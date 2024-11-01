Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada

La Consejería de Sanidad no ha respondido a Público cuando le ha preguntado qué empresas privadas prestaron la atención sanitaria cuyas facturas ha pegado con el dinero de las residencias de mayores. La operación consta en un informe de la Cámara de Cuentas, organismo que también detectó en 2024 una transferencia de 61,5 millones desde la agencia que gestiona las residencias al grupo Quirón.