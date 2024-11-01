edición general
Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés

Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés

Unflip es un minijuego de lógica cuya mecánica es tan simple como adictiva. El objetivo: dejar en blanco todo el tablero. La dificultad: cada movimiento da la vuelta a varias casillas a la vez y obliga a planificar las cosas con precisión. Es similar a TileTurn o Hidden Mirrors, pero en blanco y negro, no en colores.

#3 NireeN
37 niveles del tirón mientras estaba en el baño. Vaya vicio, niño.
#8 anamabel
#3 Luego salen las hemorroides...
JanSmite #4 JanSmite *
35 niveles en los movimientos indicados. No me parece muy complicado, la verdad…
tdgwho #5 tdgwho *
#4 yo el 52.... son 8 pasos...... no lo veo xD
phillipe #15 phillipe
#5 La clave es hacer que se conviertan en cuadraditos de 2x2
tdgwho #16 tdgwho
#15 Si, tardé en verlo, ya ando por el 70 y algo xD

tengo que dejarlo, no puedo perder tiempo con esto, jaja
iveldie #23 iveldie
#4 pues yo solo he podido hacer los dos primeros. Soy totalmente incapaz de entender estas cosas por mucho que me esfurece.
#24 paco_camps_2011
#23 Todo es ponerse para ir cogiendo la lógica.
Lo malo de este juego concreto es que no me parece que hayan seguido una evolución progresiva de dificultad como suelen hacer los juegos de puzzles para que se vaya entendiendo la lógica.
#13 gorgos
la cosa es hacerlo en los menos movimientos posibles.
#12 gorgos
me lo pase en 5 minutos
Lenari #10 Lenari
Está bien, engancha, pero es muy fácil.
phillipe #14 phillipe
#10 voy por el nivel 40 y todavía no he encontrado nada complicado. luego mejora?
Lenari #17 Lenari
#14 Sigue igual, de hecho del 40 al 50 son más simples. En torno al 30 hubo alguno que me atasqué y me costó sacarlo, y sin embargo del 40 al 50 los hice de corrido, casi sin pensar.
Catapulta #18 Catapulta
#14 a partir del 100 hay alguno que te atascas ya con 8 y 13 moves
camvalf #2 camvalf
#0 Eres una cabron/a, es en un lugar como este no se publica hay mucho vicioso... :shit:
wachington #25 wachington
Vaya putada de envío
#7 daniMate
siendo abajo a la izquierda la posición 1 , 1

Pulsas la secuencia
Del 3,2 al 5,4
Del 3,6 al 5,4
Del 2,3 al 4,5
Del 6,3 al 4,5

Del 2,2 al 4,4
Del 4,4 al 6,6

Y desde ahí dos movimientos más evidentes
abnog #6 abnog
#0 Ya te vale. >:-(
tdgwho #1 tdgwho
vete al carajo hombre, que estas mierdas enganchan xD

(es coña)

(es coña lo de que te vayas al carajo, lo otro... me gustaría decir que también.... pero no)
#11 capitan.meneito
#1 no,no.
Que se vaya al carajo.
#22 covacho
#1 además, estas cosas las manda SIEMPRE de madrugada. Jodio robot.
#19 Lightninglion
No esperaba ver algo de Microsiervos en portada, ni que fuese 2009
#21 paco_camps_2011
#19 Ni que ahora Menéame sea Mensa
karlos_ #9 karlos_
Vamos a probar ...

Y me deje lo que estaba haciendo
#20 MajorBonner
Las dos primeras veces interesante. Una vez que te das cuenta que hay que formar cuadrados se paso la novedad.
