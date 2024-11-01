Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés

Unflip es un minijuego de lógica cuya mecánica es tan simple como adictiva. El objetivo: dejar en blanco todo el tablero. La dificultad: cada movimiento da la vuelta a varias casillas a la vez y obliga a planificar las cosas con precisión. Es similar a TileTurn o Hidden Mirrors, pero en blanco y negro, no en colores.
tengo que dejarlo, no puedo perder tiempo con esto, jaja
Lo malo de este juego concreto es que no me parece que hayan seguido una evolución progresiva de dificultad como suelen hacer los juegos de puzzles para que se vaya entendiendo la lógica.
Pulsas la secuencia
Del 3,2 al 5,4
Del 3,6 al 5,4
Del 2,3 al 4,5
Del 6,3 al 4,5
Del 2,2 al 4,4
Del 4,4 al 6,6
Y desde ahí dos movimientos más evidentes
(es coña)
(es coña lo de que te vayas al carajo, lo otro... me gustaría decir que también.... pero no)
Que se vaya al carajo.
Y me deje lo que estaba haciendo