Cinco nativos americanos detenidos por ICE durante las redadas en Minneapolis [ENG]

Al menos cinco hombres nativos americanos han sido detenidos, y un número desconocido han sido interrogados por agentes de inmigración en las redadas en la zona de Minneapolis. El viernes por la mañana, agentes de ICE intentaron detener a otra miembro de la comunidad nativa americana, Rachel Dionne-Thunder, cofundadora del Movimiento de los Pueblos Indígenas. Bajo un viaducto junto a Little Earth, agentes de inmigración detuvieron a cuatro miembros de la tribu Oglala Sioux, según el presidente tribal Frank Star Comes Out