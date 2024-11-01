India: una oleada de suicidios y despidos generalizados impulsados por la inteligencia artificial revelan una fuerza laboral bajo presión extrema [EN]

El destino de los trabajadores tecnológicos de la India podría presagiar el futuro de una fuerza laboral global que se enfrenta a la llegada de la IA. Un estudio realizado a empleados tecnológicos reveló que el 84% padecía una enfermedad hepática relacionada con largas jornadas de trabajo sedentario y alto estrés. Mientras tanto, algunos líderes tecnológicos de la India están abogando por semanas laborales de 70 e incluso 90 horas, en lugar del máximo legal nacional de 48. Uno de cada cuatro empleados trabaja más de 70 horas semanales.