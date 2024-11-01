edición general
Las redadas del ICE afectan negativamente a los indígenas nativos americanos (eng)

Que los indígenas sean acosados por los funcionarios de inmigración, que se cuestione su condición de ciudadanos o que sean objeto de burlas por parte de los troles en Internet, que dicen que «hay que enviarlos a casa», pone de manifiesto la falta de educación sobre los pueblos indígenas por parte de una gran parte de la población. Los planes propuestos para eliminar o reformar el sistema educativo de manera que se ignore la historia real de los nativos americanos no ayudarán a mejorar esta situación.

JackNorte #1 JackNorte *
El bucle de deportacion de un indio americano.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 a donde los mandarían?
JackNorte #3 JackNorte *
#2 Ya sabes , a la India , y luego en la India dirian ehhh que estos no son hindues , y luego de vuelta a casa, eso si les dejan entrar por la aduanay si siguen vivos.
Y asi en bucle xD
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 siempre pueden mandarlos a reservas u optar por la solución israelí
Javi_Pina #7 Javi_Pina *
Si el ICE hiciera bien su trabajo enviaría a todos excepto a los indígenas nativos fuera de EEUU, sobretodo si llegan a aprobar la ley de que hijos de inmigrantes nacidos en EEUU se pueden deportar.
aupaatu #4 aupaatu
La biblia no les especifica que es un continente, ni que la tierra es redonda,ni porque no sale Americana en los versículos,ni la anatomía de sus habitantes.
Narmer #5 Narmer
Ah, el supremacismo anglosajón. Luego los malos y los de la Leyenda Negra somos los españoles.
