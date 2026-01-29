ICE encierra a miembros de la tribu Oglala Siux en Fort Snelling [ENG]

Fort Snelling, situado cerca de la confluencia de los ríos Mississippi y Minnesota, sirvió como campo de internamiento en el invierno de 1862-63, cuando aproximadamente 1700 ancianos, mujeres, y niños dakota fueron confinados forzosamente a raíz de las guerras EE.UU-Dakota. Historiadores estiman que entre 100 y 300 personas dakota murieron allí por hambre, enfermedades, y frío.
#6 No es ignorancia, saben exactamente que lo que hacen no tiene ninguna justificación racional
Fascismo desatado.
En realidad es justo al revés, los sionazis copian lo que hizo EEUU con los indios un siglo o dos antes.
.. Yep no me lo estoy inventando, hay gente que justificó y aún quedan restos de esa mentalidad que considera a los habitantes primigenios como criaturas de segundo nivel.
Quién lo iba a decir.
Seguridad nacional (también conocido por "mis cojones morenos").
podríadebía llevarlas a su destino protestante predestinado, un destino manifiesto.
Y sí usaron esa excusa de protección, enemigo exterior y seguridad nacional con Nueva españa-mexico... la historia es HP cuando la recuerdas.
Me da miedo pensar en lo que les espera...
Si ves hoy en día algunas películas de indios y vaqueros ves invasión, colonización y genocidio.
