Insultan a una esquiadora italiana por hablar ladino en una entrevista

Lograr la primera victoria en la vida y no poder casi celebrarla por haber usado su lengua propia. Es lo que ha padecido Nicol Delago, esquiadora italiana, que hace dos semanas triunfó en la prueba de Copa del Mundo en Tarvisio, en la modalidad descenso, y ha tenido que enfrentarse no ya a críticas, sino también insultos, por una entrevista concedida después de la victoria.
| etiquetas: nicol delago , trento , rai , italia , ladino
¿Porqué vas a ser nacionalista si no te gusta tu nación?
Luego veo que básicamente esa gente quiere ser norteamericanos no de sus respectivos países, teniendo el dinero en Suiza (u otro lugar similar) y me sorprende aún más que la gente les crea cuando se llaman nacionalistas.