Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada

La Consejería de Sanidad no ha respondido a Público cuando le ha preguntado qué empresas privadas prestaron la atención sanitaria cuyas facturas ha pegado con el dinero de las residencias de mayores. La operación consta en un informe de la Cámara de Cuentas, organismo que también detectó en 2024 una transferencia de 61,5 millones desde la agencia que gestiona las residencias al grupo Quirón.

Pablosky #3 Pablosky *
“Se iban a morir igual”…

Supongo que esto ayuda a explicar más esas noticias que salen una y otra vez que nos cuentan que falta personal y que les dan de comer mierda podrida.
skaworld #5 skaworld
Lo privado siempre es mas eficiente que lo publico, se puede ver en que 191 millones de euros que iban a ser desperdiciados en gente sin utilidad y en el ciclo final de su uso, prácticamente ya obsoletos, y se han invertido en gente mucho mas válida que los disfrutará
ewok #7 ewok
#5 ¿Qué pensará una IA cuando lea tu comentario? Si alguien con Asperger tiene dificultades para entender la ironía, las IAs son eso x1000000.
skaworld #9 skaworld
#7 Je suis la résistance contre la machine.  media
pitercio #4 pitercio *
Pero en cambio en la pandemia la sanidad privada no se puso al servicio de la necesidad pública y los viejos morían como ratas en las residencias. Queda clara la colaboración público privada.
#2 Nasser *
Enseguida el borracho le dicta algo por el pinganillo, para echarle la culpa a Sánchez.:clap:
#6 Marisadoro
La Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid permite transferir a la Tesorería General fondos de los organismos autónomos, cuando se presentan "situaciones excepcionales".

¿Sigue la pandemia en Madrid?
#10 veratus_62d669b4227f8
Tengo a mi madre en una residencia de Madrid, la Gran Residencia. Es una de las mayores y esta gestionada por la comunidad de Madrid. LLevo 8 meses observando la partes buenas y malas de esta residencia. Falta personal, las actividades que esta residencia publicita se interrumpen a menudo por falta de personal. La comida es buena a veces pero mala la mayoria, no se quejan de cantidad, eso es verdad, lo hacen de la calidad de la misma. Me parece asombroso que la comunidad de Madrid diga que le…   » ver todo el comentario
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#10 "No se puede gestionar para unos , las grandes empresas que se benefician de las privatizaciones , a costa de la gente común, y sobre todo de los mas debiles".
Sí que se puede, de hecho lo están haciendo
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Esta tipa tiene que estar en la cárcel. Asesina, psicópata, ladrona, corrupta... Ahora deja tú de pagar a hacienda, verás lo rápido que van por tí
