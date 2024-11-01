edición general
Cuando el fútbol apaga Internet: por qué los bloqueos de LaLiga deberían preocupar a toda la ciudadanía

En los últimos meses, miles de personas en España se han encontrado con una situación extraña: páginas web que usaban a diario —desde medios locales hasta tiendas online, apps de pádel o servicios en la nube— dejaban de funcionar durante horas, sobre todo en fines de semana de liga. Al principio parecía “un fallo técnico más”. Pero detrás había un responsable claro: los bloqueos masivos impulsados por LaLiga y ejecutados por las operadoras para combatir la piratería del fútbol.

38 comentarios
Comentarios destacados:          
cenutrios_unidos
Vamos perdiendo derechos a pasos agigantados y parece ser que a nadie le preocupe. Esto es un síntoma más, pero ya lloraremos.
22
mikhailkalinin
#1 Ya, pero es un síntoma muy benigno. Casi es hasta favorable.
0
ezbirro
#1 #2 #4 Las religiones tienen bula.
3
Iori
#1 Lo curioso de todo es que seguimos pirateando fútbol.
2
Raziel_2
#10 En mi vida he pirateado el fútbol, ni siquiera veo deportes por la tele, pero me afecta igual que a quien si lo hace.
6
troll_hdlgp
#16 No, si la gracia del comentario esta en que se están tomando medidas radicales rollo quemar la casa para evitar la infestación... y a pesar de todo, la infestación, el pirateo de futbol, sigue como si nada, o sea que no vale para nada.
3
Iori
#16 Tal como dice #25 , mi comentario iba por la via de que por mucho que hagan aqui se sigue consumiendo fútbol (o lo que haga falta) de manera pirata.
A mi me importa una mierda la navidad y ahí he estado 2h de atasco por la puta encendida de luces...
1
johel
#30 #20 #21 En menos de un mes, subida de precio de TODOS los canales online de tv de pago, anuncios y mas mierdas que "yo nunca pagaria". Y se van a pagar sin rechistar. Mucho hablar pero traga todo dios y lo saben.
0
Iori
#34 ¿Quieres que te pase por privado una lista de webs y servicios "gratuitos" para consumir TODO contenido con derechos de autor?
A dia de hoy no ha habido ni un solo contenido que haya tenido que pagar si o si para verlo... Creía que sería el último concierto de Sabbath/despedida de Ozzy, pero al final acabó cayendo piratón con sólo 1h de retraso.

Para un par o 3 partidos que me apetece ver al año todavía no he tenido ningún problema para verlos.
0
johel
#35 No no, si hablo como alguien que trata con clientes de rebote (no quiero volvera tratar con cliente final, por favor, no). El cliente miente, pero no te miente a ti, se miente a si mismo.
0
frankiegth
#35. En mi caso ni gratis paso por el aro de futbol comercial, se lo pueden comer con patatas. Además supondría hacerles el juego, darles una importancia y relevancia que como "producto comercial" desde mi punto de vista nunca han tenido, y ahora mucho menos con sus privilegios y censuras arbitrarias en Internet.
0
vituwaf
#10 Yo también me bajo pelis y series que nunca veré.
0
frankiegth
#1. El "futbol comercial" siempre me produjo rechazo, ahora me da directamente arcadas. Puede que llegue el día en que el "futbol comercial" sufra el mismo destino de repudio social que "los toros" precisamente por temas como este.

Para ganarse la aprobación del público hay que respetarlo, y esta gente de "La Liga" no respeta a nadie, ni en Internet ni fuera de ella.
4
vituwaf
#20 Nunca me ha gustado el futbol. No le veo nada interesante. Lo que me molesta de verdad son los futboleros. No saben hablar de otra cosa. No tienen ni puta idea de nada porque solamente siguen el futbol.

Así que hace un montón de años, decidí aislarme de ese rollo, activamente. No leer las páginas deportivas de los periódicos. Cambiar rápidamente de canal cuando hablen de futbol. Rehuir la conversación cuando alguien intenta hablar de futbol.

Lo logré. Mi ignorancia respecto a este rollo es absoluta. No tengo ni la menor idea de nada. Soy capaz de sentarme en una mesa con tres futboleros, dejarles hablar del rollo, y no entender ni una sola palabra de lo que dicen, ya que carezco de todas las referencias.
2
frankiegth
#28. Ya somos dos. Simplemente no conecto con ese tipo de aficiones, para mi son un sinsentido, y si le sumo sus inconvenientes añadidos, censurando Internet a placer, acaparando espacio informativo diario, la cosa empeora con creces.
1
Seyker
#1 es lo de la rana y la olla
0
tromperri
Y cuando un partido colapsa el tráfico y el trasporte público de toda una ciudad para disfrute de un .0001% de su población. La misma mierda.
14
vicvic
#2 Hay muchas actividades que cortan la vía pública y van dirigidas a minorías respecto al total de la población. Hoy por ti y mañana por mi. Vivimos en sociedad y hay que tragar.
8
andando
#2 no creo que sea comparable, de todas maneras si al Bernabéu van 70000 personas, suponen más de un 2% de la población, que es pequeño, pero no tan ínfimo como dices
0
Ingjen
#2 tu crees que el fútbol solo lo disfrutan ese porcentaje?
1
Aenedeerre
#9 creo que hay tanta gente que disfruta el fútbol como número de personas al que le fastidia.
1
avalancha971
#2 Hombre, lo suyo sería que reforzaran más el transporte público... Pero no son casos comparables.

Salvo que el transporte público deje de funcionar porque depende de un servicio en la nube afectado por el bloqueo.
0
Dakxin
#2 0.0001%? No te lo crees ni tu xD
0
Mediorco
La verdad es que me la suda el fútbol :popcorn: :popcorn: :popcorn:
1
alcama
Si gobernase el PP, la culpa sería del PP
1
Tecar
A mí me jode más que bloqueen media ciudad cuando hay partido y encima los hooligans de turno se dediquen a destrozar todo a su paso.
Nunca entenderé que el que haya cuatro hinchas engañados con empresas que explotan el sentido de pertenencia local en su propio beneficio tengan secuestrada a la población de esta manera.
2
joseac
¿Y cómo coño funcionaba antes el fútbol sin estas plataformas que dan estos problemas por piratear internet? {0x1f633} {0x1f620} {0x1f620} {0x1f620} ....
0
Iori
#32 Sólo podías verlo si pagabas por una llave metida en un descodificador. O si tenías amigos que lo tuviesen o un bar cerca de casa... (Bar que pagaba lo mismo que cualquiera por el Plus y se sacaba un beneficio majo de estar lleno, al contrario que ahora, que es un gasto obligado si no quieres estar desierto los dias de partido).

Pero también había llaves piratas, truquetes con la tarjeta... luego vinieron los códigos que cambiaban cada 2 por 3...
No es que antes fuese mas difícil piratear fútbol, es que era imposible transmitirlo por tv a nivel usuario.
0
Kleshk
El fútbol es el opio del s.XXI
0
Yomisma123
Luego que si no hay emprendedores..imagina tu negocio online caído cada vez que hay fútbol.
Es una vergüenza
0
Arachne
Me ha dado por actualizar Mint. 7 horas a 58kb/s de media.
Culpa mía por no mirar el calendario.

El resto funciona normal...
0
troll_hdlgp
#13 Yo ya tengo esta pagina guardada :troll: hayahora.futbol/
0
Nebuchanezzar
Que nadie cuelgue de los pies al juez que ha aceptado semejante pasada de pollas a la legalidad es otro de los indicadores de que vivimos en un país de mierda
0
vituwaf
Este tema no tiene nada de especial. En España, los jueces se pueden comprar.
0
Foxdie
Si las operadoras les hacen eso a sus clientes, estos deberían mandarlas a tomar por el culo.
0
ajavibp
#15 Por desgracia no son las operadoras, los tribunales les han dado la razón y las operadoras están obligadas a hacerlo
1
Raúl_Rattlehead
Filtro de orina en viñeta generada por IA, la droga del siglo XXI.
0
shaeon
Pues se debería prohibir pagar por ver el deporte por ley, veríamos como se le quita la tontería a LaLiga. :wall:
0

