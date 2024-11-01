Irán acusa a Ucrania de "participación activa" en la guerra por su apoyo "material y operativo" a EEUU e Israel

Irán ha acusado este lunes a Ucrania de "participación activa" en la "agresión militar" liderada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica con el envío de expertos militares ucranianos a la región del Golfo, que a su juicio constituye un "apoyo material y operativo" a la guerra. "La admisión de Ucrania de que envió 'cientos de expertos' a la región para hacer frente a Irán constituye un apoyo material y operativo a la agresión militar liderada por Estados Unidos y el régimen israelí, y una participación activa en el uso ilegal...