un canal de Youtube, no es un vídeo oficial de la cuenta del Ayatolá, que puede ser tranquilamente de un tío que vive en USA y está a sueldo de Mosad puestos a especular, y más cuando parecen hechos por adolescentes con mucho tiempo libre...
8 K 92
Malaguita #17 Malaguita
#16 En ese caso me quedo un poco más tranquilo.
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#34 soberao
#17 No lo sé, pero todo lo que venga de la AI hay que ponerlo en cuarentena, y esto más.
0 K 20
#33 cnr
#4 Una cosa es que se ridiculice el mismo a diario con sus TACOs y otra que lo hagan terceros. Incluso aceptando tu premisa, sería tan fácil como dejar pasar el alto el fuego y cumplir, esta vez sí, con el ultimátum.

Nunca subestimes un orgullo herido. Menos aún el de un tarado.
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sorrillo #37 sorrillo
#33 Un ataque nuclear no tiene nada de fácil.
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Urasandi #18 Urasandi
#2 Nunca Le importó
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#28 jfgaliza
#2 la verdad es que en este punto no entiendo vídeos así, salvo que el vídeo realmente proceda realmente de Israel y no Irán... entonces sí lo entiendo....
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angelitoMagno #31 angelitoMagno
#28 El vídeo está subido a una cuenta de videos generados por IA llamada "Truth Archive"
Lo de que es de Iran pues no se, ¿por qué decimos que es de Iran?
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Find #35 Find
#31 Construye la realidad que yo quiero que exista. Qué más da!
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#24 listillo *
Yo si fuera Irán, mantendría un perfil bajo en este tipo de chismorreos y burlas. Por decencia, por demostrar que en una guerra no tienen cabida este tipo de gilipolleces, que es un asunto serio y triste. Me parece errado por su parte. Pueden encabritar al loco de la casa blanca.
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Find #32 Find
Un canal random con 3000 seguidores hace un video diciendo: Iran TROLLS...
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frankiegth #36 frankiegth *
#30. No lo veo. Lo de Irán y Libano es una guerra ilegal infligida, no una continua campaña electoral a la española.
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Bourée #8 Bourée
Taco taaco taaco, que mi taco, taco taaco tá
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#21 Purpurschnecke
#8 Es preferible que Trump se marque los tacos que quiera y deje de asesinar, a que siga.
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Bourée #27 Bourée
#21 Sí. Efectivamente pero no deja de ser ridiculísimo
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#38 Purpurschnecke
#27 Totalmente de acuerdo
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Chinchorro #12 Chinchorro
Una guerra con miles de víctimas y la hemos visto a través de vídeos de lego. Es de mear y no echar gota.
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ewok #20 ewok
Como ya está en portada y solo para que conste (no como censura), voto sensacionalista porque "Irán dice...", "Irán se burla...", en fin...
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TikisMikiss #22 TikisMikiss
El video está bastante chulo, la verdad.
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ombresaco #9 ombresaco
Estratégicamente, me parece un error. Si quiere vender una derrota, un empate,o un aplazamiento como una victoria, mejor para él. Pero ir a tocar las narices me parece un gran error estratégico.
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#5 tpm1
Que en. una guerra donde muere gente ambos bandos se dediquen a hacer videos de coña dice mucho del estado actual de la sociedad.
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frankiegth #7 frankiegth *
#5. No es un video de coña, que se haga inspirado con Lego simplifica el trabajo y lo pone al alcance de todas la edades. Está basado realmente en eventos reales. Lo relevante es el mensaje de fondo que pretende transmitirse. Que pueda parecer divertido o no depende de los ojos que miran, a mi esta animación no me ha sacado ninguna sonrisa.
3 K 34
#30 tpm1
#7 Ahora imagínate un video sobre la dana del PSOE con muñecos de lego y Mazón o del PP con lo de Adamuz, o. sobre los muertos en residencias, ...
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#41 Notecomaslospiojos2
#30 la dana del PSOE?????
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Verdaderofalso #40 Verdaderofalso
#5 #7 leía ayer un post que decían que usar legos para influenciar a la opinión pública estadounidense es porque la mayoría tiene una compresión lectora muy baja.
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Alqui #15 Alqui
#5 Toda la vida en la guerra se ha hecho mofa del enemigo, dependiendo de las posibilidades de la época. No veas, por ejemplo, en la guerra civil las canciones de ambos bandos...
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#25 listillo
#5 Es una desgracia. Tienes roda la razón. Pero los extremistas desnortados como Trump, los ayatolás locos o quienes sean de esa calaña, funcionan así. Ése es su nivel.
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mefistófeles #23 mefistófeles
El detalle de la muñequita rubia en la cama de este subproducto humano es brutal.

Con qué poco dicen tantísimo.
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menéame