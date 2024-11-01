Cuando el fútbol apaga Internet: por qué los bloqueos de LaLiga deberían preocupar a toda la ciudadanía

En los últimos meses, miles de personas en España se han encontrado con una situación extraña: páginas web que usaban a diario —desde medios locales hasta tiendas online, apps de pádel o servicios en la nube— dejaban de funcionar durante horas, sobre todo en fines de semana de liga. Al principio parecía “un fallo técnico más”. Pero detrás había un responsable claro: los bloqueos masivos impulsados por LaLiga y ejecutados por las operadoras para combatir la piratería del fútbol.