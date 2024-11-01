Irán acusa a Ucrania de "participación activa" en la guerra por su apoyo "material y operativo" a EEUU e Israel

Irán ha acusado este lunes a Ucrania de "participación activa" en la "agresión militar" liderada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica con el envío de expertos militares ucranianos a la región del Golfo, que a su juicio constituye un "apoyo material y operativo" a la guerra. "La admisión de Ucrania de que envió 'cientos de expertos' a la región para hacer frente a Irán constituye un apoyo material y operativo a la agresión militar liderada por Estados Unidos y el régimen israelí, y una participación activa en el uso ilegal...
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Incluso enviaban misiles de la familia Fateh y el Zolfaghar.
Si buscas en google restringiendo las fechas a 2024, te aparecen.
Estas fotos demuestran que "tan tirados" no les han dejado
Lo que pasa es que no entiendo yo como tiene recursos para apoyar en otra guerra teniendo la suya propia
Creo que en Rusia se hará ensamblado y fabricación de las piezas menos importantes, tal como en España Stellantis ensambla y fabrica los chasis, pero creo que las partes jugosas del motor vienen de Francia
No sería la mejor idea ceder el know how alegremente, y no creo que Irán lo haya hecho
No me fiaría de nadie que sostenga lo contrario.
Porque le pagamos la fiesta nosotros. Además que cobrarán de los del golfo.