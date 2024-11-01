edición general
Cinco nativos americanos detenidos por ICE durante las redadas en Minneapolis [ENG]

Al menos cinco hombres nativos americanos han sido detenidos, y un número desconocido han sido interrogados por agentes de inmigración en las redadas en la zona de Minneapolis. El viernes por la mañana, agentes de ICE intentaron detener a otra miembro de la comunidad nativa americana, Rachel Dionne-Thunder, cofundadora del Movimiento de los Pueblos Indígenas. Bajo un viaducto junto a Little Earth, agentes de inmigración detuvieron a cuatro miembros de la tribu Oglala Sioux, según el presidente tribal Frank Star Comes Out

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Estos inmigrantes inadaptados… oh wait!
4 K 77
Spirito #9 Spirito
Los del ICE, con el manual de la Gestapo...
2 K 49
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Estos son capaces de deportar al geiser de Yellowstone.
1 K 38
#8 XXguiriXX
Era cuestión de tiempo hasta que pasara algo así. Relacionada la peli Una Batalla Tras Otra.
1 K 34
Olepoint #7 Olepoint
Bueno, pero como el Sr. Cheto piensa actuar según su moral, y no las leyes, pues se los pueden cepillar..

¿ Podemos decir ya que Trump y cía son unos putos nazis ?
1 K 28
maspipinobreve #11 maspipinobreve
#7 De que sirve decirlo... Spoiler: Al final los del ICE son capturados, muchos de ellos ejecutados, sus familias separadas y condenadas por participación necesaria, todos los perros se mueren y se acaba la rabia y van los de Matalascañas a replantar yo que se y se mueren de tifus, el Bonilla incluido. Amen. Viva la gloria.
0 K 5
ehizabai #5 ehizabai
De fuera vendrán, y de casa te echarán.
1 K 22
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Y suerte que aun siguen vivos.
0 K 12
ansiet #10 ansiet
Lastima que no les hayan pillado con las hachas afiladas y desenfundadas.
I.C.E. = NAZI.
0 K 12
asola33 #4 asola33
John Wyne está en ICE?
0 K 11

