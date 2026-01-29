edición general
123 meneos
414 clics
ICE encierra a miembros de la tribu Oglala Siux en Fort Snelling [ENG]

ICE encierra a miembros de la tribu Oglala Siux en Fort Snelling [ENG]

Fort Snelling, situado cerca de la confluencia de los ríos Mississippi y Minnesota, sirvió como campo de internamiento en el invierno de 1862-63, cuando aproximadamente 1700 ancianos, mujeres, y niños dakota fueron confinados forzosamente a raíz de las guerras EE.UU-Dakota. Historiadores estiman que entre 100 y 300 personas dakota murieron allí por hambre, enfermedades, y frío.

| etiquetas: ice , ee.uu , oglala siux , fort snelling
65 58 0 K 373 CamisaParda
30 comentarios
65 58 0 K 373 CamisaParda
Comentarios destacados:          
Apotropeo #2 Apotropeo
¿ Los van a expulsar a la india?
:troll:
16 K 181
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 son tan ignorantes que son capaces de plantear algo asi
6 K 94
Varlak #7 Varlak
#2 Nah, a el Salvador, que es el país comodín.

#6 No es ignorancia, saben exactamente que lo que hacen no tiene ninguna justificación racional
9 K 96
devilinside #17 devilinside
#7 También hay indios en El Salvador, no tengas dudas
0 K 12
Mangione #28 Mangione *
#2 Aplican la lógica Sionazi en Palestina: el colono puede matar y echar al indígena y encima tener los huevazos de decir que esa tierra es suya prometida por Dios (o el destino manifiesto en este caso, que viene a ser lo mismo).

Fascismo desatado.
3 K 44
HeilHynkel #30 HeilHynkel
#28

En realidad es justo al revés, los sionazis copian lo que hizo EEUU con los indios un siglo o dos antes.
0 K 15
#3 Toponotomalasuerte
Siempre que leo ice espero leer alguna noticia que me de alivio, del tipo un furgón lleno de agentes del ice se despeña por un acantilado y del golpe se volvieron personas... O angelitos, o que empiezan a desaparecer cada vez que alguien dice su nombre como las haditas... Pero nada. Siempre son las putas SA haciendo cosas de hijos de puta nazis impunemente. Espero almenos que las siglas provoquen lo que el asbesto a quien las lleve.
12 K 135
manuelmace #27 manuelmace
#1 Ya están con los indios... que se vayan preparando los negros.
0 K 10
#5 concentrado
Pero sí son los verdaderos nativos de esas tierras, los estadounidenses son colonizadores. Debería haber un ICE Sioux para cortar cabelleras naranjas.
8 K 96
placeres #8 placeres *
#5 Hay una diferencia fundamental, los progenitores de los del ICE DECIDIERON emigrar al territorio norteamericano para ser estadounidenses ellos al ser descendientes de esos colonos tienen más derechos que esos miserables que estaban antes como parte de la paisaje y que no hicieron el acto voluntario y activo de querer ser parte de la gran nación.

.. Yep no me lo estoy inventando, hay gente que justificó y aún quedan restos de esa mentalidad que considera a los habitantes primigenios como criaturas de segundo nivel.
6 K 83
makinavaja #12 makinavaja *
#8 EN muchos casos los progenitores de los del ICE NO DECIDIERON emigrar al territorio norteamericano, sino que fueron obligados, principalmente por ser convictos o estar en búsqueda por la justicia....
1 K 15
placeres #19 placeres *
#12 Creo que te estas confundiendo con Australia, el mito norteamericano nace con unos ultra-religiosos que fueron "expulsados" buscando la tierra prometida por ser demasiado fundamentalistas, lo cual tiene hasta gracia cuando se considera que fue durante lo peor de las reformas anglicanas.
2 K 30
salteado3 #21 salteado3
#12 Curioso que de aquellos delincuentes haya salido un país asesino, agresivo, matón y armado hasta los dientes.

Quién lo iba a decir.
0 K 11
salteado3 #20 salteado3
#8 Tuvieron que quedarse con sus tierras porque si no se las hubieran quedado los chinos o los rusos.

Seguridad nacional (también conocido por "mis cojones morenos").
0 K 11
placeres #23 placeres
#20 ..sí pero sin sarcasmos.. Los indios no estaban aprovechando el suelo, ni había civilización en esas tierras dejadas de la mano de dios y solo el "hombre educado" podría debía llevarlas a su destino protestante predestinado, un destino manifiesto.

Y sí usaron esa excusa de protección, enemigo exterior y seguridad nacional con Nueva españa-mexico... la historia es HP cuando la recuerdas.
0 K 11
#4 laruladelnorte
Historiadores estiman que entre 100 y 300 personas dakota murieron allí por hambre, enfermedades, y frío.

Me da miedo pensar en lo que les espera...
7 K 94
salteado3 #18 salteado3
#4 La historia de los EE. UU. es terrorífica, si no nos horroriza más es porque saben enterrar todo muy bien, controlar a los medios y mucha propaganda de Hollywood.

Si ves hoy en día algunas películas de indios y vaqueros ves invasión, colonización y genocidio.
4 K 60
kwisatz_haderach #24 kwisatz_haderach *
#18 yo no me canso de compartir este maravilloso video sobre el "destino manifesto", rl núcleo de la filosofía Usana.

youtu.be/UHgHwyKu_Fc
2 K 37
Meinster #25 Meinster
#4 Bah como no hay ahora mismo una ola de frío brutal en esa zona, no les pasará nada (que no quieran que les pase)
0 K 10
Febrero2034 #9 Febrero2034
ICE es sinónimo de Camisas Pardas
4 K 53
#29 mariopg
limpieza étnica
1 K 22
#16 benkenube
Los demócratas que iban a cerrar el gobierno si no se accedían a sus demandas sobre el ICE, les permiten seguir campando a sus anchas.
1 K 21
Andreham #14 Andreham
#11 Si esta gente tiene unos pocos miles de años se conservan de puta madre o son vampiros :troll:
1 K 10
arturios #22 arturios
#14 Por eso la envidia de los putos WASP y sus secuaces del ICE :troll:
1 K 16
#10 Paucat
Se creen que son inmigrantes.
1 K 9
arturios #11 arturios
#10 En cierta medida... llegaron desde Siberia y de Oceanía, hace unos pocos miles de años.
0 K 9
#13 moratos
#10 No son del color correcto. Eso es suficiente para estos HDP.
4 K 51
kumo #15 kumo
Un poquito demagogo esto, eh?
0 K 7
#26 Ocem
Cada día hay una noticia más sorprendente de ICE. Cuando crees que no se pueden superar, te sorprende su incompetencia por decirlo de algún modo. Vaya basura de grupo.
0 K 6

menéame