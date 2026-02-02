Insultan a una esquiadora italiana por hablar ladino en una entrevista

Lograr la primera victoria en la vida y no poder casi celebrarla por haber usado su lengua propia. Es lo que ha padecido Nicol Delago, esquiadora italiana, que hace dos semanas triunfó en la prueba de Copa del Mundo en Tarvisio, en la modalidad descenso, y ha tenido que enfrentarse no ya a críticas, sino también insultos, por una entrevista concedida después de la victoria.