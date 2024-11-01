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Irán acusa a Ucrania de "participación activa" en la guerra por su apoyo "material y operativo" a EEUU e Israel

Irán acusa a Ucrania de "participación activa" en la guerra por su apoyo "material y operativo" a EEUU e Israel

Irán ha acusado este lunes a Ucrania de "participación activa" en la "agresión militar" liderada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica con el envío de expertos militares ucranianos a la región del Golfo, que a su juicio constituye un "apoyo material y operativo" a la guerra. "La admisión de Ucrania de que envió 'cientos de expertos' a la región para hacer frente a Irán constituye un apoyo material y operativo a la agresión militar liderada por Estados Unidos y el régimen israelí, y una participación activa en el uso ilegal...

| etiquetas: irán , ucrania , guerra , participación , eeuu , israel
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33 comentarios
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Comentarios destacados:          
Oestrimnio #3 Oestrimnio
Ukronazis buscando a sus iguales para que le hagan casito.
5 K 57
ayatolah #2 ayatolah
Claro, porque los Shahed de Rusia que llegan a Ucrania salen del rastro de Rostov
8 K 55
#11 PerritaPiloto
#2 No. Son por lo visto son una versión mejorada por Rusia y fabricados en Rusia bajo licencia.
5 K 69
ayatolah #31 ayatolah
#11 Eso ahora, pero los primeros dos primeros años enviaban los Shahed 107 y 136; hasta que Rusia se puso las pilas, eran todos Iraníes.
Incluso enviaban misiles de la familia Fateh y el Zolfaghar.
Si buscas en google restringiendo las fechas a 2024, te aparecen.
0 K 10
fofito #20 fofito
#2 Desconozco si Irán envío 'cientos de expertos' a Rusia como apoyo en la guerra contra Ucrania...pero desde luego tengo claro que quien llega a ese punto se involucra con uno de los bandos mucho más allá de los negocios de ventas de armas que todos hacemos.
1 K 18
#4 Onaj *
Irán sufriendo la tecnología que Ucrania tuvo que desarrollar para defenderse de la tecnología que Irán dio a Rusia.
4 K 54
Tx4 #9 Tx4
#4 www.meneame.net/go?id=4158366

Estas fotos demuestran que "tan tirados" no les han dejado
1 K 28
#12 Onaj
#9 No hay fotos. Y Reuters reconoce que no pueden verificar la noticia.
0 K 12
Tx4 #15 Tx4
#12 Ya... y las bajas en las aeronaves de radar y abastecimiento yankis han sido "suerte"
1 K 28
#21 Onaj
#15 No sé decirte, de lo que no sé no hablo y de esas noticias hay muchas que dicen 1000 y muchas que dicen 0.
0 K 12
Tx4 #23 Tx4
#21 Una imagen vale mas que 1000 palabras  media
0 K 9
#17 SeuMadruga
#4 Como sea tan efectivo como Ucrania defendiendo su infraestructura energética el invierno pasado, me temo que Irán mucho no va a sufrir :troll:
1 K 26
Duke00 #29 Duke00
#17 Quizás le pueden pedir consejo a los rusos de como defender barcos de guerra, refinerías y puertos petroleros.
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#16 Dav3n
#14 Al principio si, pero hace ya años que Rusia produce sus clones del Shahed como churros (los Geran), tantos que le sobran para vender a Irán si fuera necesario.
1 K 22
#24 SeuMadruga
#16 Eso pensaba, pero aquí algunos escriben como si cada día llegase a Rusia un camión con los geranios acabados de fabricar por Irán el día anterior :-D
1 K 22
#28 Dav3n
#24 Los NAFO son así, necesitan defender la guerra de la OTAN allí donde sea, da igual que carezca de sentido alguno desde hace tiempo.
0 K 15
#33 candonga1
#16 ... y con chips de lavadora!!!
0 K 20
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
Te tienes que reír, Irán fue el pais que le suministró los drones a Rusia para atacar a Ucrania
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#26 NO86
#18 No, suministró el diseño del dron. Rusia produce sus drones, con diseños actualizados (van por el Geran-5).
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#25 eipoc
Pues es muy raro, porque los otanejos dicen que para Ucrania la soberanía de los países es el santo grial, solo que la de Palestina ya, si eso, otro día.
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#1 Joroñas
Nos ha jodio... Como si tuviera alternativa.

Lo que pasa es que no entiendo yo como tiene recursos para apoyar en otra guerra teniendo la suya propia
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Cantro #5 Cantro
#1 porque invertir recursos en reducir el suministro de drones a Rusia es, desde el punto de vista militar, buena idea
1 K 25
#10 Joroñas
#5 ah! Bien visto. Pero pensaba que el suministro era de Rusia a Irán, no al revés
1 K 29
Cantro #32 Cantro
#14 #10 que yo sepa, se desarrollan en Irán, y posiblemente fabriquen algunas piezas críticas.

Creo que en Rusia se hará ensamblado y fabricación de las piezas menos importantes, tal como en España Stellantis ensambla y fabrica los chasis, pero creo que las partes jugosas del motor vienen de Francia

No sería la mejor idea ceder el know how alegremente, y no creo que Irán lo haya hecho
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#14 SeuMadruga
#5 ¿Los drones que usa Rusia en Ucrania se fabrican en Irán?
1 K 21
Mildranx #30 Mildranx
#5 y que a cambio de la tecnología que puede fabricarse de manera relativamente sencilla, pueden recibir unos cuantos petrodólares o aún mejor suministro energético...
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#6 DenisseJoel
#1 Siempre se tiene alternativa a colaborar con los nazis. Siempre hay alternativa a apoyar un genocidio.

No me fiaría de nadie que sostenga lo contrario.
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carakola #7 carakola
#1 no entiendo yo como tiene recursos para apoyar en otra guerra teniendo la suya propia

Porque le pagamos la fiesta nosotros. Además que cobrarán de los del golfo.
5 K 92
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Porque pagamos los de la UE con nuestros impuestos!!! :hug: :take: :take: :take:
3 K 66
#22 Dav3n
#13 Aún hay quien no se entera de que este tipejo está tirando el dinero de Europa para sostener un conflicto perdido y que está tan desesperado que necesita irse al Golfo Pérsico a que los iranís lo humillen, porque eso es lo que ya está pasando.
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#27 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#22 Porque paga la UE, pero el manda es los USA. Así que le das miles de millones, y a su vez se dedica a reventar gasoducto y oleoductos que trasportan el combustible a la UE. Hay que ser idiotas para darle el dinero, sin ningún control, y perjudicándote. Y a la guerra de Irán va para dorarle la pildora a Trump, a ver si le da algo.
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Spirito #8 Spirito *
Zelenski, puedes seguir lamiendo las botas a Trump y poniendo el ojete para que la Cia te respete, con el debido arancel, los cientos de millones robados en corrupción que tienes con testaferros y en paraísos fiscales... pero no sigas haciendo el payaso más allá de esa cloaca de sapos occidentales donde te mueves... nene psicópata.
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#19 Lupinillo
pero irán no estaba vendiendo drones quedaban miedo a Rusia apta atacar Ucrania?
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menéame